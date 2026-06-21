Bir Dönemin Meşhur Üstsüz Modeli Katie Price 43 Estetikten Sonra Tanınmaz Hale Geldi!
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Bir dönemin İngiltere'yi kasıp kavuran üstsüz modeli Katie Price, yıllar içinde yalnızca kariyeriyle değil geçirdiği sayısız estetik operasyonla da gündem oldu. Toplam 43 estetik müdahale geçirdiği belirtilen Price'ın son görüntüleri sosyal medyada yeniden tartışma yaratırken, eski halini hatırlayanlar gözlerine inanamadı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bugün estetik operasyonları, sosyal medya paylaşımları ve bitmek bilmeyen magazin olaylarıyla gündeme gelen Katie Price, aslında 90'lı yılların sonunda İngiltere'nin en büyük popüler kültür fenomenlerinden biri olarak ortaya çıktı.
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Katie Price'ın hayatındaki kırılma noktası aslında tek bir olayla yaşanmadı.
Katie Price'ın yıllar içindeki dönüşümü, kariyer hikayesinden bile daha fazla konuşuldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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