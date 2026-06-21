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Bir Dönemin Meşhur Üstsüz Modeli Katie Price 43 Estetikten Sonra Tanınmaz Hale Geldi!

Bir Dönemin Meşhur Üstsüz Modeli Katie Price 43 Estetikten Sonra Tanınmaz Hale Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.06.2026 - 22:30
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Bir dönemin İngiltere'yi kasıp kavuran üstsüz modeli Katie Price, yıllar içinde yalnızca kariyeriyle değil geçirdiği sayısız estetik operasyonla da gündem oldu. Toplam 43 estetik müdahale geçirdiği belirtilen Price'ın son görüntüleri sosyal medyada yeniden tartışma yaratırken, eski halini hatırlayanlar gözlerine inanamadı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bugün estetik operasyonları, sosyal medya paylaşımları ve bitmek bilmeyen magazin olaylarıyla gündeme gelen Katie Price, aslında 90'lı yılların sonunda İngiltere'nin en büyük popüler kültür fenomenlerinden biri olarak ortaya çıktı.

Bugün estetik operasyonları, sosyal medya paylaşımları ve bitmek bilmeyen magazin olaylarıyla gündeme gelen Katie Price, aslında 90'lı yılların sonunda İngiltere'nin en büyük popüler kültür fenomenlerinden biri olarak ortaya çıktı.

22 Mayıs 1978 doğumlu Katie Price, kariyerine henüz genç yaşlarda modellik yaparak başladı. Ancak onu sıradan modellerden ayıran şey, İngiliz basınının o dönem çok popüler olan 'Page 3 Girl' kültürünün yıldızlarından biri haline gelmesiydi.

İngiltere'de yıllarca yayımlanan The Sun gazetesinin üçüncü sayfasında yer alan üstsüz modeller ülke çapında büyük şöhret kazanıyordu. Katie Price da bu dönemin en tanınan yüzlerinden biriydi. Sarışın kumrallığı, belirgin fiziği ve cesur pozları sayesinde kısa sürede milyonlar tarafından tanınmaya başladı. O yıllarda çoğu kişi onu gerçek adıyla değil, kullandığı sahne adıyla tanıyordu: Jordan.

Jordan markası öylesine büyüdü ki Katie Price yalnızca bir model olmaktan çıkıp başlı başına bir medya fenomenine dönüştü. Dergi kapaklarından televizyon programlarına, reality şovlardan reklam kampanyalarına kadar her yerde görünmeye başladı. 2004 yılında katıldığı I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! programı ise kariyerinde yeni bir dönemin kapısını açtı. Çünkü burada tanıştığı Peter Andre ile yaşadığı ilişki İngiltere'nin en çok konuşulan aşk hikayelerinden biri haline geldi.

Çift daha sonra evlendi, televizyon programları çekti, çocuk sahibi oldu ve yıllarca magazin basınının manşetlerinden inmedi. Katie Price'ın kariyeri sadece modellikten ibaret değildi.Yıllar içinde şarkıcılık denedi, romanlar yazdı, çocuk kitapları yayımladı, kozmetik ürünleri çıkardı, televizyon programları hazırladı ve kendi reality şovlarını yaptı. Bir dönem İngiltere'nin en çok kazanan medya figürlerinden biri haline gelen Price, adeta bir kişisel marka imparatorluğu kurdu.

Bir zamanlar İngiliz magazininin 'dokunulmaz kraliçesi' olarak görülen Katie Price'ın hikayesi dışarıdan bakıldığında tam bir başarı masalı gibi görünüyordu.

Ancak perde arkasında işler pek de öyle gitmeyecekti.

Katie Price'ın hayatındaki kırılma noktası aslında tek bir olayla yaşanmadı.

Katie Price'ın hayatındaki kırılma noktası aslında tek bir olayla yaşanmadı.

Yıllar boyunca üst üste gelen ilişkiler, boşanmalar, mali sorunlar ve sağlık problemleri onu yavaş yavaş farklı bir noktaya taşıdı. 2009 yılında Peter Andre ile boşanması İngiltere'de adeta ulusal bir olay haline gelmişti. O dönemde çiftin ayrılığı haftalarca manşetlerden inmedi. Ve bu yalnızca başlangıçtı.

Sonraki yıllarda Katie Price'ın adı sık sık başarısız evliliklerle anılmaya başladı. Alex Reid, Kieran Hayler ve Carl Woods ile yaşadığı ilişkiler magazin dünyasında geniş yer buldu. Özellikle aldatma iddiaları ve ayrılık süreçleri uzun süre gündemde kaldı. Özel hayatındaki çalkantılar sürerken finansal tarafta da işler yolunda gitmiyordu. Bir dönem milyonlar kazanan yıldız isim, yıllar içinde ciddi borçlarla karşı karşıya kaldı. İngiliz basını uzun süre vergi borçlarını, iflas süreçlerini ve maddi sıkıntılarını konuştu. Bir zamanlar malikanelerde yaşayan Katie Price'ın zaman zaman mülklerini satmak zorunda kalması da dikkat çekmişti. Buna ek olarak alkollü araç kullanma suçlamaları, trafik kazaları ve mahkeme süreçleri de sık sık gündeme geldi.

Özellikle 2021 yılında geçirdiği ciddi trafik kazası sonrası hakkında açılan davalar uzun süre konuşuldu. Bütün bunların yanında Katie Price'ın yıllardır verdiği en büyük mücadelelerden biri ise oğlu Harvey ile ilgiliydi. Doğuştan çeşitli sağlık sorunları bulunan Harvey için yıllarca büyük bir mücadele veren Price, birçok kez kamuoyu önünde bu süreçlerin kendisini psikolojik olarak ne kadar yıprattığını anlattı. Bir dönem İngiltere'nin en güçlü kadın figürlerinden biri olarak görülen Katie Price, yıllar içinde daha çok mahkeme haberleri, mali krizler ve özel hayatındaki çalkantılarla anılmaya başladı.

Ve tüm bunlar yaşanırken insanların dikkatini çeken başka bir konu daha vardı. Katie Price'ın inanılmaz değişen görünümü...

Katie Price'ın yıllar içindeki dönüşümü, kariyer hikayesinden bile daha fazla konuşuldu.

Katie Price'ın yıllar içindeki dönüşümü, kariyer hikayesinden bile daha fazla konuşuldu.

Çünkü onu 90'lı yıllardaki Jordan döneminden tanıyanlar ile bugünkü görüntülerini görenler aynı kişiye baktıklarına inanmakta zorlanıyor. Price'ın estetik operasyonlarla ilişkisi neredeyse kariyerinin ilk günlerinden beri sürüyor. Yıllar boyunca sayısız göğüs büyütme operasyonu geçiren yıldız isim, zaman zaman implantlarını çıkarttırdı, sonra yeniden taktırdı, ardından daha büyük boyutlara geçti. Katie Price'ın kendi açıklamalarına göre bugüne kadar 17 kez göğüs operasyonu geçirdiği biliniyor.

Ancak mesele yalnızca göğüs estetiğiyle sınırlı kalmadı. Yüz gerdirme operasyonları, dolgu uygulamaları, botoks işlemleri, rinoplasti, liposuction operasyonları, dudak estetiği, çene hattı düzenlemeleri ve çeşitli yüz prosedürleri derken sayı giderek arttı. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Katie Price'ın son operasyonuyla birlikte geçirdiği estetik müdahalelerin sayısı 43'e ulaştı. Üstelik bunların içinde tam 7 ayrı yüz gerdirme operasyonu da bulunuyor.

Bir dönem doğal güzelliğiyle dergi kapaklarını süsleyen modelin son görüntüleri ise sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Paylaştığı son karelerde belirgin şekilde gerilmiş yüzü, hacmi oldukça artmış dudakları, keskinleşen çene hattı ve yıllar içinde tamamen değişen yüz yapısı dikkat çekti. Birçok kullanıcı eski fotoğraflarını paylaşarak 'Bu gerçekten aynı kişi mi?' sorusunu sormaya başladı.

Özellikle gençlik yıllarında kıvırcık saçları, daha yumuşak yüz hatları ve doğal görünümüyle tanınan Katie Price'ın bugün geldiği nokta, estetik operasyonların sınırları üzerine yapılan tartışmaların da merkezine oturdu. İşin ilginç tarafı ise Katie Price'ın bu eleştirilerden hiçbir zaman geri adım atmaması. Aksine, yıllar boyunca estetik yaptırmayı sevdiğini açıkça söyleyen Price, istediği görünümü elde etmek için operasyon geçirmeye devam edeceğini birçok kez dile getirdi.

Bir zamanlar İngiltere'nin en meşhur üstsüz modeli olarak manşetleri süsleyen Katie Price bugün yine manşetlerde. Ancak bu kez insanlar yeni bir kapak çekimini, yeni bir televizyon projesini ya da yeni bir başarı hikayesini konuşmuyor. Onlarca estetik operasyonun ardından ortaya çıkan görüntüyü konuşuyorlar.

Ve görüldüğü üzere Katie Price, yıllardır insanlara aynı soruyu sordurmaya devam ediyor: 'Bir insan kendini ne kadar değiştirebilir?' Daha da önemlisi, bir insan kendine bunu neden yapar?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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