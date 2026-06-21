Bir Dönemin Meşhur Üstsüz Modeli Katie Price 43 Estetikten Sonra Tanınmaz Hale Geldi!

22 Mayıs 1978 doğumlu Katie Price, kariyerine henüz genç yaşlarda modellik yaparak başladı. Ancak onu sıradan modellerden ayıran şey, İngiliz basınının o dönem çok popüler olan 'Page 3 Girl' kültürünün yıldızlarından biri haline gelmesiydi.

İngiltere'de yıllarca yayımlanan The Sun gazetesinin üçüncü sayfasında yer alan üstsüz modeller ülke çapında büyük şöhret kazanıyordu. Katie Price da bu dönemin en tanınan yüzlerinden biriydi. Sarışın kumrallığı, belirgin fiziği ve cesur pozları sayesinde kısa sürede milyonlar tarafından tanınmaya başladı. O yıllarda çoğu kişi onu gerçek adıyla değil, kullandığı sahne adıyla tanıyordu: Jordan.

Jordan markası öylesine büyüdü ki Katie Price yalnızca bir model olmaktan çıkıp başlı başına bir medya fenomenine dönüştü. Dergi kapaklarından televizyon programlarına, reality şovlardan reklam kampanyalarına kadar her yerde görünmeye başladı. 2004 yılında katıldığı I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! programı ise kariyerinde yeni bir dönemin kapısını açtı. Çünkü burada tanıştığı Peter Andre ile yaşadığı ilişki İngiltere'nin en çok konuşulan aşk hikayelerinden biri haline geldi.

Çift daha sonra evlendi, televizyon programları çekti, çocuk sahibi oldu ve yıllarca magazin basınının manşetlerinden inmedi. Katie Price'ın kariyeri sadece modellikten ibaret değildi.Yıllar içinde şarkıcılık denedi, romanlar yazdı, çocuk kitapları yayımladı, kozmetik ürünleri çıkardı, televizyon programları hazırladı ve kendi reality şovlarını yaptı. Bir dönem İngiltere'nin en çok kazanan medya figürlerinden biri haline gelen Price, adeta bir kişisel marka imparatorluğu kurdu.

Bir zamanlar İngiliz magazininin 'dokunulmaz kraliçesi' olarak görülen Katie Price'ın hikayesi dışarıdan bakıldığında tam bir başarı masalı gibi görünüyordu.

Ancak perde arkasında işler pek de öyle gitmeyecekti.