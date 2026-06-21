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9 Yıl Sonra Yeniden Partner Olan Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ın Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!

9 Yıl Sonra Yeniden Partner Olan Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ın Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.06.2026 - 21:04
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2017'de Sonsuz Aşk filminde partner olan Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım, tam 9 yıl sonra yeniden aynı projede buluştu. Ekranların iki sevilen yıldızının yıllar içindeki değişimi ve ilk çekimlerden bugüne uzanan yolculuğu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bugün Türk televizyonlarının en tanınan ve en istikrarlı isimleri arasında gösterilen Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ın kariyer yolculukları aslında birbirine oldukça benziyor.

Bugün Türk televizyonlarının en tanınan ve en istikrarlı isimleri arasında gösterilen Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ın kariyer yolculukları aslında birbirine oldukça benziyor.

İkisi de 2000'li yılların ortasında ekranlara adım attı, yıllar boyunca popülerliklerini korudu ve magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri haline geldi. Fahriye Evcen'in yıldızı özellikle efsane dizi Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Necla karakteriyle parladı. Daha sonra Çalıkuşu'ndaki Feride performansı onu Türkiye'nin en sevilen kadın oyuncularından biri haline getirdi. Sinema tarafında ise Evim Sensin ve Aşk Sana Benzer gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 

Özel hayatında da uzun yıllardır örnek gösterilen bir tablo çizen Fahriye Evcen, 2017 yılında oyuncu Burak Özçivit ile dünyaevine girdi. Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ikili, bugün Karan ve Kerem isimli iki çocuklarıyla birlikte aile hayatlarını sürdürüyor. Evcen son yıllarda ekranlardan biraz uzak kalsa da reklam projeleri, marka iş birlikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı başardı. Oyuncuyu son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakteriyle izlemiştik. 

Murat Yıldırım cephesinde de hikaye benzer şekilde ilerledi. Fırtına, Asi, Aşk ve Ceza, Suskunlar ve Ramo gibi yapımlarla yıllar boyunca ekranların aranan yüzlerinden biri oldu. Sert karakterleri de romantik rolleri de başarıyla canlandıran oyuncu, uzun süredir sektörün en güçlü erkek başrollerinden biri olarak gösteriliyor.

2016 yılında Faslı oyuncu ve model Imane Elbani ile evlenen Murat Yıldırım, yıllardır gözlerden uzak ama mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin Miray adını verdikleri bir kızları bulunuyor. Son yıllarda televizyon kariyerine hız kesmeden devam eden oyuncuyu en son Teşkilat dizisinde canlandırdığı Ömer karakteriyle izlemiştik.

Yaklaşık aynı dönemde sektöre adım atan Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım, yıllar boyunca popülerliklerini kaybetmeyen nadir isimlerden biri oldu. Değişen televizyon alışkanlıkları, dijital platformların yükselişi ve yeni oyuncuların sektöre girmesine rağmen ikili, kariyerlerini sağlam adımlarla sürdürerek Türkiye'nin en sevilen yıldızları arasındaki yerlerini korumayı başardı.

Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ı aynı projede izlediğimiz ilk yapım ise 2017 yılında vizyona giren Sonsuz Aşk'tı.

Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ı aynı projede izlediğimiz ilk yapım ise 2017 yılında vizyona giren Sonsuz Aşk'tı.

Romantik dram türündeki film, 24 Mart 2017'de seyirciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız otururken senaryoyu Deniz Akçay Katıksız kaleme aldı. Yapımın başrollerinde Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım yer alırken kadroda ayrıca Fatih Al, Filiz Ahmet, Didem İnselel, Ege Aydan ve Zeynep Özder gibi isimler de bulunuyordu. 

Filmde Fahriye Evcen, küçük kardeşi için hayatını adayan ve mütevazı bir yaşam süren Zeynep karakterini canlandırıyordu. Murat Yıldırım ise genç yaşta profesör olmuş başarılı cerrah Can karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Birbirlerinden tamamen farklı dünyalarda yaşayan bu iki insanın yolları beklenmedik şekilde kesişiyor ve büyük bir aşk hikayesi başlıyordu. Ancak bu aşkın önünde hem sosyal farklılıklar hem de geçmişten gelen zorlu sırlar vardı.  Film vizyona girmeden önce bile Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ın uyumu oldukça konuşulmuştu. Fragmanların yayınlanmasının ardından sosyal medyada ikiliyi birbirine yakıştıran çok sayıda yorum yapılmış, seyirciler romantik filmin en büyük kozunun başrol uyumu olduğunu söylemişti.

Sonsuz Aşk gişede de dikkat çekici bir performans sergiledi. Film yaklaşık 568 bin seyirciye ulaşırken uzun süre vizyonda kalmayı başardı. Özellikle romantik film severlerin ilgisini çeken yapım, televizyon yayınlarının ardından da geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı sürdürdü. 

Aradan yıllar geçmesine rağmen film hala Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ın kariyerlerinde en çok hatırlanan ortak projelerden biri olarak gösteriliyor.

Yıllar sonra gelen sürpriz haber ise ikilinin hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım, tam 9 yıl sonra yeniden aynı projede buluştu.

Yıllar sonra gelen sürpriz haber ise ikilinin hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım, tam 9 yıl sonra yeniden aynı projede buluştu.

Bu kez karşımızda klasik bir sinema filmi değil, Türkiye'nin doğal güzelliklerini dünyaya tanıtmayı hedefleyen uluslararası bir dijital proje vardı. Go Türkiye tarafından hazırlanan Turquoise Summer isimli mini dizi, Bodrum ve Göcek'in büyüleyici atmosferinde çekildi ve dünyanın farklı noktalarındaki izleyicilerle buluşmaya başladı. 

Semih Bağcı'nın yönettiği, Kemal Hamamcıoğlu'nun kaleme aldığı yapımda Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'a Sedef Avcı, Aslıhan Karalar ve Yılmaz Bayraktar da eşlik ediyor. Hikaye boyunca izleyiciler yalnızca karakterleri değil, Bodrum ve Göcek'in koylarını, masmavi denizini ve doğal güzelliklerini de keşfetme fırsatı buluyor. 

Go Türkiye'nin daha önce yayınlanan dijital mini dizileri dünya genelinde milyarlarca görüntülenmeye ulaşmıştı. Turquoise Summer da bu serinin yeni halkası olarak yayın hayatına başladı. Yapım, resmi YouTube kanalı üzerinden ücretsiz şekilde izlenebiliyor ve aynı zamanda farklı uluslararası platformlarda da yabancı izleyicilerle buluşuyor.  Fakat sosyal medyada en çok konuşulan şey projenin kendisinden çok Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ın yeniden yan yana gelmesi oldu.

Çünkü hayranları hemen arşivleri açtı. 2017 yılında Sonsuz Aşk setinden paylaşılan karelerle bugün Turquoise Summer çekimlerinden gelen fotoğraflar yan yana getirilmeye başladı. O dönem Fahriye Evcen 30 yaşındaydı, bugün ise 40 yaşında. Murat Yıldırım ise Sonsuz Aşk'ın çekildiği dönemde 38 yaşındaydı, bugün 47 yaşında.  Paylaşımların altına 'Hiç değişmemişler', '9 yıl değil 9 ay geçmiş gibi' ve 'Yıllar bu ikiliye çalışmış' yorumları yağdı.

Yani anlayacağınız, Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım sadece 9 yıl sonra yeniden partner olmakla kalmadı; yıllar sonra verdikleri ilk pozlarla da sosyal medyanın en çok konuşulan ikililerinden biri olmayı başardı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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