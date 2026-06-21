9 Yıl Sonra Yeniden Partner Olan Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ın Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!

İkisi de 2000'li yılların ortasında ekranlara adım attı, yıllar boyunca popülerliklerini korudu ve magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri haline geldi. Fahriye Evcen'in yıldızı özellikle efsane dizi Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Necla karakteriyle parladı. Daha sonra Çalıkuşu'ndaki Feride performansı onu Türkiye'nin en sevilen kadın oyuncularından biri haline getirdi. Sinema tarafında ise Evim Sensin ve Aşk Sana Benzer gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Özel hayatında da uzun yıllardır örnek gösterilen bir tablo çizen Fahriye Evcen, 2017 yılında oyuncu Burak Özçivit ile dünyaevine girdi. Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ikili, bugün Karan ve Kerem isimli iki çocuklarıyla birlikte aile hayatlarını sürdürüyor. Evcen son yıllarda ekranlardan biraz uzak kalsa da reklam projeleri, marka iş birlikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı başardı. Oyuncuyu son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakteriyle izlemiştik.

Murat Yıldırım cephesinde de hikaye benzer şekilde ilerledi. Fırtına, Asi, Aşk ve Ceza, Suskunlar ve Ramo gibi yapımlarla yıllar boyunca ekranların aranan yüzlerinden biri oldu. Sert karakterleri de romantik rolleri de başarıyla canlandıran oyuncu, uzun süredir sektörün en güçlü erkek başrollerinden biri olarak gösteriliyor.

2016 yılında Faslı oyuncu ve model Imane Elbani ile evlenen Murat Yıldırım, yıllardır gözlerden uzak ama mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin Miray adını verdikleri bir kızları bulunuyor. Son yıllarda televizyon kariyerine hız kesmeden devam eden oyuncuyu en son Teşkilat dizisinde canlandırdığı Ömer karakteriyle izlemiştik.

Yaklaşık aynı dönemde sektöre adım atan Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım, yıllar boyunca popülerliklerini kaybetmeyen nadir isimlerden biri oldu. Değişen televizyon alışkanlıkları, dijital platformların yükselişi ve yeni oyuncuların sektöre girmesine rağmen ikili, kariyerlerini sağlam adımlarla sürdürerek Türkiye'nin en sevilen yıldızları arasındaki yerlerini korumayı başardı.