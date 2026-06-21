9 Yıl Sonra Yeniden Partner Olan Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ın Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çekti!
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2017'de Sonsuz Aşk filminde partner olan Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım, tam 9 yıl sonra yeniden aynı projede buluştu. Ekranların iki sevilen yıldızının yıllar içindeki değişimi ve ilk çekimlerden bugüne uzanan yolculuğu sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bugün Türk televizyonlarının en tanınan ve en istikrarlı isimleri arasında gösterilen Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ın kariyer yolculukları aslında birbirine oldukça benziyor.
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Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım'ı aynı projede izlediğimiz ilk yapım ise 2017 yılında vizyona giren Sonsuz Aşk'tı.
Yıllar sonra gelen sürpriz haber ise ikilinin hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım, tam 9 yıl sonra yeniden aynı projede buluştu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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