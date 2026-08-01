Hobi Olarak Başladı, Servet Kazandı: Tuttuğu Balık Sayesinde Milyoner Oldu
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Kaynak: https://majorleaguefishing.com/angler...
Dünya genelinde sakin bir dinlenme faaliyeti olarak kabul gören olta balıkçılığı, Amerika Birleşik Devletleri’nde devasa bir profesyonel spor sektörüne evrilmiş bulunuyor. Sektörleşen bu organizasyonlar, sporculara yüksek para ödülleri ve geniş sponsorluk imkanları sunuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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