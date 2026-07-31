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Çölün Ortasına 60 Bin Tonluk Devasa Giysi Yığını Bıraktılar: Uzaydan Bile Görünüyor

Çölün Ortasına 60 Bin Tonluk Devasa Giysi Yığını Bıraktılar: Uzaydan Bile Görünüyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 17:40
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Hızlı moda sektörünün küresel ölçekteki olumsuz etkileri, Şili’de yer alan Atacama Çölü’nde devasa bir çevre krizine yol açtı. Avrupa ve diğer kıtalardan bölgeye gönderilen giysilerin oluşturduğu 60 bin tonu aşkın tekstil atığı dağları, artık uzaydan çekilen uydu görüntülerinde dahi açıkça görülebiliyor. Alto Hospicio kasabası yakınlarında her geçen yıl daha da büyüyen bu çöplük, küresel düzeydeki kontrolsüz tüketim alışkanlıklarının doğaya verdiği ağır zararı tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

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Kaynak: https://okdiario.com/ciencia/mitad-de...
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Serbest Ticaret Bölgesi Üzerinden Gelen Tonlarca Giysi Çölün Ortasında Sahipsiz Kalıyor

Serbest Ticaret Bölgesi Üzerinden Gelen Tonlarca Giysi Çölün Ortasında Sahipsiz Kalıyor

Tüm süreç, Şili’nin kuzey sahilinde yer alan Iquique Limanı’na her yıl ulaşan devasa sevkiyatlarla başlıyor. Serbest ticaret bölgesi avantajından yararlanan limana yıllık 120 bin ila 180 bin ton arasında ikinci el giysi girişi gerçekleşiyor. Şili’yi küresel çapta en büyük dördüncü ikinci el giysi ithalatçısı konumuna getiren bu ürünlerin bir kısmı diğer Latin Amerika ülkelerine dağıtılırken, satılamayan devasa miktardaki tekstil atığı tamamen sahipsiz bırakılıyor. Atık yönetimi maliyetlerinin hiçbir kurum veya firma tarafından üstlenilmemesi sebebiyle binlerce ton kıyafet doğrudan Atacama Çölü’ne terk ediliyor.

Yapılan İncelemeler Dünyaca Ünlü Markaların Atıklarını Ve Plastik Esaslı Malzemelerin Tehlikesini Ortaya Koyuyor

Yapılan İncelemeler Dünyaca Ünlü Markaların Atıklarını Ve Plastik Esaslı Malzemelerin Tehlikesini Ortaya Koyuyor

Sivil toplum kuruluşlarının bölgede yaptığı saha incelemeleri, çöplükte dünya genelinde tanınan pek çok markaya ait ürünlerin yer aldığını tespit etti. Ancak mevcut sorun sadece tekstil ürünlerinin alanda birikmesiyle sınırlı kalmıyor. Çöplükte yer açmak maksadıyla zaman zaman çıkarılan yangınlar, son derece ciddi çevre ve halk sağlığı sorunlarına sebep oluyor. Giysilerin yapısında yer alan polyester benzeri sentetik maddeler yandığında, eriyerek katran benzeri zehirli bir tabaka oluşturuyor ve toprağa sızarak yer altı su kaynaklarını tehdit ediyor.

Bölge Halkı Zehirli Dumanlarla Mücadele Ederken Yargı Süreci Yargıtay Nezdinde Devam Ediyor

Bölge Halkı Zehirli Dumanlarla Mücadele Ederken Yargı Süreci Yargıtay Nezdinde Devam Ediyor

Açığa çıkan yoğun zehirli dumanlar, yakın mesafedeki Alto Hospicio kasabasında yaşayan vatandaşların sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bölge sakinleri ciddi solunum yolu rahatsızlıkları yaşarken, yerel yetkililer bölgenin tüm dünyanın çöplüğü haline getirilmesinden rahatsızlık duyuyor. Yaşanan ihmaller silsilesi üzerine Antofagasta Çevre Mahkemesi, devlet arazilerinde yasa dışı atık birikimini önleyemediği gerekçesiyle Şili Devleti’ni kusurlu bularak 10 yıllık bir çevresel iyileştirme planı hazırlanmasına karar verdi. Kararın temyiz süreci ise Yargıtay nezdinde devam ediyor.

Uzmanlar Tüketim Alışkanlıklarının Değiştirilmesinin Çevre Krizini Önlemede Hayati Önem Taşıdığını Vurguluyor

Uzmanlar Tüketim Alışkanlıklarının Değiştirilmesinin Çevre Krizini Önlemede Hayati Önem Taşıdığını Vurguluyor

Birleşmiş Milletler tarafından paylaşılan resmi veriler, kıyafetlerin kullanım süresinin iki katına çıkarılmasının küresel sera gazı emisyonlarını yüzde 44 oranında azaltabileceğini net biçimde ortaya koyuyor. Atacama Çölü’nde yaşanan bu acı tablo, küresel tekstil endüstrisi ile tüketim anlayışının acilen ve kökten bir şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini kanıtlıyor. Konuyla ilgili uluslararası düzeyde önlemler alınması bekleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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