Çölün Ortasına 60 Bin Tonluk Devasa Giysi Yığını Bıraktılar: Uzaydan Bile Görünüyor

Tüm süreç, Şili’nin kuzey sahilinde yer alan Iquique Limanı’na her yıl ulaşan devasa sevkiyatlarla başlıyor. Serbest ticaret bölgesi avantajından yararlanan limana yıllık 120 bin ila 180 bin ton arasında ikinci el giysi girişi gerçekleşiyor. Şili’yi küresel çapta en büyük dördüncü ikinci el giysi ithalatçısı konumuna getiren bu ürünlerin bir kısmı diğer Latin Amerika ülkelerine dağıtılırken, satılamayan devasa miktardaki tekstil atığı tamamen sahipsiz bırakılıyor. Atık yönetimi maliyetlerinin hiçbir kurum veya firma tarafından üstlenilmemesi sebebiyle binlerce ton kıyafet doğrudan Atacama Çölü’ne terk ediliyor.