Çölün Ortasına 60 Bin Tonluk Devasa Giysi Yığını Bıraktılar: Uzaydan Bile Görünüyor
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Kaynak: https://okdiario.com/ciencia/mitad-de...
Hızlı moda sektörünün küresel ölçekteki olumsuz etkileri, Şili’de yer alan Atacama Çölü’nde devasa bir çevre krizine yol açtı. Avrupa ve diğer kıtalardan bölgeye gönderilen giysilerin oluşturduğu 60 bin tonu aşkın tekstil atığı dağları, artık uzaydan çekilen uydu görüntülerinde dahi açıkça görülebiliyor. Alto Hospicio kasabası yakınlarında her geçen yıl daha da büyüyen bu çöplük, küresel düzeydeki kontrolsüz tüketim alışkanlıklarının doğaya verdiği ağır zararı tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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