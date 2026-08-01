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Kaçak Kazı Yaparken Yakalandılar: Toprağın Altından Çıkan 1500 Yıllık Eserler Ekipleri Bile Şaşırttı

Kaçak Kazı Yaparken Yakalandılar: Toprağın Altından Çıkan 1500 Yıllık Eserler Ekipleri Bile Şaşırttı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 18:39
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve yasa dışı kazı faaliyetlerine karşı yürüttükleri titiz takipleri başarılı bir operasyonla sonuçlandırdı. Kaçakçılara yönelik düzenlenen baskında, bölgenin köklü geçmişini gözler önüne seren ve yağmalanmak istenen paha biçilmez kültür varlıkları kurtarıldı.

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Jandarma Ekiplerinin Baskını Sayesinde Geç Roma Dönemine Ait Eşsiz Bir Taban Mozaiği Gün Yüzüne Çıkarıldı

Jandarma Ekiplerinin Baskını Sayesinde Geç Roma Dönemine Ait Eşsiz Bir Taban Mozaiği Gün Yüzüne Çıkarıldı

Operasyonun en önemli bulgusunu, Geç Roma Dönemi’ne tarihlenen ve yüzeyinde çeşitli figürler barındıran taban mozaiği oluşturdu. Yaklaşık 1500 yıllık olduğu değerlendirilen bu sanatsal eser, dönemin estetik anlayışını ve mimari yapısını yansıtması bakımından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, mozaiğin incelenmesiyle antik dönemin yerleşim dokusuna dair yeni verilerin elde edileceğini ifade ediyor.

Yapılan Aramalarda Mozaikle Birlikte Çok Sayıda Antik Obje Ve Katalog Niteliğinde Bir Kaynak Bulundu

Yapılan Aramalarda Mozaikle Birlikte Çok Sayıda Antik Obje Ve Katalog Niteliğinde Bir Kaynak Bulundu

Ekiplerin gerçekleştirdiği detaylı aramalarda yalnızca devasa boyuttaki mozaik değil, geçmişin izlerini taşıyan farklı nesneler de muhafaza altına alındı. Bu kapsamda tarihi bir sikke, iki yüzük, 13 farklı arkeolojik obje ve üç değerli taş ele geçirildi. Şüphelilerin üzerinde ayrıca 'Antik Roma Sikkeleri' başlıklı bilgi kaynağına da el konuldu.

Muhafaza Altına Alınan Eserler Müzeye Teslim Edilirken Yakalanan İki Zanlı Hakkında Adli Soruşturma Başlatıldı

Muhafaza Altına Alınan Eserler Müzeye Teslim Edilirken Yakalanan İki Zanlı Hakkında Adli Soruşturma Başlatıldı

Ele geçirilen tüm tarihi değerler, gerekli incelemelerin tamamlanması ve koruma altına alınması amacıyla Mardin Müze Müdürlüğüne ulaştırıldı. Olayla ilintili iki şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli süreç başlatıldı; yürütülen tahkikat ise tüm yönleriyle sürdürülüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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