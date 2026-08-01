Kaçak Kazı Yaparken Yakalandılar: Toprağın Altından Çıkan 1500 Yıllık Eserler Ekipleri Bile Şaşırttı

Ekiplerin gerçekleştirdiği detaylı aramalarda yalnızca devasa boyuttaki mozaik değil, geçmişin izlerini taşıyan farklı nesneler de muhafaza altına alındı. Bu kapsamda tarihi bir sikke, iki yüzük, 13 farklı arkeolojik obje ve üç değerli taş ele geçirildi. Şüphelilerin üzerinde ayrıca 'Antik Roma Sikkeleri' başlıklı bilgi kaynağına da el konuldu.