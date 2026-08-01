Kaçak Kazı Yaparken Yakalandılar: Toprağın Altından Çıkan 1500 Yıllık Eserler Ekipleri Bile Şaşırttı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve yasa dışı kazı faaliyetlerine karşı yürüttükleri titiz takipleri başarılı bir operasyonla sonuçlandırdı. Kaçakçılara yönelik düzenlenen baskında, bölgenin köklü geçmişini gözler önüne seren ve yağmalanmak istenen paha biçilmez kültür varlıkları kurtarıldı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jandarma Ekiplerinin Baskını Sayesinde Geç Roma Dönemine Ait Eşsiz Bir Taban Mozaiği Gün Yüzüne Çıkarıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapılan Aramalarda Mozaikle Birlikte Çok Sayıda Antik Obje Ve Katalog Niteliğinde Bir Kaynak Bulundu
Muhafaza Altına Alınan Eserler Müzeye Teslim Edilirken Yakalanan İki Zanlı Hakkında Adli Soruşturma Başlatıldı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın