Asena'nın Bir Zamanlar "Abi" Dediği Kani Kudu'nun Aşkla Birlikte Yaşadığı Değişim Şoke Etti!
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Bir dönemin efsane dansözü Asena'nın Yalova'daki yeni hayatı ve iş insanı Kani Kudu'yla yaşadığı aşk gündemden düşmüyor. Eski videolarda Kani Kudu'ya 'Kani abim' diye seslendiği ortaya çıkan Asena'nın ilişkisindeki bu detay çok konuşulurken, Kani Kudu'nun aylar içindeki dikkat çekici değişimi de sosyal medyanın diline düştü.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim...
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90'lı yılların sonu ve 2000'lerin başında sahnelerin en çok konuşulan isimlerinden biri denince akla gelen ilk kişilerden biri şüphesiz Asena'ydı.
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Asena'nın hayatındaki büyük değişimin arkasında yine ve yeniden kalp meseleleri olduğu ortaya çıktı.
Asena ile ilgili eski görüntüler sosyal medyada yayılmaya devam ederken beklenmedik şekilde gündemin yıldızı Kani Kudu oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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