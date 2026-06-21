article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Asena'nın Bir Zamanlar "Abi" Dediği Kani Kudu'nun Aşkla Birlikte Yaşadığı Değişim Şoke Etti!

Asena'nın Bir Zamanlar "Abi" Dediği Kani Kudu'nun Aşkla Birlikte Yaşadığı Değişim Şoke Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.06.2026 - 19:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir dönemin efsane dansözü Asena'nın Yalova'daki yeni hayatı ve iş insanı Kani Kudu'yla yaşadığı aşk gündemden düşmüyor. Eski videolarda Kani Kudu'ya 'Kani abim' diye seslendiği ortaya çıkan Asena'nın ilişkisindeki bu detay çok konuşulurken, Kani Kudu'nun aylar içindeki dikkat çekici değişimi de sosyal medyanın diline düştü.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

90'lı yılların sonu ve 2000'lerin başında sahnelerin en çok konuşulan isimlerinden biri denince akla gelen ilk kişilerden biri şüphesiz Asena'ydı.

90'lı yılların sonu ve 2000'lerin başında sahnelerin en çok konuşulan isimlerinden biri denince akla gelen ilk kişilerden biri şüphesiz Asena'ydı.

Dansları, televizyon programları ve magazin gündeminden düşmeyen açıklamalarıyla uzun yıllar adından söz ettiren Asena, özellikle İbrahim Tatlıses'le yaşadığı fırtınalı ilişkiyle hafızalara kazınmıştı.

Bir döneme damga vuran bu aşk, sadece magazin sayfalarını değil televizyon ekranlarını da uzun süre meşgul etmiş; ikilinin inişli çıkışlı ilişkisi ve olaylı ayrılığı uzun süre konuşulmuştu. Daha sonra hayatında bambaşka bir sayfa açan Asena, 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile evlenerek gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı.

Evliliğin ardından sahnelerden, ekranlardan ve magazin dünyasından neredeyse tamamen çekilen Asena, uzun süre kamuoyunun karşısına çıkmamayı tercih etti. Ancak bu sessizlik sonsuza kadar sürmedi. Çiftin yollarını ayırmasının ardından yıllar sonra yeniden ortaya çıkan Asena, özellikle yılbaşında yayınlanan İbo Show'daki sürpriz konukluğu ile gündeme oturdu. Birçok kişi Asena'nın yeniden sahnelere döneceğini, eski günlerine benzer yoğun bir tempoya başlayacağını düşünürken bu kez bambaşka haberler gelmeye başladı.

Çünkü kulislerde konuşulanlara göre Asena, İstanbul'un kalabalığını geride bırakmış ve Yalova'da sakin bir hayat kurmayı tercih etmişti. Üstelik bu yeni hayatın merkezinde sadece doğa değil, yeni bir aşk da vardı...

Asena'nın hayatındaki büyük değişimin arkasında yine ve yeniden kalp meseleleri olduğu ortaya çıktı.

Asena'nın hayatındaki büyük değişimin arkasında yine ve yeniden kalp meseleleri olduğu ortaya çıktı.

Bir süredir iş insanı Kani Kudu ile birlikte olduğu konuşulan ünlü isim, şehir hayatını geride bırakıp kendine bambaşka bir düzen kurmuştu. Röportajlarında artık daha sakin, daha huzurlu bir yaşam sürmek istediğini anlatan Asena; günlerini çiftlik işleriyle, hayvanlarla ve doğanın içinde geçirdiğini söylemişti. Sosyal medya paylaşımlarında da sık sık kuzularla, tavuklarla ve çiftlikteki diğer dostlarıyla verdiği pozlar yer alıyordu. Hatta takipçileri onun için 'Asena resmen şehirden kaçıp köy romantizmine geçti' yorumları yapmaya başlamıştı.

Aşk cephesinde de oldukça mutlu görünen ünlü isim, Kani Kudu'dan bahsederken en çok güven duygusunun altını çizmişti. İlerleyen yaşlarda insanın yanında güvenebileceği birinin olmasının çok değerli olduğunu söyleyen Asena'nın açıklamaları kısa sürede magazin gündemine taşınmıştı. Tam her şey romantik bir ikinci bahar hikayesi gibi ilerlerken ortaya çıkan bir detay gündemin yönünü tamamen değiştirdi. 

Ortaya çıkan videolarda Asena'nın bugün birlikte olduğu Kani Kudu'ya daha yalnızca birkaç ay öncesine kadar 'Kani abim' diye seslendiği görüldü. Üstelik konuşulan tek detay 'abi' hitabı da değildi. Eski görüntülerde Kani Kudu'nun eşi olduğu belirtilen Meltem Kudu'nun da yer aldığı fark edilince sosyal medya kullanıcıları adeta dedektif moduna geçti. Bir anda yıllar öncesine ait videolar yeniden dolaşıma sokuldu, ekran görüntüleri paylaşılmaya başlandı ve ilişkinin geçmişine dair onlarca farklı yorum yapıldı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Asena ile ilgili eski görüntüler sosyal medyada yayılmaya devam ederken beklenmedik şekilde gündemin yıldızı Kani Kudu oldu.

Asena ile ilgili eski görüntüler sosyal medyada yayılmaya devam ederken beklenmedik şekilde gündemin yıldızı Kani Kudu oldu.

Şayet kendisinin yıllar öncesine ait videolardaki görüntüsü ile bugün verdiği pozlar yan yana getirildiğinde aradaki farkı görmemek neredeyse imkansızdı. Eski görüntülerde daha kilolu, saçları seyrelmiş ve oldukça farklı bir görünüme sahip olan Kani Kudu'nun son dönemde adeta baştan aşağı yenilendiği çok barizdi.

Dikkatler önce saçlarına kaydı... Kani Kudu'nun saç ektirdiği, bununla da kalmayıp gülüşündeki değişime sebebiyle dişlerinde de kapsamlı bir estetik uygulama yaptırdığı fark edildi.  Beyazlatılmış ve yeniden tasarlanmış görünen dişleri, belirgin şekilde incelen yüz hatları ve verdiği kilolar kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Hatta bazı kullanıcılar alın bölgesindeki değişim nedeniyle botoks yaptırdığını bile iddia etti.

Birkaç ay önceki görüntüsüyle bugünkü hali arasında dağlar kadar fark bulunan Kani Kudu için internet ahalisinin ortak kararı oldukça net: İkinci bahar Kani Kudu'ya fazlasıyla yaramış! 😄

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın