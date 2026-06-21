Asena'nın Bir Zamanlar "Abi" Dediği Kani Kudu'nun Aşkla Birlikte Yaşadığı Değişim Şoke Etti!

Dansları, televizyon programları ve magazin gündeminden düşmeyen açıklamalarıyla uzun yıllar adından söz ettiren Asena, özellikle İbrahim Tatlıses'le yaşadığı fırtınalı ilişkiyle hafızalara kazınmıştı.

Bir döneme damga vuran bu aşk, sadece magazin sayfalarını değil televizyon ekranlarını da uzun süre meşgul etmiş; ikilinin inişli çıkışlı ilişkisi ve olaylı ayrılığı uzun süre konuşulmuştu. Daha sonra hayatında bambaşka bir sayfa açan Asena, 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile evlenerek gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı.

Evliliğin ardından sahnelerden, ekranlardan ve magazin dünyasından neredeyse tamamen çekilen Asena, uzun süre kamuoyunun karşısına çıkmamayı tercih etti. Ancak bu sessizlik sonsuza kadar sürmedi. Çiftin yollarını ayırmasının ardından yıllar sonra yeniden ortaya çıkan Asena, özellikle yılbaşında yayınlanan İbo Show'daki sürpriz konukluğu ile gündeme oturdu. Birçok kişi Asena'nın yeniden sahnelere döneceğini, eski günlerine benzer yoğun bir tempoya başlayacağını düşünürken bu kez bambaşka haberler gelmeye başladı.

Çünkü kulislerde konuşulanlara göre Asena, İstanbul'un kalabalığını geride bırakmış ve Yalova'da sakin bir hayat kurmayı tercih etmişti. Üstelik bu yeni hayatın merkezinde sadece doğa değil, yeni bir aşk da vardı...