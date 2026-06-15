Asena'nın Yeni Sevgilisi Kani Kudu'ya Eşinin Önünde "Abi" Dediği Video Ortalık Karıştırdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle gündeme gelen Asena'nın Yalova'da kurduğu yeni hayat çok konuşulmuştu. Ancak sosyal medyada ortaya çıkan eski videolar, aşk iddialarının seyrini değiştirdi. Asena'nın bugün birlikte olduğu iddia edilen Kani Kudu'ya bir dönem 'Kani abim' diye hitap etmesi ve Kani Kudu'nun resmi olarak halen evli olması magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir döneme damga vuran dansları, sahne şovları ve kendine has tavrıyla magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Asena, uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en çok konuşulan ünlüleri arasında yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisinin Yalovalı iş insanı Kani Kudu olduğu ortaya çıkan Asena, yaptığı açıklamalarla hayatında köklü değişiklikler yaşadığını anlatmıştı.
Asena'nın yeni sevgilisi olarak tanıtılan Kani Kudu hakkında araştırma yapan sosyal medya kullanıcıları, kısa sürede dikkat çekici bazı görüntülere ulaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın