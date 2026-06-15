Asena'nın Yeni Sevgilisi Kani Kudu'ya Eşinin Önünde "Abi" Dediği Video Ortalık Karıştırdı

Oryantal denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri haline gelen Asena, 2000'li yıllarda yakaladığı büyük şöhretle yalnızca sahnelerin değil televizyon ekranlarının da vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu. Gerek katıldığı programlar gerekse cesur sahne performanslarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim, bir dönemin magazin manşetlerinden neredeyse hiç düşmüyordu.

Türkiye'nin dört bir yanında sahne alan ve yıllarca adından söz ettiren Asena, kariyerinin zirvesindeyken aldığı sürpriz kararlarla da dikkat çekmişti. Sahne hayatını yavaş yavaş geride bırakan ünlü isim, özel yaşamına daha fazla zaman ayırmayı tercih etmiş ve gözlerden uzak bir hayat sürmeye başlamıştı. 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile evlenen Asena, Türkiye'den ayrılarak yurt dışında yeni bir düzen kurmuştu. Yaklaşık sekiz yıl süren evliliğinin sona ermesi ise magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Tam da her şey sakinleşmiş, Asena hayatında yeni bir sayfa açmış gibi görünürken sahnelere de geri dönerek dikkatleri üzerine çekti. Uzun yıllardır küs olduğu İbrahim Tatlıses'in yılbaşı programına konuk olan ünlü oryantal, ekranda yeniden dans performansı sergileyerek gündem olmuştu. Yıllar sonra gelen bu sürpriz buluşma ve sahne dönüşü çok konuşulurken, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir başka haber magazin dünyasını adeta karıştırdı. Ünlü oryantalin yeni bir aşka yelken açtığı iddiası kısa sürede günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.