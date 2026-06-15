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Asena'nın Yeni Sevgilisi Kani Kudu'ya Eşinin Önünde "Abi" Dediği Video Ortalık Karıştırdı

Asena'nın Yeni Sevgilisi Kani Kudu'ya Eşinin Önünde "Abi" Dediği Video Ortalık Karıştırdı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.06.2026 - 18:09
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Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle gündeme gelen Asena'nın Yalova'da kurduğu yeni hayat çok konuşulmuştu. Ancak sosyal medyada ortaya çıkan eski videolar, aşk iddialarının seyrini değiştirdi. Asena'nın bugün birlikte olduğu iddia edilen Kani Kudu'ya bir dönem 'Kani abim' diye hitap etmesi ve Kani Kudu'nun resmi olarak halen evli olması magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bir döneme damga vuran dansları, sahne şovları ve kendine has tavrıyla magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Asena, uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en çok konuşulan ünlüleri arasında yer aldı.

Bir döneme damga vuran dansları, sahne şovları ve kendine has tavrıyla magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Asena, uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en çok konuşulan ünlüleri arasında yer aldı.

Oryantal denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri haline gelen Asena, 2000'li yıllarda yakaladığı büyük şöhretle yalnızca sahnelerin değil televizyon ekranlarının da vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu. Gerek katıldığı programlar gerekse cesur sahne performanslarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim, bir dönemin magazin manşetlerinden neredeyse hiç düşmüyordu.

Türkiye'nin dört bir yanında sahne alan ve yıllarca adından söz ettiren Asena, kariyerinin zirvesindeyken aldığı sürpriz kararlarla da dikkat çekmişti. Sahne hayatını yavaş yavaş geride bırakan ünlü isim, özel yaşamına daha fazla zaman ayırmayı tercih etmiş ve gözlerden uzak bir hayat sürmeye başlamıştı. 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile evlenen Asena, Türkiye'den ayrılarak yurt dışında yeni bir düzen kurmuştu. Yaklaşık sekiz yıl süren evliliğinin sona ermesi ise magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Tam da her şey sakinleşmiş, Asena hayatında yeni bir sayfa açmış gibi görünürken sahnelere de geri dönerek dikkatleri üzerine çekti. Uzun yıllardır küs olduğu İbrahim Tatlıses'in yılbaşı programına konuk olan ünlü oryantal, ekranda yeniden dans performansı sergileyerek gündem olmuştu. Yıllar sonra gelen bu sürpriz buluşma ve sahne dönüşü çok konuşulurken, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir başka haber magazin dünyasını adeta karıştırdı. Ünlü oryantalin yeni bir aşka yelken açtığı iddiası kısa sürede günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisinin Yalovalı iş insanı Kani Kudu olduğu ortaya çıkan Asena, yaptığı açıklamalarla hayatında köklü değişiklikler yaşadığını anlatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisinin Yalovalı iş insanı Kani Kudu olduğu ortaya çıkan Asena, yaptığı açıklamalarla hayatında köklü değişiklikler yaşadığını anlatmıştı.

Kalabalık şehir yaşamını geride bırakan ünlü isim, artık Yalova'da doğayla iç içe bir yaşam sürdüğünü belirtmiş; çiftlik hayatından kareleri ve günlük rutinlerini takipçileriyle paylaşmıştı. Özellikle 'çocuklarım' diye bahsettiği kuzuları ve çiftlik hayvanlarıyla verdiği pozlar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Çiftliğinin kapılarını ilk kez açan Asena, yıllar boyunca özlemini duyduğu huzuru burada bulduğunu anlatırken doğal yaşamın kendisine çok iyi geldiğini söylemişti.

Doğal yaşama olan ilgisini anlatan Asena, evine mümkün olduğunca doğal olmayan hiçbir şey sokmamaya çalıştığını söylemiş ve günlerinin büyük bölümünü hayvanlarıyla ilgilenerek geçirdiğini açıklamıştı. Asena ayrıca kendisinin Rizeli, Kani Kudu'nun ise Trabzonlu olduğunu belirterek aynı kültürel değerleri paylaşmalarının ilişkilerini güçlendirdiğini söylemişti. Karadeniz insanının aile yapısına ve birbirine bağlılığına vurgu yapan ünlü isim, ortak kültürün ilişkilerine olumlu katkı sağladığını ifade etmişti.

Aşk hayatına dair yaptığı açıklamalar da dikkat çekmişti. Kani Kudu'dan bahsederken güven duygusunun önemine vurgu yapan Asena, 'İnsanın yaşlandığında birbirine bir bardak su verebileceği birinin olması çok önemli. Kendini güvende hissetmek çok önemli. Babaannemin yıllar önce ettiği güzel duanın gerçekleştiğini düşünüyorum. Önemli olan saygı, kıymet ve değer bilmek' ifadelerini kullanmıştı.

Yalova'daki çiftliklerinde el ele verdikleri pozlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kişi Asena'nın yeni hayatını ve yeni aşkını konuşmaya başlamıştı. Ancak tam her şey romantik bir hikâye gibi ilerlerken, ortaya çıkan bir detay gündemin yönünü tamamen değiştirdi.

Asena'nın yeni sevgilisi olarak tanıtılan Kani Kudu hakkında araştırma yapan sosyal medya kullanıcıları, kısa sürede dikkat çekici bazı görüntülere ulaştı.

Ortaya çıkan eski videolarda Asena'nın bugün birlikte olduğu iddia edilen Kani Kudu'ya 'Kani abim' diye hitap ettiği görülürken Kani Kudu'nun resmi olarak evli olduğu da ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede binlerce yorum aldı. Birçok kullanıcı yeni ilişki haberinin ardından ortaya çıkan bu hitap biçiminin dikkat çekici olduğunu savunurken, görüntüler magazin sayfalarında da geniş yer buldu.

Üstelik dikkat çeken tek detay bununla da sınırlı değildi. Paylaşılan videolardan birinde Kani Kudu'nun eşi olduğu belirtilen Meltem Kudu'nun da yer aldığı fark edildi. Görüntülerin yeniden dolaşıma girmesiyle birlikte sosyal medyada tartışmalar büyürken, kullanıcılar özellikle 'abi' hitabına ve ilişkinin geçmişine dair çeşitli yorumlarda bulunmaya başladı.

Öte yandan Meltem Kudu'nun sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafında hala Kani Kudu ile birlikte görünmesi de dikkatlerden kaçmadı. Bu detayın ortaya çıkmasının ardından günlerdir konuşulan aşk ilanı sosyal medyada yoğun şekilde eleştirilmeye başladı. 

Şimdilik ne Asena'dan ne de Kani Kudu cephesinden söz konusu görüntülere ilişkin herhangi bir açıklama gelmiş değil. Ancak 'Kani abim' detayıyla yeniden gündeme taşınan videolar, yeni aşk haberinin önüne geçmeyi başardı. Görünen o ki önümüzdeki günlerde bu konuya ilişkin yeni açıklamalar ve yeni gelişmeler gelirse kimse şaşırmayacak. Çünkü magazin dünyası uzun zamandır böylesine dikkat çekici ve tartışma yaratan bir 'aşk hikayesiyle' karşılaşmamıştı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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