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Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Soruşturmasında 8 İsmin Testi Pozitif Çıktı!

Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Soruşturmasında 8 İsmin Testi Pozitif Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.06.2026 - 17:26
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Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu’nda örnekleri alınan şüphelilerden Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in yasaklı madde test sonuçları pozitif çıktı.

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Yaklaşık bir hafta önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararları verilmişti.

Yaklaşık bir hafta önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararları verilmişti.

Operasyonda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, manken Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci ile CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na getirilerek kan ve saç örneği vermiş, adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

Bununla beraber Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Kenan Doğulu, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci ve CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de aralarında bulunduğu 16 isim adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüphelilerden bazı isimlerin test sonuçları belli oldu.

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüphelilerden bazı isimlerin test sonuçları belli oldu.

Çıkan sonuçlara göre; Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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