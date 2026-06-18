Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Soruşturmasında 8 İsmin Testi Pozitif Çıktı!
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Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu’nda örnekleri alınan şüphelilerden Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in yasaklı madde test sonuçları pozitif çıktı.
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Yaklaşık bir hafta önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararları verilmişti.
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Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüphelilerden bazı isimlerin test sonuçları belli oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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