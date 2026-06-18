Ali Ağaoğlu 6. Kez Baba Oluyor: 36 Yaş Küçük Sevgilisi Bige Yıldırımer'in Hamile Olduğu Ortaya Çıktı!
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Türkiye'nin en çok konuşulan iş insanlarından Ali Ağaoğlu cephesinden sürpriz bir bebek iddiası geldi. Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, 72 yaşındaki Ağaoğlu'nun yaklaşık 15 yıldır birlikte olduğu ve kendisinden 36 yaş küçük olan eski Miss Model of Turkey birincisi Bige Yıldırımer'in hamile olduğu öne sürüldü. İddialara göre müjdeli haberi alan Ağaoğlu, sevgilisine Bodrum'da lüks bir yazlık ev hediye ederek mutluluğunu kutladı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kaynak: Sabah / Bülent Cankurt
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Türkiye'de iş insanı denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Ali Ağaoğlu, yıllardır yalnızca inşaat sektöründeki yatırımlarıyla değil, magazin dünyasında yarattığı etkiyle de konuşuluyor.
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Bilmeyenler için Ağaoğlu'nun özel hayatında şöyle bir geriye dönelim...
Haberi ilk duyuran isim Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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