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Ali Ağaoğlu 6. Kez Baba Oluyor: 36 Yaş Küçük Sevgilisi Bige Yıldırımer'in Hamile Olduğu Ortaya Çıktı!

Ali Ağaoğlu 6. Kez Baba Oluyor: 36 Yaş Küçük Sevgilisi Bige Yıldırımer'in Hamile Olduğu Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.06.2026 - 14:31
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Türkiye'nin en çok konuşulan iş insanlarından Ali Ağaoğlu cephesinden sürpriz bir bebek iddiası geldi. Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, 72 yaşındaki Ağaoğlu'nun yaklaşık 15 yıldır birlikte olduğu ve kendisinden 36 yaş küçük olan eski Miss Model of Turkey birincisi Bige Yıldırımer'in hamile olduğu öne sürüldü. İddialara göre müjdeli haberi alan Ağaoğlu, sevgilisine Bodrum'da lüks bir yazlık ev hediye ederek mutluluğunu kutladı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim. 

Kaynak: Sabah / Bülent Cankurt

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Türkiye'de iş insanı denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Ali Ağaoğlu, yıllardır yalnızca inşaat sektöründeki yatırımlarıyla değil, magazin dünyasında yarattığı etkiyle de konuşuluyor.

Türkiye'de iş insanı denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Ali Ağaoğlu, yıllardır yalnızca inşaat sektöründeki yatırımlarıyla değil, magazin dünyasında yarattığı etkiyle de konuşuluyor.

Babasından devraldığı aile işini büyüterek Türkiye'nin en tanınan müteahhitlerinden biri haline gelen Ağaoğlu, özellikle 2000'li yıllardan itibaren adını çok daha geniş kitlelere duyurdu. Aslında onu diğer iş insanlarından ayıran şey biraz da buydu. Pek çok iş insanı gözlerden uzak kalmayı tercih ederken Ali Ağaoğlu hiçbir zaman böyle bir profil çizmedi. Golf sahalarında verdiği pozlar, milyonlarca liralık otomobil koleksiyonu, helikopterleri, yatları ve dillere destan yaşam tarzıyla yıllarca magazin sayfalarının değişmeyen isimlerinden biri oldu.

Bir dönem verdiği röportajlar bile günlerce konuşuluyordu. Kimi zaman yaptığı çıkışlarla eleştirildi, kimi zaman da kendine has tavrıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ancak ne olursa olsun adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle özel hayatı söz konusu olduğunda magazin dünyasının ilgisi hiç eksilmedi. Yıllar boyunca genç sevgilileri, uzun ilişkileri ve hakkında çıkan aşk haberleri nedeniyle manşetlerden inmedi. Hatta çoğu zaman yaptığı projelerden çok özel hayatıyla konuşulduğunu söylemek bile mümkün.

Bugün 72 yaşında olmasına rağmen hala enerjisiyle dikkat çeken Ağaoğlu, yıllardır 'hayatı dolu dolu yaşayan iş insanı' imajını koruyor. Görünen o ki son gelişme de bu imajı değiştirmeyecek. Çünkü magazin kulislerinde konuşulanlara göre Ali Ağaoğlu yeniden baba olmaya hazırlanıyor.

Bilmeyenler için Ağaoğlu'nun özel hayatında şöyle bir geriye dönelim...

Bilmeyenler için Ağaoğlu'nun özel hayatında şöyle bir geriye dönelim...

Bugüne kadar yaptığı evlilikler ve ilişkiler sonucunda dört farklı kadından beş çocuk sahibi olan Ağaoğlu'nun aynı zamanda beş torunu bulunuyor. Röportajlarında çocuklarına olan düşkünlüğünü sık sık dile getiren iş insanı, yıllar boyunca aile hayatıyla ilgili soruları da yanıtlamaktan çekinmiyor. Ancak onu magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri haline getiren şey yalnızca çocukları ya da evlilikleri değil. Genç sevgilileriyle görüntülenmesi, uzun süre konuşulan ilişkileri ve zaman zaman yaptığı açıklamalar, onu her dönem magazin gündeminin merkezinde tutuyor.

Özellikle son 15 yılda adı sık sık mankenler, modeller ve cemiyet hayatının tanınmış isimleriyle anıldı. Fakat bu ilişkiler arasında bir tanesi diğerlerinden daha uzun ömürlü oldu; O isim Bige Yıldırımer'di. 2007 Miss Model of Turkey birincisi olan Bige Yıldırımer ile Ali Ağaoğlu'nun birlikteliği yıllar boyunca zaman zaman gündeme geldi. Ancak çift ilişkilerini çoğunlukla gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Magazin basını onları zaman zaman görüntülemeyi balarsa da ilişkileri hakkında çok sık konuşmadılar.

Hatta bu yüzden birçok kişi onların hala birlikte olduğunu bile bilmiyordu. Tam da bu yüzden son günlerde ortaya çıkan hamilelik iddiası magazin dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. Çünkü uzun yıllardır devam eden ilişkinin yeni bir döneme girdiği konuşulmaya başladı. Bir yanda Türkiye'nin en tanınan iş insanlarından biri, diğer yanda güzellik yarışması geçmişi bulunan bir isim... Konumuz ise yine ve yeniden bir bebek haberi!

Haberi ilk duyuran isim Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt oldu.

Haberi ilk duyuran isim Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt oldu.

Cankurt'un kulis bilgilerine dayandırdığı haberine göre Ali Ağaoğlu'nun yaklaşık 15 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Bige Yıldırımer'in hamile olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre Yıldırımer şu sıralar hamileliğinin üçüncü ayında. Bu haberin ardından magazin dünyasında konuşulan ilk detay ise çift arasındaki yaş farkı oldu. 72 yaşındaki Ali Ağaoğlu ile 36 yaşındaki Bige Yıldırımer arasında tam 36 yaş bulunuyor.

Ancak kulislere göre yaş farkı, çiftin mutluluğuna gölge düşürmüş gibi görünmüyor. Hatta Bülent Cankurt'un aktardığı bilgilere göre baba olacağı haberini alan Ağaoğlu büyük bir sevinç yaşamış. Habere göre Ali Ağaoğlu, sevgilisinden aldığı bu müjdeli haberin ardından oldukça dikkat çekici bir jest yaptı. Doğumu beklemek yerine hamilelik haberini kutlamak isteyen iş insanının, Bige Yıldırımer'e Bodrum'da lüks bir yazlık ev hediye ettiği öne sürüldü. Üstelik bu ilk büyük hediyesi değil. Ağaoğlu'nun daha önce de Yıldırımer'e İstanbul'da bir ev ve lüks bir otomobil aldığı iddia ediliyor. 

Eğer iddialar doğru çıkarsa Ali Ağaoğlu altıncı kez baba olacak. Ve böylelikle 71 yaşında baba olan ve 'Yaşlı Baba Ligi'nin zirvesindeki isim Ünal Aysal'ı koltuğundan edip zirveye yerleşecek...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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