Ali Ağaoğlu 6. Kez Baba Oluyor: 36 Yaş Küçük Sevgilisi Bige Yıldırımer'in Hamile Olduğu Ortaya Çıktı!

Babasından devraldığı aile işini büyüterek Türkiye'nin en tanınan müteahhitlerinden biri haline gelen Ağaoğlu, özellikle 2000'li yıllardan itibaren adını çok daha geniş kitlelere duyurdu. Aslında onu diğer iş insanlarından ayıran şey biraz da buydu. Pek çok iş insanı gözlerden uzak kalmayı tercih ederken Ali Ağaoğlu hiçbir zaman böyle bir profil çizmedi. Golf sahalarında verdiği pozlar, milyonlarca liralık otomobil koleksiyonu, helikopterleri, yatları ve dillere destan yaşam tarzıyla yıllarca magazin sayfalarının değişmeyen isimlerinden biri oldu.

Bir dönem verdiği röportajlar bile günlerce konuşuluyordu. Kimi zaman yaptığı çıkışlarla eleştirildi, kimi zaman da kendine has tavrıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ancak ne olursa olsun adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle özel hayatı söz konusu olduğunda magazin dünyasının ilgisi hiç eksilmedi. Yıllar boyunca genç sevgilileri, uzun ilişkileri ve hakkında çıkan aşk haberleri nedeniyle manşetlerden inmedi. Hatta çoğu zaman yaptığı projelerden çok özel hayatıyla konuşulduğunu söylemek bile mümkün.

Bugün 72 yaşında olmasına rağmen hala enerjisiyle dikkat çeken Ağaoğlu, yıllardır 'hayatı dolu dolu yaşayan iş insanı' imajını koruyor. Görünen o ki son gelişme de bu imajı değiştirmeyecek. Çünkü magazin kulislerinde konuşulanlara göre Ali Ağaoğlu yeniden baba olmaya hazırlanıyor.