Burak Özçivit'in Dizi Annesi Sibel Taşçıoğlu Oldu: Herkes Yaş Farkına Takıldı!

Best Model of Turkey günlerinden bu yana magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan oyuncu, Eksi 18'den Küçük Sırlar'a, Muhteşem Yüzyıl'dan Çalıkuşu'na kadar birçok projede adından söz ettirmişti. Ancak onu son yıllarda bambaşka bir noktaya taşıyan yapım hiç kuşkusuz Kuruluş Osman oldu.

Tam altı sezon boyunca Osman Bey karakterine hayat veren Özçivit, yalnızca Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında ciddi bir hayran kitlesi kazandı. Özellikle Orta Doğu, Balkanlar, Güney Amerika ve Türk dizilerinin yoğun ilgi gördüğü birçok ülkede dizinin ulaştığı başarı, Burak Özçivit'i adeta uluslararası bir televizyon yıldızına dönüştürdü.

Kuruluş Osman'ın final yapmasından çok önce dizinin geleceği ve Burak Özçivit'in yeni sezonda devam edip etmeyeceği konuşulmaya başlanmıştı. Bir süredir kulislerde dolaşan iddialara göre oyuncu ile yapım tarafı arasında yeni sezon şartları konusunda görüşmeler yaşanmış, özellikle bütçe ve çalışma koşulları konusunda ortak noktada buluşulamadığı öne sürülmüştü. Sonunda yollar ayrıldı ve Burak Özçivit yıllardır özdeşleştiği karaktere veda etti.

Bu ayrılık birçok izleyiciyi üzse de, beraberinde yeni bir heyecanı da getirdi. Çünkü herkes aynı sorunun cevabını merak etmeye başlamıştı: Burak Özçivit şimdi hangi projeyle ekranlara dönecek?

Görünen o ki bu sorunun cevabını almak çok da uzun sürmedi.