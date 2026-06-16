Burak Özçivit'in Dizi Annesi Sibel Taşçıoğlu Oldu: Herkes Yaş Farkına Takıldı!
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Burak Özçivit, Kuruluş Osman'a veda ettikten sonra yeni adresini buldu. ATV'nin yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olarak gösterilen Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrolü olması beklenen oyuncu, bu kez rolünden çok partner seçimiyle gündeme geldi. Kızılcık Şerbeti'nin unutulmaz Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun Özçivit'in annesini canlandıracağının ortaya çıkması, ikili arasındaki yaş farkını sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline getirdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en büyük ekran yıldızlarından biri olan Burak Özçivit, kariyerinde yeni bir dönemin eşiğinde.
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova'nın yarattığı büyük etkinin ardından yeniden Adana atmosferinde geçen güçlü bir hikaye hazırladığı öğrenilmişti.
Güneşin Doğduğu Yer dizisinin kadrosuna dair gelen son haber ise sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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