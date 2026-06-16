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Burak Özçivit'in Dizi Annesi Sibel Taşçıoğlu Oldu: Herkes Yaş Farkına Takıldı!

Burak Özçivit'in Dizi Annesi Sibel Taşçıoğlu Oldu: Herkes Yaş Farkına Takıldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.06.2026 - 21:27
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Burak Özçivit, Kuruluş Osman'a veda ettikten sonra yeni adresini buldu. ATV'nin yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olarak gösterilen Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrolü olması beklenen oyuncu, bu kez rolünden çok partner seçimiyle gündeme geldi. Kızılcık Şerbeti'nin unutulmaz Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun Özçivit'in annesini canlandıracağının ortaya çıkması, ikili arasındaki yaş farkını sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline getirdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en büyük ekran yıldızlarından biri olan Burak Özçivit, kariyerinde yeni bir dönemin eşiğinde.

Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en büyük ekran yıldızlarından biri olan Burak Özçivit, kariyerinde yeni bir dönemin eşiğinde.

Best Model of Turkey günlerinden bu yana magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan oyuncu, Eksi 18'den Küçük Sırlar'a, Muhteşem Yüzyıl'dan Çalıkuşu'na kadar birçok projede adından söz ettirmişti. Ancak onu son yıllarda bambaşka bir noktaya taşıyan yapım hiç kuşkusuz Kuruluş Osman oldu.

Tam altı sezon boyunca Osman Bey karakterine hayat veren Özçivit, yalnızca Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında ciddi bir hayran kitlesi kazandı. Özellikle Orta Doğu, Balkanlar, Güney Amerika ve Türk dizilerinin yoğun ilgi gördüğü birçok ülkede dizinin ulaştığı başarı, Burak Özçivit'i adeta uluslararası bir televizyon yıldızına dönüştürdü.

Kuruluş Osman'ın final yapmasından çok önce dizinin geleceği ve Burak Özçivit'in yeni sezonda devam edip etmeyeceği konuşulmaya başlanmıştı. Bir süredir kulislerde dolaşan iddialara göre oyuncu ile yapım tarafı arasında yeni sezon şartları konusunda görüşmeler yaşanmış, özellikle bütçe ve çalışma koşulları konusunda ortak noktada buluşulamadığı öne sürülmüştü. Sonunda yollar ayrıldı ve Burak Özçivit yıllardır özdeşleştiği karaktere veda etti.

Bu ayrılık birçok izleyiciyi üzse de, beraberinde yeni bir heyecanı da getirdi. Çünkü herkes aynı sorunun cevabını merak etmeye başlamıştı: Burak Özçivit şimdi hangi projeyle ekranlara dönecek?

Görünen o ki bu sorunun cevabını almak çok da uzun sürmedi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova'nın yarattığı büyük etkinin ardından yeniden Adana atmosferinde geçen güçlü bir hikaye hazırladığı öğrenilmişti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova'nın yarattığı büyük etkinin ardından yeniden Adana atmosferinde geçen güçlü bir hikaye hazırladığı öğrenilmişti.

Şimdiden sezonun en merak edilen projeleri arasında gösterilen Güneşin Doğduğu Yer için çalışmalar bir süredir devam ediyor. Adana'da çekilecek dizinin oyuncu kadrosu ve hikayesi uzun zamandır kulislerde konuşulurken, geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı. Dizinin erkek başrolü olarak karar verilen Uğur Güneş'in projeden ayrıldığı ve bir başrol krizi yaşandığı ortaya çıkmıştı. 

Kulis bilgilerine göre çekimlere sayılı günler kala yaşanan bu ayrılık yapım ekibini yeni bir isim arayışına yöneltti. Tam da bu noktada gündeme gelen isim ise magazin dünyasında şaşkınlık yarattı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapım şirketi rotasını doğrudan Burak Özçivit'e çevirdi.

Kuruluş Osman'ın ardından hangi projeyle ekranlara döneceği merak edilen oyuncunun, Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Kenan Kozan karakterini canlandırması el sıkışıldığı ortaya çıktı. 25 Haziran'da Adana'da sete çıkması beklenen dizi, Özçivit'in katılımıyla beraber sosyal medyada daha da büyük bir heyecan yarattı. 

Ancak diziyle ilgili konuşulan tek konu Burak Özçivit olmadı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin kadrosuna dair gelen son haber ise sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin kadrosuna dair gelen son haber ise sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Pembe karakteriyle son yılların en çok konuşulan televizyon performanslarından birine imza atan Sibel Taşçıoğlu'nun projede yer alacağı zaten daha önce ortaya çıkmıştı. Ancak bugün sosyal medyada gündem olan ve tartışılmaya başlanan konu, bu anne-oğul eşleşmesinin yarattığı yaş farkı detayı oldu.

Başarılı oyuncunun dizide Burak Özçivit'in annesini canlandıracağı öğrenildi. Normal şartlarda televizyon dünyasında anne-oğul rolleri çok şaşırtıcı karşılanmazdı. Ancak sosyal medyanın dikkatini çeken şey oyuncuların yaşları oldu. 41 yaşındaki Burak Özçivit ile 49 yaşındaki Sibel Taşçıoğlu arasında yalnızca 8 yaş bulunuyor.

Bu detay kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi. Birçok kişi iki oyuncunun yaş farkının anne-oğul ilişkisini canlandırmak için oldukça düşük olduğunu savunurken, bazı izleyiciler ise televizyon dünyasında bunun yeni bir durum olmadığını belirtti. Özellikle son yıllarda kadın oyuncuların yaşlarının erkek oyunculara kıyasla daha farklı değerlendirilmesi sık sık tartışma konusu olurken, bu casting kararı da aynı tartışmayı yeniden alevlendirdi.

'8 yaş farkla anne-oğul mu olur?', 'Sibel Taşçıoğlu Burak Özçivit'in annesi değil ablası gibi duruyor', 'Yıllardır televizyon sektöründe kadın oyunculara yaş konusunda haksızlık yapılıyor' yorumları peş peşe geldi. Henüz diziden ilk kareler bile gelmeden başlayan bu tartışma, Güneşin Doğduğu Yer'in sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olacağının ilk sinyallerini vermiş gibi görünüyor. Burak Özçivit'in yeni rolü kadar, Sibel Taşçıoğlu'yla kuracağı anne-oğul dinamiği de şimdiden merak konusu olmuş durumda.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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