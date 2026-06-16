Pis Yedili'nin Furkan'ı Sezer Arıçay'ın Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!
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Bir dönemin fenomen gençlik dizisi Pis Yedili'nin sevilen karakterlerinden Furkan'a hayat veren Sezer Arıçay, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Şimdilerde Altı Üstü İstanbul projesinde rol alan oyuncunun setten paylaştığı yeni kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Aradan geçen yıllara rağmen neredeyse hiç değişmemesi dikkat çeken Arıçay için 'Zaman durmuş gibi' yorumları peş peşe geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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2010'lu yılların başında ekran başına geçen herkesin mutlaka denk geldiği dizilerden biri varsa o da Pis Yedili'ydi.
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Pis Yedili denildiğinde akla gelen karakterlerden biri de hiç şüphesiz Furkan'dı.
Geçtiğimiz günlerde Altı Üstü İstanbul setinden yeni karelerini paylaşan Sezer Arıçay, bu kez rol aldığı projeden çok görünümüyle konuşuldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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