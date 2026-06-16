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Pis Yedili'nin Furkan'ı Sezer Arıçay'ın Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Pis Yedili'nin Furkan'ı Sezer Arıçay'ın Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.06.2026 - 17:20
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Bir dönemin fenomen gençlik dizisi Pis Yedili'nin sevilen karakterlerinden Furkan'a hayat veren Sezer Arıçay, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Şimdilerde Altı Üstü İstanbul projesinde rol alan oyuncunun setten paylaştığı yeni kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Aradan geçen yıllara rağmen neredeyse hiç değişmemesi dikkat çeken Arıçay için 'Zaman durmuş gibi' yorumları peş peşe geldi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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2010'lu yılların başında ekran başına geçen herkesin mutlaka denk geldiği dizilerden biri varsa o da Pis Yedili'ydi.

2010'lu yılların başında ekran başına geçen herkesin mutlaka denk geldiği dizilerden biri varsa o da Pis Yedili'ydi.

İlk olarak 2011 yılında yayın hayatına başlayan dizi, kısa sürede gençlik yapımları arasında kendine özel bir yer edinmeyi başardı. Tam dört sezon boyunca ekranlarda kalan ve 100'ü aşkın bölüm yayınlanan yapım, yalnızca reyting başarısıyla değil yarattığı karakterlerle de hafızalara kazındı.

Pis Yedili'nin en büyük başarısı ise genç oyuncuları seyirciyle buluşturması oldu. Dizi bir yandan lise koridorlarında geçen eğlenceli hikayeleri anlatırken diğer yandan Türk televizyonlarına yeni yüzler kazandırdı. Bugün televizyon ve dijital platformların tanınmış isimleri arasında yer alan birçok oyuncu ilk büyük çıkışını bu projeyle yaptı.

Kaan Yıldırım, Eda Ece, Uraz Kaygılaroğlu, Hazal Şenel, Beste Kökdemir, Buse Narcı ve daha birçok isim geniş kitleler tarafından ilk kez bu dizi sayesinde tanındı. Genç oyuncuların enerjisi, karakterler arasındaki uyum ve dönemin gençlerine hitap eden hikayeler sayesinde Pis Yedili kısa sürede ekranların vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Üstelik dizi yalnızca yayınlandığı dönemde değil, yıllar sonra sosyal medyada paylaşılan sahneleriyle de gündeme gelmeye devam etti. Özellikle nostalji videolarında sık sık karşımıza çıkan yapım, birçok kişi için lise yıllarının ve gençlik döneminin en eğlenceli televizyon hatıralarından biri olarak görülüyor.

Bugün oyuncuların son halleri ne zaman gündeme gelse, sosyal medyada ilk yapılan yorumlardan biri hala aynı oluyor: 'Pis Yedili kadrosu resmen bir yıldız fabrikasıymış.'

Pis Yedili denildiğinde akla gelen karakterlerden biri de hiç şüphesiz Furkan'dı.

Pis Yedili denildiğinde akla gelen karakterlerden biri de hiç şüphesiz Furkan'dı.

Dizideki kıvırcık saçları, enerjik tavırları ve sempatik halleriyle dikkat çeken Furkan karakterine ise Sezer Arıçay hayat veriyordu. Henüz genç yaşta milyonların tanıdığı bir yüz haline gelen oyuncu, dizinin en sevilen isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Özellikle ekran karşısındaki doğal tavrı ve seyircide yarattığı samimiyet hissi sayesinde kısa sürede kendine ciddi bir hayran kitlesi oluşturdu.

Ancak Sezer Arıçay'ın kariyeri Pis Yedili ile sınırlı kalmadı. Dizinin ardından hem televizyon hem de tiyatro tarafında çalışmalarını sürdürdü. Farklı projelerde yer alarak oyunculuk kariyerini geliştirmeye devam eden Arıçay, birçok yaşıtı gibi yalnızca ekran görünürlüğüne odaklanmak yerine mesleğini daha sakin ama istikrarlı şekilde sürdürmeyi tercih etti.

Son yıllarda özellikle tiyatro sahnesinde aktif olmasıyla dikkat çeken oyuncu, Palamut Zamanı adlı oyunla seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Ekran tarafında ise son dönemde Altı Üstü İstanbul projesiyle adından söz ettiriyor.

Bu süreçte magazin gündeminde çok sık yer almaması da aslında onun hakkında en dikkat çekici detaylardan biri oldu. Çünkü Pis Yedili kadrosundaki birçok isim sosyal medya paylaşımları ya da özel hayatlarıyla sık sık haber olurken, Sezer Arıçay daha çok yaptığı işlerle gündeme gelmeyi tercih etti.

Belki de bu yüzden yıllar sonra ortaya çıkan her yeni fotoğrafı, izleyiciler için küçük bir zaman yolculuğuna dönüşüyor.

Geçtiğimiz günlerde Altı Üstü İstanbul setinden yeni karelerini paylaşan Sezer Arıçay, bu kez rol aldığı projeden çok görünümüyle konuşuldu.

Geçtiğimiz günlerde Altı Üstü İstanbul setinden yeni karelerini paylaşan Sezer Arıçay, bu kez rol aldığı projeden çok görünümüyle konuşuldu.

Çünkü sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken şey oyuncunun ne giydiği ya da hangi projede yer aldığı değil, yıllara meydan okuyan görüntüsü oldu. Pis Yedili'nin yayınlanmaya başladığı dönemde henüz 20 yaşında olan Sezer Arıçay, bugün 34 yaşında olmasına rağmen neredeyse hiç değişmemiş gibi görünüyordu. Özellikle yüz hatları, bakışları ve genel görünümü, dizideki Furkan karakterini hatırlayanları şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Birçok kullanıcı oyuncunun yıllar önceki haliyle bugünkü hali arasında neredeyse hiçbir fark göremediğini söylerken, bazıları da 'Zaman Sezer Arıçay'a uğramamış', 'Resmen aynı kişi', 'Mumyalanmış gibi hiç yaş almıyor' ve 'Pis Yedili setinden çıkıp bugün fotoğraf çekilmiş gibi' yorumlarında bulundu.

Özellikle çocukluk ve gençlik döneminde ekran karşısında gördüğümüz oyuncuların yıllar içindeki değişimine alışık olduğumuz düşünülürse, Sezer Arıçay'ın bu kadar benzer görünmesi takipçilerine oldukça ilginç geldi. Üstelik yalnızca fiziksel görünümü değil, enerjisi de pek değişmişe benzemiyor. Paylaştığı karelerdeki doğal tavırları ve genç görüntüsü nedeniyle birçok kişi oyuncunun yaşını öğrendiğinde şaşkınlığını gizleyemedi.

Hal böyle olunca Altı Üstü İstanbul setinden gelen fotoğraflar kısa sürede sosyal medyanın gündemine taşındı. Çünkü bazı isimler değişir, bazılarıysa sanki zamanı durdurmayı başarır. Sezer Arıçay için yapılan yorumların ortak noktası da tam olarak buydu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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