"Eski Murat Öldü" Demişti: Cezaevi Sonrası "Değişeceğine" Söz Veren Murat Övüç Evleniyor!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Cezaevi sonrası hayatında köklü değişiklikler yapacağını söyleyen Murat Övüç'ten bu kez evlilik açıklaması geldi. 'Eski Murat öldü' ve 'Artık Murat Abi olacağım' sözleriyle gündem olan fenomen isim, cezaevi günlerinde tanıştığı sevgilisiyle kasım ayında nikâh masasına oturmayı planladığını duyurdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Murat Övüç, yıllar içerisinde sosyal medya fenomenliğinden Türkiye'nin en çok tanınan internet ünlülerinden birine dönüşen isimlerin başında geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak geçtiğimiz yıl Murat Övüç için zorlu dönemlerinden biri oldu.
Tam herkes Murat Övüç'ün hayatındaki değişimin nerede son bulacağını merak ederken, geçtiğimiz saatlerde gelen açıklama magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın