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"Eski Murat Öldü" Demişti: Cezaevi Sonrası "Değişeceğine" Söz Veren Murat Övüç Evleniyor!

"Eski Murat Öldü" Demişti: Cezaevi Sonrası "Değişeceğine" Söz Veren Murat Övüç Evleniyor!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.06.2026 - 23:28
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Cezaevi sonrası hayatında köklü değişiklikler yapacağını söyleyen Murat Övüç'ten bu kez evlilik açıklaması geldi. 'Eski Murat öldü' ve 'Artık Murat Abi olacağım' sözleriyle gündem olan fenomen isim, cezaevi günlerinde tanıştığı sevgilisiyle kasım ayında nikâh masasına oturmayı planladığını duyurdu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Murat Övüç, yıllar içerisinde sosyal medya fenomenliğinden Türkiye'nin en çok tanınan internet ünlülerinden birine dönüşen isimlerin başında geliyor.

Murat Övüç, yıllar içerisinde sosyal medya fenomenliğinden Türkiye'nin en çok tanınan internet ünlülerinden birine dönüşen isimlerin başında geliyor.

İlk olarak çektiği günlük hayat videoları ve kendine özgü anlatım tarzıyla dikkat çeken Övüç, kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşmayı başardı. Özellikle dobra tavırları, filtresiz açıklamaları ve enerjisi yüksek paylaşımları sayesinde geniş bir kitle tarafından takip edilmeye başladı.

Zamanla sosyal medya sınırlarını aşarak sahnelere de taşınan Murat Övüç, kadın matineleri, özel organizasyonlar ve çeşitli etkinliklerde boy göstermeye başlamıştı. Gösterişli kostümleri, dikkat çeken aksesuarları, abartılı makyajları sahne şovları ve sık sık gündem olan açıklamalarıyla magazin dünyasının da yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Yıllar boyunca hem destekleyenleri hem de eleştirenleri oldu.

Özellikle televizyon programlarına konuk olduğu dönemlerde özel hayatına dair yaptığı açıklamalar da sık sık gündeme taşındı. Bir dönem hayatında biri olduğunu saklamayan Övüç, kuyumculuk sektöründe çalışan gizemli beyefendi sevgilisinden uzun uzun bahsetmiş, hatta birlikte Amerika'ya yerleşme ve Miami'de yeni bir hayat kurma planları yaptıklarını bile anlatmıştı. O günlerde aşkıyla gündeme gelen fenomen isim, geleceğe dair planlarını açıkça paylaşmaktan çekinmiyordu.

Ancak geçtiğimiz yıl Murat Övüç için zorlu dönemlerinden biri oldu.

Ancak geçtiğimiz yıl Murat Övüç için zorlu dönemlerinden biri oldu.

Sosyal medyada yayımladığı bir video nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla yargılanan fenomen isim, 20 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaklaşık 102 gün cezaevinde kalan Murat Övüç'ün bu süreçten oldukça etkilendiği görüldü. Tahliye edilmesinin ardından yaptığı açıklamalarda yaşadıklarının kendisini değiştirdiğini söyleyen fenomen isim, artık hayatına farklı bir yön vermek istediğini ifade etti. Özellikle 'Eski Murat öldü' ve 'Artık Murat Abi olacağım' sözleri günlerce konuşuldu.

Övüç, bundan sonraki hayatında daha sakin, daha kontrollü ve daha farklı bir profil çizeceğini belirtirken, sahneye çıktığında da bu değişimi göstermek istemişti. Yıllarca gösterişli kostümler, taşlı kıyafetler ve dikkat çekici kombinlerle anılan isim, tahliye sonrası ilk sahnesinde siyah smokin tercih ederek dikkat çekmişti. Bu görüntü birçok kişi tarafından 'yeni Murat Övüç'ün ilk mesajı olarak yorumlanmıştı.

Öte yandan cezaevi süreci yalnızca tarzını değil özel hayatını da değiştirmiş gibi görünüyordu. Bir dönem büyük bir heyecanla anlattığı, birlikte gelecek planları yaptığı gizemli sevgilisi artık hayatında yoktu. Miami hayalleri, ortak gelecek planları ve sık sık dile getirdiği aşk hikayesi de 'eski Murat'la birlikte geride kalmış gibiydi.

Tam herkes Murat Övüç'ün hayatındaki değişimin nerede son bulacağını merak ederken, geçtiğimiz saatlerde gelen açıklama magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.

Evrim Akın'ın programına konuk olan Murat Övüç, bu kez özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu ve evleneceğini açıkladı. Yeni bir ilişki yaşadığını söyleyen Övüç, kalbini İzmirli bir hanımefendiye kaptırdığını anlattı. İlişkilerinin oldukça güzel ilerlediğini belirten fenomen isim, oğlunun ve gelininin de onay vermesi halinde evlilik planını hayata geçireceğini söyledi.

Kasım ayını işaret eden Murat Övüç, nikâh için tarih bile verdi. Ünlü fenomen, 22 Kasım civarında aile arasında sade bir nikâh planladıklarını açıklarken, müstakbel eşinden bahsederken yüzündeki mutluluk da dikkatlerden kaçmadı. Övüç, birlikte olduğu kişinin kendisini şöhreti ya da maddi imkanları nedeniyle değil, doğrudan Murat Övüç olduğu için sevdiğini düşündüğünü söyledi. Özellikle cezaevi sürecinde kendisine verdiği destekten etkilendiğini anlatan fenomen isim, yaşadığı zor günlerde yanında olan bu kişinin hayatındaki yerinin çok farklı olduğunu dile getirdi. Anlattıklarına göre ilişkilerinin dönüm noktası da tam olarak bu süreç oldu. Cezaevinde yaşadığı sıkıntılı dönemde sürekli destek gördüğünü belirten Murat Övüç, tahliye olduktan sonra ona evlenme teklif etmeye karar verdiğini söyledi. Hatta ünlü fenomen, 'Çıktığımda ona seninle evleneceğim dedim' sözleriyle duygularını anlattı.

Sevgilisinin gösterişten uzak tavırlarından da övgüyle bahseden Övüç, pahalı hediyelerden hoşlanmadığını, küçük jestlerle mutlu olabilen biri olduğunu söyledi. Bu yönünün kendisini çok etkilediğini belirten fenomen isim, 'Kalbim pır pır atıyor' diyerek mutluluğunu gizlemedi. Düğünün Çeşme'de yapılmasının planlandığını açıklayan Murat Övüç, evlilik sonrası Bodrum'da daha sakin bir hayat yaşamak istediğini de sözlerine ekledi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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