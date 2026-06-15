"Eski Murat Öldü" Demişti: Cezaevi Sonrası "Değişeceğine" Söz Veren Murat Övüç Evleniyor!

İlk olarak çektiği günlük hayat videoları ve kendine özgü anlatım tarzıyla dikkat çeken Övüç, kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşmayı başardı. Özellikle dobra tavırları, filtresiz açıklamaları ve enerjisi yüksek paylaşımları sayesinde geniş bir kitle tarafından takip edilmeye başladı.

Zamanla sosyal medya sınırlarını aşarak sahnelere de taşınan Murat Övüç, kadın matineleri, özel organizasyonlar ve çeşitli etkinliklerde boy göstermeye başlamıştı. Gösterişli kostümleri, dikkat çeken aksesuarları, abartılı makyajları sahne şovları ve sık sık gündem olan açıklamalarıyla magazin dünyasının da yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Yıllar boyunca hem destekleyenleri hem de eleştirenleri oldu.

Özellikle televizyon programlarına konuk olduğu dönemlerde özel hayatına dair yaptığı açıklamalar da sık sık gündeme taşındı. Bir dönem hayatında biri olduğunu saklamayan Övüç, kuyumculuk sektöründe çalışan gizemli beyefendi sevgilisinden uzun uzun bahsetmiş, hatta birlikte Amerika'ya yerleşme ve Miami'de yeni bir hayat kurma planları yaptıklarını bile anlatmıştı. O günlerde aşkıyla gündeme gelen fenomen isim, geleceğe dair planlarını açıkça paylaşmaktan çekinmiyordu.