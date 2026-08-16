Sevgili Balık, bu hafta yöneticin Neptün devrede olduğu için hassasiyetin yüksek. Pazartesi Mars ile karesi bağışıklığını düşürebilir, çevrendeki bir rahatsızlıktan kolayca etkilenebilirsin. Ayak sağlığın ve uyku düzenin bu hafta öne çıkıyor. Pazar günü Güneş karşı burcuna geçtiğinde ise toparlanma başlıyor; hafta boyunca kendini korumalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…