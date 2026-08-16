Sevgili Balık, bu hafta kelimeler seni yanıltıyor. Pazartesi yöneticin Neptün, Mars ile çatışıyor ve söylediğin şey niyet ettiğinden farklı anlaşılabilir. İlişkin varsa, partnerine yazdığın bir mesaj ters okunabilir; üstü kapalı konuşmak yerine mümkün olduğunca net olmalısın. Asıl büyük gelişme ise pazar günü: Güneş tam karşı burcuna, yani ilişkiler alanına geçiyor. Önümüzdeki bir ay boyunca ikili ilişkiler senin için merkeze oturuyor ve partnerinle aranızdaki her şey daha görünür hale geliyor.

Bekarsan, hafta başında yazışmalardan çıkardığın anlam gerçeği yansıtmıyor olabilir. Ekran üzerinden kurulan yakınlıklar bu hafta olduğundan parlak görünüyor. Ancak pazardan itibaren aşk hayatın canlanıyor ve karşına gerçek bir ihtimal çıkabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…