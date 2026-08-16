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Balık Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 17 Ağustos - 23 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 17 Ağustos - 23 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta kelimeler seni yanıltıyor. Pazartesi yöneticin Neptün, Mars ile çatışıyor ve söylediğin şey niyet ettiğinden farklı anlaşılabilir. İlişkin varsa, partnerine yazdığın bir mesaj ters okunabilir; üstü kapalı konuşmak yerine mümkün olduğunca net olmalısın. Asıl büyük gelişme ise pazar günü: Güneş tam karşı burcuna, yani ilişkiler alanına geçiyor. Önümüzdeki bir ay boyunca ikili ilişkiler senin için merkeze oturuyor ve partnerinle aranızdaki her şey daha görünür hale geliyor.

Bekarsan, hafta başında yazışmalardan çıkardığın anlam gerçeği yansıtmıyor olabilir. Ekran üzerinden kurulan yakınlıklar bu hafta olduğundan parlak görünüyor. Ancak pazardan itibaren aşk hayatın canlanıyor ve karşına gerçek bir ihtimal çıkabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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