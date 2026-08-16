Sevgili Balık, bu hafta küçük bir hesap karışabilir; pazartesi yöneticin Neptün, Mars ile çatışıyor ve rakamları tahminle takip etme eğilimin artıyor. İki kez kontrol etmeli, defterini açık tutmalısın. Aynı gün Merkür-Satürn üçgeni günlük düzenini toparlamanı destekliyor, bu da gider takibini kolaylaştırıyor. Pazar günü Güneş tam karşı burcuna geçtiğinde ortak kararlar öne çıkıyor; önümüzdeki ay tek başına değil, biriyle birlikte planlamak sana daha çok kazandıracak. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…