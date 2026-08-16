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Balık Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 17 Ağustos - 23 Ağustos haftası Balık ve yükselen Balık burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 17 Ağustos - 23 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta küçük bir hesap karışabilir; pazartesi yöneticin Neptün, Mars ile çatışıyor ve rakamları tahminle takip etme eğilimin artıyor. İki kez kontrol etmeli, defterini açık tutmalısın. Aynı gün Merkür-Satürn üçgeni günlük düzenini toparlamanı destekliyor, bu da gider takibini kolaylaştırıyor. Pazar günü Güneş tam karşı burcuna geçtiğinde ortak kararlar öne çıkıyor; önümüzdeki ay tek başına değil, biriyle birlikte planlamak sana daha çok kazandıracak. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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