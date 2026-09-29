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Balık Burcu right-white
30 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 30 Eylül Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Merkür'ün bugün Akrep'e geçişi eğitim ve uzak bağlantılar alanını canlandırıyor. Sezgilerinin gösterdiği bir konuyu somut bir araştırmaya dönüştürmek, bir kursa kaydolmak ya da yurt dışındaki bir bağlantıyla yazışmak için uygun bir gün. Merak ettiğin bir konuda bir uzmana danışmak ufkunu genişletir. Günün son bölümünde Ay İkizler'e geçip ev alanına girerken içe dönüklüğün yerini aile üyeleriyle paylaşma isteğine bırakacak.

Maddi olarak bir eğitim ücreti, seyahat masrafı ya da ev için yapılacak bir harcama gündemde. Taksitlendirme seçeneklerini karşılaştırmak bütçeni rahatlatır.

Gelelim aşka. Partnerine açacağın küçük bir sır aranızdaki yakınlığı derinleştirecek. Bekarsan sezgisel olarak yakınlık duyduğun birine birkaç doğrudan soru sormak, bu hissin gerçek olup olmadığını anlamanı sağlar.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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