Sevgili Balık, Merkür'ün bugün Akrep'e geçişi eğitim ve uzak bağlantılar alanını canlandırıyor. Sezgilerinin gösterdiği bir konuyu somut bir araştırmaya dönüştürmek, bir kursa kaydolmak ya da yurt dışındaki bir bağlantıyla yazışmak için uygun bir gün. Merak ettiğin bir konuda bir uzmana danışmak ufkunu genişletir. Günün son bölümünde Ay İkizler'e geçip ev alanına girerken içe dönüklüğün yerini aile üyeleriyle paylaşma isteğine bırakacak.

Maddi olarak bir eğitim ücreti, seyahat masrafı ya da ev için yapılacak bir harcama gündemde. Taksitlendirme seçeneklerini karşılaştırmak bütçeni rahatlatır.

Gelelim aşka. Partnerine açacağın küçük bir sır aranızdaki yakınlığı derinleştirecek. Bekarsan sezgisel olarak yakınlık duyduğun birine birkaç doğrudan soru sormak, bu hissin gerçek olup olmadığını anlamanı sağlar.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…