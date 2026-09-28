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Balık Burcu right-white
29 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.09.2026 - 18:31
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 29 Eylül Salı günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Boğa'da sabitlenen Ay, senin genelde dalgalı olan duygularını daha durgun ve dengeli bir hale getiriyor. Maddi olarak yaratıcı bir fikrini bugün somut bir adıma dönüştürmek için hem sezgin hem de sabrın yerinde. Aslan'da konumlanmaya devam eden Mars, genelde geri planda kalmayı tercih ettiğin anlarda bugün seni öne çıkmaya itiyor.

Gelelim aşka. İlişkin olan Balıklar, bugün partnerine gösterdiğin küçük bir jest, ilişkinizde beklenmedik bir yakınlık yaratacak. Bekar Balık ise hayalindekine benzer birine bugün rastlarsa, bu karşılaşmayı ayakları yere basarak değerlendirmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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