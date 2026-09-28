Sevgili Balık, bugün Boğa'da sabitlenen Ay, senin genelde dalgalı olan duygularını daha durgun ve dengeli bir hale getiriyor. Maddi olarak yaratıcı bir fikrini bugün somut bir adıma dönüştürmek için hem sezgin hem de sabrın yerinde. Aslan'da konumlanmaya devam eden Mars, genelde geri planda kalmayı tercih ettiğin anlarda bugün seni öne çıkmaya itiyor.

Gelelim aşka. İlişkin olan Balıklar, bugün partnerine gösterdiğin küçük bir jest, ilişkinizde beklenmedik bir yakınlık yaratacak. Bekar Balık ise hayalindekine benzer birine bugün rastlarsa, bu karşılaşmayı ayakları yere basarak değerlendirmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…