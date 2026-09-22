Sevgili Balık, hayalperest yaklaşımını bugün biraz daha gerçekçi bir zemine oturtman gerekebilir; Güneş'in Terazi'ye geçmesiyle başlayan sonbahar ekinoksu bu değişimi kolaylaştırıyor. Bu gerçekçilik, bugün seni uzun süredir ertelediğin bir kararı almaya da yönlendirebilir.

Maddi olarak bugün gerçekçi bir bütçe yapman, hayalperest bir yaklaşımdan çok daha işe yarayacak. Küçük harcamalarını not etmen, bugün fark etmediğin bir sızıntıyı ortaya çıkarabilir.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Balıklar, bugün partnerini olduğu gibi görme konusunda daha net bir farkındalık kazanabilir. Bekar Balıklar ise bugün hayalindeki profilden uzaklaşıp beklenmedik biriyle gerçek bir bağ kurabilir. Bu netlik, ilişkinize daha sağlam ve gerçek bir zemin kazandıracak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…