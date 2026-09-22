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Buluta Çıktık, Merdiveni Kime Bıraktık?

etiket Buluta Çıktık, Merdiveni Kime Bıraktık?

Hüsamettin Oğuz
Hüsamettin Oğuz - yazio
22.09.2026 - 18:41
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“Bulut” kelimesi, teknoloji tarihinin en başarılı pazarlama operasyonlarından biri. Hafif, soyut, zararsız. Öyle ki fotoğraflarımızı, belgelerimizi, şirket sırlarımızı, müşteri kayıtlarımızı, bankacılık sistemlerimizi ve kamu hizmetlerimizi hiç düşünmeden oraya taşıdık. Çünkü bize daha hızlı, daha ucuz, daha güvenli, daha esnek bir dünya vaat edildi. Peki karşılığında ne istendi? Bunu soran çok az.

Baştan söyleyeyim: Bulut gerekli mi? Evet, gerekli. Bu tartışma çoktan bitti. Asıl soru şu: Bu konforun karşılığında neyi teslim ediyoruz? Verimizi mi, kontrolümüzü mü, mahremiyetimizi mi, yoksa farkına bile varmadan bağımsızlığımızı mı?

Bu soruyu sormak neden bu kadar zor? Çünkü sorunun muhatabı görünmez. Sunucu odası yok, kapıda güvenlik yok, yanından geçerken duyduğunuz fan sesi yok. Elinizde yalnızca bir fatura ve şık bir yönetim paneli var. Panel yeşil yandığı sürece kimse merak etmiyor.

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Gökyüzünde değil, betonda

Gökyüzünde değil, betonda

Bulut gökyüzünde durmuyor. Betonda duruyor. Elektrik yiyen, soğutulan, kameralarla izlenen devasa veri merkezlerinde, milyonlarca sunucuda duruyor. Verilerimiz kaybolmadı; sadece gözümüzün önünden çekildi. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Kimlerin, hangi koşullarda erişebildiğini de bilmiyoruz. Bilmediğimiz şeye güvenmeye “dijital dönüşüm” adını verdik.

Toplantılarda “Buluttayız” cümlesi bir güven cümlesi gibi kuruluyor. Oysa bu cümle tek başına hiçbir şey söylemiyor. Hangi bulut, hangi bölge, hangi sözleşme, hangi yedek, hangi çıkış planı? Ayrıntı sorulduğunda ortalık sessizleşiyor.

Kabul edelim, cazibe gerçek. Küçük bir girişim birkaç saatte dünyanın öbür ucuna hizmet verebiliyor. Yedekleme, felaket kurtarma, ölçekleme... Dün yalnızca dev kurumların erişebildiği olanaklar bugün herkesin elinde. Bunu inkâr etmek teknoloji düşmanlığı olur. Ama bir teknoloji hayatın merkezine yerleştikçe eleştiriye duyulan ihtiyaç azalmaz, artar. Bu kadar basit bir kural bile bu alanda çiğneniyor.

Konforun bir bedeli de kırılganlık. Herkes aynı birkaç dev sağlayıcıya yaslandığında, o sağlayıcılardan birindeki arıza tek bir şirketi değil, onlarca hizmeti, yüzlerce kurumu birden durdurabiliyor. Buna “dağıtık mimari” diyoruz ama pratikte yumurtaların çoğunu aynı sepete koymuş oluyoruz. Sepetin ne kadar sağlam olduğu tartışılabilir; sepetin tek olması tartışılmaz.

Kolay girilen, zor çıkılan kapı

Kolay girilen, zor çıkılan kapı

Tuzak burada başlıyor. Bir şirket bütün altyapısını tek bir sağlayıcıya kurar. Veritabanı orada, uygulamalar orada, yedekler, kimlik yönetimi, analitik, yapay zekâ servisleri hep orada. İlk yıllar harika geçer. Sonra bir bakarsınız, şirketin bütün mimarisi o sağlayıcının diline göre şekillenmiş. Buna “vendor lock-in” diyorlar; Türkçesi kilitlenme. Kâğıt üzerinde istediğiniz an ayrılabilirsiniz. Pratikte ayrılmak, yıllarca inşa ettiğiniz evi taş taş sökmek ve başka bir arsada yeniden kurmak demek. Bulutun paradoksu bu: Çıkmak bir tıklama, inmek bir ameliyat.

Sağlayıcı fiyatı artırırsa ne yapacaksınız? Koşulları değiştirirse? Satılırsa, kapanırsa? “Giderim” demek ancak gidebilenler için bir tehdittir. Gidemeyen için o cümle boştur.

Üstelik bu kapının kilidi çoğu zaman sözleşmenin dipnotlarında saklı. Kullanım koşullarını okumadan “kabul ediyorum”a basan bireyin kurumsal versiyonu, çıkış maliyetini hesaplamadan imza atan yöneticidir. Verinizi dışarı aktarma ücreti, hizmeti sonlandırma süreci, verinin silineceğine dair garanti gibi maddeler, ilişki iyiyken kimsenin ilgisini çekmez. İlişki bozulduğunda ise tek belirleyici olur.

Yanlış soru: “Verimiz satılıyor mu?”

Yanlış soru: “Verimiz satılıyor mu?”

Herkes bunu soruyor. Bulut kullanmak, verinin satıldığı anlamına gelmez; bunu söylemek dürüstlüğün gereği. Ama bu cevap sorunun kapandığı anlamına da gelmez. Mesele satış değil, erişim. Veri hangi ülkede? Hangi hukuka tabi? Kim, hangi yetkiyle, hangi gerekçeyle bakabiliyor? Hizmet bittiğinde verinizi eksiksiz geri alabilecek misiniz? Bu sorulara net cevap veremeyen kurumun veri güvenliğinden söz etmeye hakkı yoktur.

Büyük sağlayıcıların güvenlik konusunda çoğu kurumdan daha donanımlı olduğu doğru. Ama güvenlik ile kontrol aynı şey değil. Güvenli bir sistemin kararlarını başkası veriyorsa, güvende olan şey sizin özgürlüğünüz değil, o kararı verenin konumudur.

Burada dijital çağın en yaygın yanılgısı devreye giriyor: Veriye sahip olmakla onu kontrol etmeyi birbirine karıştırıyoruz. Müşteri verisinin sahibi sizsiniz; ama o veri başka bir ülkede, başka bir şirketin makinelerinde, başka bir şirketin yazılımı üzerinde duruyor. Eşyanızı başkasının kasasında saklayabilirsiniz, hâlâ sizindir. Ama kasanın anahtarı kimdeyse asıl söz ondadır.

Artık bir ülke meselesi

Şirketten ülkeye çıktığınızda tablo ağırlaşıyor. Bankalar, hastaneler, üniversiteler, kamu kurumları, medya, e-ticaret... hepsi aynı altyapılara yaslanıyor. Yabancı teknoloji kullanmak suç değil; hiçbir ülke her şeyi kendi üretmek zorunda değil. Ama kritik altyapıyı birkaç şirkete ve birkaç ülkedeki sistemlere teslim etmek başka bir şey. O noktada iş bilişimden çıkar; ekonominin, hukukun, kamu yönetiminin ve ulusal güvenliğin meselesi olur. Hâlâ “bunu bilgi işlem halleder” diyerek geçiştiren yöneticiler, kurumlarının anahtarını bir başkasının cebine bıraktıklarını fark etmeyecek kadar rahat.

Bizim gibi ülkeler için mesele ayrıca hassas. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması hukuken ayrı bir başlık; kamu kurumlarının ve kritik sektörlerin hangi verisini nerede tutacağı ayrı bir başlık. Ama bu başlıkların hepsi masada dağınık duruyor. Biri çıkıp “strateji budur” demedikçe her kurum kendi rahatlığına göre karar veriyor. Strateji yoksa kararı konfor verir.

Yapay zekâ tabloyu daha da sertleştiriyor. Devasa veri, devasa işlem gücü, devasa veri merkezleri... Bulutun önemi azalmıyor, artıyor. Üstelik kendi verinizle beslediğiniz yapay zekâ servislerinde soru sayısı da artıyor: Veri nerede işleniyor? Eğitimde kullanılıyor mu? Çıktının sahibi kim? Bugün “Verim nerede?” diye soruyoruz. Yarın “Dijital hayatımızın altyapısını kim işletiyor?” diye sormak zorunda kalacağız. Cevabı o gün aramaya başlarsak, çok geç kalmış oluruz.

Çözüm kaçmak değil, akıllı olmak

Çözüm kaçmak değil, akıllı olmak

“O halde herkes kendi sunucusunu kursun” demiyorum; bu da diğer uçtan bir tembellik. Küçük ve orta ölçekli bir kurumun büyük sağlayıcıların güvenlik ve süreklilik düzeyine tek başına ulaşması çoğu zaman imkânsız. “Bulut mu, kendi sunucum mu?” ikilemi zaten sahte. Gerçek sorular daha sıkıcı ve daha zor: Hangi veri ne kadar kritik? Nerede durmalı? Kritik verinin ikinci bir kopyası var mı? Gerektiğinde başka bir yere ne kadar kolay taşınabilir?

Bu soruların cevabı yoksa “Buluta geçtik” cümlesi bir başarı değil, itiraftır. Neyi taşıdınız, nereye taşıdınız, kim yönetiyor, kim erişiyor, yarın çıkabilecek misiniz? Yanıtlayamıyorsanız dönüşüm yapmadınız; bağımlı oldunuz.

Somut konuşayım. Şifreleme anahtarını kim yönetiyor? Çıkış planınız yazılı mı, hiç denendi mi? En az bir kritik sistem için ikinci bir sağlayıcı ya da yerel bir yedek var mı? Sözleşmede veri iadesi ve silme koşulları net mi? Bu dört soruyu bir toplantıda sorup cevap alamayan yönetim kurulu, riski yönetmiyor; riske eşlik ediyor.

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Merdiven

Merdiven

Teknolojinin en büyük nimeti kolaylık, en büyük zaafımız da öyle. Tek tıkla sunucu, tek tıkla yedek, tek tıkla yapay zekâ. Kolaylaştıkça düşünmüyoruz, düşünmedikçe anlamadığımız sistemlere daha sıkı bağlanıyoruz. Veri güvenliğini bilişim departmanının köşesine sıkıştırmak bu yüzden düpedüz ihmaldir. Yönetim kurulunun, hukukçunun, kamu yöneticisinin masasında olmalı. Çünkü veri artık yalnızca teknik bir varlık değil; ekonomik değer, kurumsal hafıza, stratejik güç. Taşıyamadığınız şeyin sahibi değil, yalnızca kullanıcısısınız; kullanıcı ise kiracıdır.

Teknoloji dünyasında bazen en pahalı hizmet, para ödediğimiz hizmet değildir. Çıkamadığımız hizmettir.

Kimse buluttan vazgeçmeyecek, vazgeçmesi de gerekmiyor. Ama gözü kapalı çıkılan her merdiven, cevaplanmayı bekleyen bir soru bırakır: Ya inmek zorunda kalırsak?

Buluta çıktık. Alkışlanacak bir şey yok. Şimdi gökyüzüne hayran hayran bakmayı bırakıp aşağıya bakmalıyız: Merdiven hâlâ orada mı ve onu tutan biri var mı? Özgürlük yalnızca istediğiniz yere çıkabilmek değildir. Gerektiğinde inebilmektir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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