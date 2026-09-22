157 Metrelik Sır Çözülüyor: Türkiye'deki "Nuh'un Gemisi" Formasyonunda Sondaj Başladı
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Doğu Türkiye'de Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan, gemiye benzeyen Durupınar oluşumunda sondaj çalışmaları resmen başladı. ABD merkezli Noah's Ark Scans ekibi, toprağın metrelerce altından örnekler çıkararak formasyonun kökenini bilimsel olarak çözmeye çalışıyor. 1959'da bir hava fotoğrafıyla keşfedilen ve 157 metrelik uzunluğuyla Nuh'un Gemisi'nin Tevrat'taki ölçüsüne şaşırtıcı biçimde yakın olan yapı, onlarca yıldır tartışma konusu. Ekibin sözcüsünün tartışmalı geçmişi ise projenin bilimsel ciddiyetine gölge düşürüyor.
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Ağrı Dağı'nın eteklerinde sondaj makineleri ilk kez toprağın altına indi
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1959'da bir subayın uçak fotoğrafıyla fark edilen oluşum, Nuh'un Gemisi'nin ölçüleriyle örtüşüyor
Projenin sözcüsünün geçmişi, bilim insanlarının temkinli yaklaşmasına neden oluyor
Sosyal medyada da tartışma sürüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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