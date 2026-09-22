157 Metrelik Sır Çözülüyor: Türkiye'deki "Nuh'un Gemisi" Formasyonunda Sondaj Başladı

Sondajın başladığını duyuran isim, ekibin pazarlama direktörü Lauren Witzke oldu. Witzke, paylaşımında ana akım bilim çevrelerinin 'hasar kontrolüne geçtiğini' öne sürdü. Ancak Witzke'nin geçmişte dünyanın düz olduğunu savunması, QAnon hareketine destek vermesi ve Kovid-19 aşılarını 'şeytani bir plan' olarak nitelendirmesi, projenin bilimsel ciddiyetine dair soru işaretlerini artırıyor.

Alanın jeolojik kökenine ilişkin şüpheler de yeni değil. Jeolog Lorence G. Collins ile araştırmacı David Fasold'un 1996'da yayımladığı bir çalışma, oluşumun kıvrımlı tortul katmanlar, erozyon ve heyelan hareketleriyle ortaya çıkan tamamen doğal bir yapı olduğu sonucuna varmış; daha önce iddia edilen metal parçaların ve taşlaşmış ahşap kalıntılarının aslında doğal mineraller olduğunu ortaya koymuştu.

Çalışmanın önündeki en büyük engel ise bütçe: proje için 600 bin dolar gerekiyor, ancak toplanan bağış şimdilik bunun ancak bir kısmını karşılıyor. Kış aylarının erken bastırması durumunda sondajın tamamlanamadan durdurulması riski de gündemde. Ekip, elde edilecek bulguları 2027 yılının Mayıs ayına kadar derleyip 'Durupınar Oluşumu 2026 Araştırması' adlı bir kitapta yayımlamayı planlıyor.