Mısır’da 10 Bin Yıllık Geçmişe Sahip Dev Arkeolojik Alan Keşfedildi

Mısır’da 10 Bin Yıllık Geçmişe Sahip Dev Arkeolojik Alan Keşfedildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.02.2026 - 14:04

Mısır’da yürütülen arkeolojik çalışmalar, insanlık tarihinin en erken dönemlerine uzanan dikkat çekici bir keşfi gün yüzüne çıkardı. Sina Yarımadası’nda tespit edilen ve on bin yılı aşkın bir zaman dilimini kapsayan bu alan, farklı dönemlere ait izleri tek bir noktada buluşturmasıyla bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Uzmanlar, bulguların bölgenin tarih boyunca kesintisiz bir yaşam ve geçiş alanı olarak kullanıldığını açıkça ortaya koyduğunu belirtiyor.

Mısır’ın Sina Yarımadası’nda yürütülen son saha çalışmaları, insanlık tarihine ışık tutan benzersiz bir keşfi ortaya çıkardı.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Umm Irak Platosu’nda yaklaşık 100 metre uzunluğa yayılan ve daha önce kayıtlara geçmemiş geniş bir arkeolojik alan tespit edildi. Bulgular, bölgenin en az 10 bin yıl boyunca kesintisiz biçimde kullanıldığını gösteriyor.

Doğal bir kaya sığınağı niteliği taşıyan alanda, tarih öncesi dönemlere tarihlenen kırmızı pigmentli hayvan betimlemeleri ve soyut semboller dikkat çekiyor.

Bu erken dönem izlerinin yanı sıra, ilerleyen yüzyıllara ait Nabati yazıları ve Arapça kitabeler de aynı yüzeylerde yer alıyor. Farklı dönemlerin izlerinin tek bir mekanda üst üste bulunması, alanın uzun süreli ve çok katmanlı bir kullanım geçmişine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Sığınak içerisinde tespit edilen ocak kalıntıları ve taşla oluşturulmuş bölmeler, buranın yalnızca sanatsal ya da törensel amaçlarla değil, aynı zamanda barınma ve günlük yaşam için de kullanıldığını doğruluyor. Uzmanlara göre bu veriler, Sina Yarımadası’nın tarih boyunca göç yolları ve geçici yerleşimler açısından ne denli stratejik bir rol oynadığını somut biçimde ortaya koyuyor.

Yetkililer, söz konusu keşfin Mısır arkeolojisi açısından önemli bir boşluğu doldurduğunu ve bölgenin “doğal bir açık hava müzesi” olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Alan üzerinde yürütülecek detaylı analizlerin, insanlığın erken dönem sanatı ve yazı öncesi iletişim biçimleri hakkında yeni bilgiler sunması bekleniyor.

