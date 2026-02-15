Mısır’da 10 Bin Yıllık Geçmişe Sahip Dev Arkeolojik Alan Keşfedildi
Mısır’da yürütülen arkeolojik çalışmalar, insanlık tarihinin en erken dönemlerine uzanan dikkat çekici bir keşfi gün yüzüne çıkardı. Sina Yarımadası’nda tespit edilen ve on bin yılı aşkın bir zaman dilimini kapsayan bu alan, farklı dönemlere ait izleri tek bir noktada buluşturmasıyla bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Uzmanlar, bulguların bölgenin tarih boyunca kesintisiz bir yaşam ve geçiş alanı olarak kullanıldığını açıkça ortaya koyduğunu belirtiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mısır’ın Sina Yarımadası’nda yürütülen son saha çalışmaları, insanlık tarihine ışık tutan benzersiz bir keşfi ortaya çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğal bir kaya sığınağı niteliği taşıyan alanda, tarih öncesi dönemlere tarihlenen kırmızı pigmentli hayvan betimlemeleri ve soyut semboller dikkat çekiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın