Uzmanlara Göre Erkeklerin Affetmekte En Çok Zorlandığı 6 İfade

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.02.2026 - 10:12

İlişkilerde kullanılan dil, çoğu zaman yaşanan olayların kendisinden daha belirleyici olabiliyor. Psikoloji ve davranış bilimleri alanında yapılan araştırmalar, bazı ifadelerin erkekler üzerinde kalıcı bir kırılma yarattığını ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bu tür söylemler, tartışmanın ötesine geçerek güven duygusunu zedeleyebiliyor ve affedilmesi zor izler bırakabiliyor.

İlişki dinamikleri üzerine yapılan psikolojik araştırmalar, bazı ifadelerin erkekler üzerinde kalıcı duygusal hasar bırakabildiğini ortaya koyuyor.

Bu tür söylemler, çoğu zaman tek başına bir tartışmadan değil; değersizleştirilme, küçümsenme veya tehdit algısından besleniyor. Uzmanlara göre aşağıdaki ifadeler, erkeklerin affetmekte en çok zorlandığı sözler arasında yer alıyor.

İşte erkeklerin affetmekte zorlandığı 6 ifade...

“Abartıyorsun.”

Bu ifade, karşı tarafın duygularını geçersiz kılan bir söylem olarak değerlendiriliyor. Psikoloji literatüründe “duygusal geçersizleştirme” olarak tanımlanan bu durum, özellikle erkeklerde geri çekilme ve duygusal kapanma ile sonuçlanabiliyor. Araştırmalar, erkeklerin duygularını ifade etmekte zaten daha temkinli olduğunu; bu tür cümlelerin ise iletişimi kalıcı biçimde zedeleyebildiğini gösteriyor.

“Eski sevgilim olsaydı böyle yapmazdı.”

Karşılaştırma içeren bu ifade, ilişkilerde en yıpratıcı iletişim biçimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Evrimsel psikoloji çalışmaları, erkeklerin ilişkide yeterli ve tercih edilen taraf olma ihtiyacına yüksek önem verdiğini ortaya koyuyor. Önceki ilişkilerle yapılan kıyaslamalar, özgüven kaybına ve duygusal bağın zayıflamasına yol açabiliyor.

“Zaten hep böylesin.”

Tek bir davranışı değil, kişiliği hedef alan bu tür genellemeler, ilişkilerde kalıcı hasar bırakabiliyor. İlişki araştırmacıları, genelleme içeren suçlayıcı ifadelerin zamanla savunma mekanizmalarını güçlendirdiğini ve duygusal yakınlığı azalttığını belirtiyor. Bu söylem, değişim ihtimalini ortadan kaldırdığı için affedilmesi güç bir etki yaratıyor.

“Bana erkeklik taslama.”

Toplumsal rollerle doğrudan ilişkilendirilen bu ifade, erkeklerde aşağılanma ve değersizleştirilme algısını tetikleyebiliyor. Davranış bilimleri alanındaki çalışmalar, bu tür sözlerin utanç ve öfke duygularını aynı anda harekete geçirdiğini ve ilişkinin güven zeminini zedelediğini ortaya koyuyor. Bu nedenle, etkisi uzun süre devam edebiliyor.

“Bunu senden beklemezdim.”

Bu cümle, psikolojide “ahlaki hayal kırıklığı” mesajı olarak değerlendiriliyor. Karşı tarafa yalnızca bir hata yapıldığını değil, aynı zamanda güven kaybı yaşandığını da ima ediyor. Erkeklerin eleştiriyi tolere edebildiği, ancak değer algısının zedelenmesini affetmekte zorlandığı araştırmalarda sıkça vurgulanıyor.

“İstersen git.”

İlişkilerde en yıkıcı ifadelerden biri olarak kabul edilen bu söylem, açık bir terk edilme tehdidi içeriyor. Bağlanma kuramına göre bu tür ifadeler, özellikle erkeklerde “istenmeme” algısını güçlendiriyor. Söylenme anı geçse bile, cümlenin yarattığı güvensizlik hissi uzun süre etkisini koruyabiliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Yorum Yazın