Allah'ım Nasip Etme! Boy Farkından Dolayı Uzak Mesafe İlişkisini Aratmayan Çift Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
13.02.2026 - 15:20

Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Maci Currin, bu kez rekorlarıyla değil sevgilisiyle arasındaki dikkat çekici boy farkıyla gündeme geldi. Yaklaşık 2 metre 8 santimetrelik boyuyla bilinen Currin’in, sevgilisiyle öpüşürken çekilen görüntüleri kısa sürede viral olurken, kullanıcılar ilişkiyi esprili bir dille “uzak mesafe ilişkisi”ne benzetti.

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Maci Currin, sıra dışı boyu ve ilişkisindeki dikkat çekici farkla sosyal medyada yeniden gündem oldu.

2 metre 8 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun bacaklarına sahip kadını olarak bilinen Currin, sevgilisiyle paylaştığı bir video sonrası milyonlarca yorumun odağına yerleşti.

TikTok’ta yayınlanan görüntülerde Currin’in sevgilisinin boyunun göğüs hizasında kaldığı görülüyor.

Bu fark, kullanıcılar arasında esprili yorumları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar çifti “uzun mesafe ilişkisi yaşıyorlar” diye tiye alırken, bazıları da ikilinin uyumunu ve öz güvenini övdü.

