Allah'ım Nasip Etme! Boy Farkından Dolayı Uzak Mesafe İlişkisini Aratmayan Çift Gündem Oldu

Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Maci Currin, bu kez rekorlarıyla değil sevgilisiyle arasındaki dikkat çekici boy farkıyla gündeme geldi. Yaklaşık 2 metre 8 santimetrelik boyuyla bilinen Currin’in, sevgilisiyle öpüşürken çekilen görüntüleri kısa sürede viral olurken, kullanıcılar ilişkiyi esprili bir dille “uzak mesafe ilişkisi”ne benzetti.
ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Maci Currin, sıra dışı boyu ve ilişkisindeki dikkat çekici farkla sosyal medyada yeniden gündem oldu.
TikTok’ta yayınlanan görüntülerde Currin’in sevgilisinin boyunun göğüs hizasında kaldığı görülüyor.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
