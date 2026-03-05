Japonya'ya Giden Bir Türk, "Keşke Türkiye'de de Olsa!" Dedirten Şehirlerarası Otobüsleri Gösterdi

İçerik üreticisi, 'Japonya'da bindiğim şehirlerarası otobüste koltuklar üçlü ve birbirinden ayrı şekilde. Bunu genelde mahremiyetten dolayı yapıyorlar. Üşürüz diye şal da verdiler. Otobüs değil de otel sanki; terlik de koymuşlar her yolcu için. Japonlar genelde her yerde ayakkabılarını çıkartırlar. Ayaklarımızı koyma yerimiz de var. İnternet zaten olmazsa olmaz.' diyerek otobüsteki konforu anlattı.

Buradaki mahremiyete dikkat çeken içerik üreticisi, perdeleri göstererek 'Şu perde de yan taraftaki yolcularla muhatap olmamak için yapılmış.' dedi. Ayrıca bu otobüslerin sıradan ve ucuz olanlardan olduğunu; üst sınıf otobüsler olmadığının da altını çizdi.