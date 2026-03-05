onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Japonya'ya Giden Bir Türk, "Keşke Türkiye'de de Olsa!" Dedirten Şehirlerarası Otobüsleri Gösterdi

Japonya'ya Giden Bir Türk, "Keşke Türkiye'de de Olsa!" Dedirten Şehirlerarası Otobüsleri Gösterdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.03.2026 - 14:34

İçerik Devam Ediyor

Japonya’da şehirlerarası otobüslerle seyahat eden bir içerik üreticisinin paylaştığı video sosyal medyada dikkat çekti. Otobüslerdeki konfor ve mahremiyet detaylarını anlatan içerik üreticisi, koltuk düzeninden verilen hizmete kadar birçok detayı gösterdi. Görüntüler “Keşke bizde de olsa” yorumlarını beraberinde getirdi.

İşte detaylar…

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Otobüsler Türkiye’de alışık olduğumuz düzenden çok farklı.

Otobüsler Türkiye’de alışık olduğumuz düzenden çok farklı.

İçerik üreticisi, 'Japonya'da bindiğim şehirlerarası otobüste koltuklar üçlü ve birbirinden ayrı şekilde. Bunu genelde mahremiyetten dolayı yapıyorlar. Üşürüz diye şal da verdiler. Otobüs değil de otel sanki; terlik de koymuşlar her yolcu için. Japonlar genelde her yerde ayakkabılarını çıkartırlar. Ayaklarımızı koyma yerimiz de var. İnternet zaten olmazsa olmaz.' diyerek otobüsteki konforu anlattı.

Buradaki mahremiyete dikkat çeken içerik üreticisi, perdeleri göstererek 'Şu perde de yan taraftaki yolcularla muhatap olmamak için yapılmış.' dedi. Ayrıca bu otobüslerin sıradan ve ucuz olanlardan olduğunu; üst sınıf otobüsler olmadığının da altını çizdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın