Bireysel Tüketici Kredileri Çeşitleri Nelerdir? Kimler Tüketici Kredisi Çekebilir?

Diyelim nakit paraya ihtiyaç duydunuz ve kimseden borç alamadınız. O zaman kredi başvurusu yapmaktan başka çareniz kalmıyor. Bir tane ihtiyaç kredisi yok aslında, farklı ihtiyaçlara yönelik birçok ihtiyaç kredisi var. Yani acil bir ihtiyacınız olduğunda kredi başvurusu yapabileceğiniz çok çeşit var.

Yeni Müşteri Kampanyası, QNB'nin yeni müşterilerine özel.

Yeni müşteriyseniz size özel bir kampanya var. 60.000 TL'lik bu kredi 3 ay vadeli. En güzel özelliği ise %0 faizli olması.

Kampanyalı İhtiyaç Kredisi, diğer bir çeşit.

Son 1 yıl içinde QNB'den hiç ihtiyaç kredi başvurusu yapmadıysanız ya da hazır krediniz yoksa o zaman bu ihtiyaç kredisi size daha uygun. Kampanyalı bu kredide size özel oranlar bulunuyor.

Borç Transferi Kredisi, borcu olanlara özel.

Bankalara borçlarınız varsa bunları tek elde toplamak mümkün. Kredi başvurusu yaparak borçlarınızı tek çatı altında topluyorsunuz ve tek bir yerden ödeyebiliyorsunuz.