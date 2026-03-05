onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Bireysel Tüketici Kredileri Çeşitleri Nelerdir? Kimler Tüketici Kredisi Çekebilir?

etiket Bireysel Tüketici Kredileri Çeşitleri Nelerdir? Kimler Tüketici Kredisi Çekebilir?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
05.03.2026 - 15:01

Nakit ihtiyacı olanların imdadına tüketici kredileri koşuyor. Taşıt, ev ya da herhangi bir nakit ihtiyacı için kredi başvurusu yapmak mümkün. Tüketici kredileri neler, hangi ihtiyaç için hangi kredi çekilir, kimlere tüketici kredisi verilir sorularını sizin için yanıtladık!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tüketici kredileri her ihtiyaca koşuyor.

Nakit sıkışıklığı olanlar, ev ya da araba almak isteyenler için ihtiyaç kredileri yardımcı oluyor. Birçok farklı ihtiyaca yönelik farklı bireysel krediler bulunuyor. İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi en çok kullanılanlar arasında. Hızlıca kredi başvurusu yapılarak bu kredileri kullanmak mümkün.

İhtiyaç kredisi en sık kullanılan bireysel tüketici kredilerinden.

Diyelim nakit paraya ihtiyaç duydunuz ve kimseden borç alamadınız. O zaman kredi başvurusu yapmaktan başka çareniz kalmıyor. Bir tane ihtiyaç kredisi yok aslında, farklı ihtiyaçlara yönelik birçok ihtiyaç kredisi var. Yani acil bir ihtiyacınız olduğunda kredi başvurusu yapabileceğiniz çok çeşit var.

Yeni Müşteri Kampanyası, QNB'nin yeni müşterilerine özel.

Yeni müşteriyseniz size özel bir kampanya var. 60.000 TL'lik bu kredi 3 ay vadeli. En güzel özelliği ise %0 faizli olması. 

Kampanyalı İhtiyaç Kredisi, diğer bir çeşit.

Son 1 yıl içinde QNB'den hiç ihtiyaç kredi başvurusu yapmadıysanız ya da hazır krediniz yoksa o zaman bu ihtiyaç kredisi size daha uygun. Kampanyalı bu kredide size özel oranlar bulunuyor. 

Borç Transferi Kredisi, borcu olanlara özel.

Bankalara borçlarınız varsa bunları tek elde toplamak mümkün. Kredi başvurusu yaparak borçlarınızı tek çatı altında topluyorsunuz ve tek bir yerden ödeyebiliyorsunuz.

Kamu çalışanıysanız size de özel bir kredi var!

Kamu çalışanı olarak paraya ihtiyacınız varsa Kamu Çalışanına Özel İhtiyaç Kredisi sizin için uygun olabilir. Avantajlı faiz oranları olan kredinin 3 ay erteleme seçeneği de var. Kamu çalışanıysanız kredi başvurusu yapmak için bu krediyi düşünebilirsiniz.

Hemen ödeme yapamayacaksanız ertleme imkanı olan bir kredi de var!

Kredi başvurusu yaptınız ama birkaç ay ödeyebilecek gücünüz yok. O zaman 3 Ay Ödemesiz Kredi size uygun olabilir. İhtiyacınız olan parayı hemen alıyorsunuz ama ödemesine 3 ay sonra başlıyorsunuz.

Anında Maaş Kredisi, maaşını QNB'den alanlara özel.

Maaşınızı QNB'den alıyorsanız size özel uygulanan bir kredi var. Kredi başvurusu yaparken Anında Maaş Kredisini seçerseniz özel düşük faizli kredi avantajlarından yararlanabilirsiniz.

İhtiyaç kredisine nasıl başvurulur?

Kredi başvurusu yapmak aslında çok kolay. Bunun için birçok seçenek var. 

  • 'Hemen Başvur' seçeneği üzerinden hızlıca kredi başvurusu yapmak mümkün.

  • Telefonla Alo Kredi hattından da kredi başvurusu gerçekleştirilebiliyor.

  • İnternet şubesi ya da mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapılabiliyor.

Kredi başvurusu için şartlar neler peki?

Kredi başvurusu yaparken pek bir şart yok aslında. İhtiyaç kredi başvurusu yapacaksanız 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Bunun dışında özel kredilerin özel şartları olabiliyor ama genel şart bu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Faiz oranları tabii ki krediden krediye değişiyor.

En doğru oranlar için hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Ama genel bir örnek olması için oranlar şu şekilde:

  • 100.000 TL için aylık faiz oranı %3,94. 24 aylık kredinin aylık ödemesi ise 7.333,34 TL.

  • 200.000 TL için ise aylık faiz oranı %4,09. 12 aylık kredinin aylık ödemesi ise 22.970,30 TL.

Taşıt kredisi de bir bireysel tüketici kredisi.

Taşıt almak isteyenler için taşıt kredileri var. Taşıt için kredi başvurusu yaparak sıfır ya da ikinci el araba alabiliyorsunuz. Hayalinizdeki arabayı almak için taşıt kredi başvurusu yapabilirsiniz. Taşıt kredisinin 48 aya varan vadesi bulunuyor. % 4,72 faiz oranıyla kredi başvurusu yapmak mümkün. 

  • 50.000 TL'lik kredi başvurusu yaptığınızda 48 ay için aylık ödeme tutarı 3.254,68 TL oluyor. 

Taşıt için kredi başvurusu yaparken bazı şartlar var.

Kredi binek ve hafif ticari araçlar için kullanılabiliyor. Aracın yaşının ise maksimum 8 olması gerekiyor. Kredi çekildiğinde krediye konu olan araç teminat olarak gösteriliyor. 

Motosiklet alacaksanız da benzer bir süreç var.

Taşıt kredisini motosiklet için de kullanmak mümkün. İstediğiniz motosikleti alabilmek için taşıt kredi başvurusu yapabilirsiniz. 48 aya varan vade imkanı olan kredinin faiz oranı da %4,72.

Ev almak isteyenler için de bireysel tüketici kredisi var.

Konut kredisi, bir başka bireysel tüketici kredisi. Tabii sadece ev almak için kullanılabiliyor. Konut almak isteyenler için yapılacak kredi başvurusu 60 ay ya da 120 aylık olabiliyor. Burada faiz oranı ise %2,64. Kredi başvurusu yaparken satın alınacak evin teminat gösterilmesi gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın