Yapay Zeka Anlatıyor: Tüm Borçlar Küresel Çapta Bir Gecede Silinse Ekonomi Çöker mi Şahlanır mı?
Bu sefer yapay zekaya sorduğumuz sorunun konusu borçlardı... Bir gecede tüm borçlar tüm dünyada silinse ne olurdu? Ekonomi daha mı kötüye giderdi? Yoksa iyileşir miydi? Yapay zekaya sorduk o da yanıtladı. Hadi bakalım ne demiş!
İlk aşamada büyük bir rahatlama yaşanırdı.
Ardından bankacılık sistemi ağır bir şok alırdı.
Para kavramına olan güven ciddi anlamda zarar görürdü.
Kredi mekanizması işlemez bir hale gelirdi.
Gelir adaletsizliği kısa vadede azalır gibi görünürdü.
Devletler tarafından olağanüstü müdahaleler gerçekleştirilirdi.
Daha uzun vadede ekonomi yeniden ayağa kalkardı.
Ekonomide ne tam bir çöküş ne de tam bir şahlanma olurdu...
