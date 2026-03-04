onedio
Yapay Zeka Anlatıyor: Tüm Borçlar Küresel Çapta Bir Gecede Silinse Ekonomi Çöker mi Şahlanır mı?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.03.2026 - 13:01

Bu sefer yapay zekaya sorduğumuz sorunun konusu borçlardı... Bir gecede tüm borçlar tüm dünyada silinse ne olurdu? Ekonomi daha mı kötüye giderdi? Yoksa iyileşir miydi? Yapay zekaya sorduk o da yanıtladı. Hadi bakalım ne demiş!

İlk aşamada büyük bir rahatlama yaşanırdı.

Devletler, şirketler ve bireyler borç yükünden kurtulduğu için harcamalar hızla artardı. Kısa vadede psikolojik bir refah hissi ve tüketim patlaması görülürdü. İlk dönemde ekonomide ve günlük yaşantıda büyük rahatlama yaşanırdı.

Ardından bankacılık sistemi ağır bir şok alırdı.

Borçlar aynı zamanda bankaların varlığıdır; bir gecede silinmeleri bilançoları boşaltırdı. Pek çok banka teknik olarak iflas eder, küresel finans sistemi donma riskiyle karşı karşıya kalırdı.

Para kavramına olan güven ciddi anlamda zarar görürdü.

Borçların silinmesi, sözleşmelerin ve finansal kuralların anlamsızlaşması demek olurdu. Bu da “yarın yine silinir mi?” sorusunu doğurarak para ve krediye olan güveni zayıflatırdı. Paraya olan güven gittikçe azalırdı...

Kredi mekanizması işlemez bir hale gelirdi.

Kimse borç vermek istemez, kimse verdiği paranın geri döneceğinden emin olamazdı. Yatırımlar durur, girişimcilik ciddi biçimde yavaşlardı. Kredi diye bir şey kalmayabilirdi...

Gelir adaletsizliği kısa vadede azalır gibi görünürdü.

Borçlu kesimler rahatlar, düşük ve orta gelir grupları nefes alırdı. Ancak borç vermiş olan tasarruf sahipleri büyük kayıplar yaşadığı için yeni bir adaletsizlik türü doğardı. İlk başta iyi gibi görünse de zaman içinde olumsuzluklar ön plana çıkardı.

Devletler tarafından olağanüstü müdahaleler gerçekleştirilirdi.

Merkez bankaları yeni para politikaları, sermaye kontrolleri ve bankaları kurtarma paketleri açıklardı. Ekonomi serbest piyasadan çok, kriz yönetimi moduna girerdi.

Daha uzun vadede ekonomi yeniden ayağa kalkardı.

Yeni kredi sistemleri, daha sıkı borçlanma kuralları ve belki de borç yerine ortaklık temelli finansman modelleri gelişirdi. Ekonomi şekil değiştirir ama tamamen yok olmazdı. Sadece daha uzun bir vadede toparlanırdı.

Ekonomide ne tam bir çöküş ne de tam bir şahlanma olurdu...

Kısa vadede kaos, orta vadede adaptasyon, uzun vadede ise farklı bir ekonomik düzen ortaya çıkardı. Borç silinmesi bir kurtuluş değil, radikal bir reset olurdu.

