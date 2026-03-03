“Freeter” Yaşam Tarzıyla İş Dünyasındaki Geleneksel Kariyer Basamakları Nasıl Birer Birer Yıkılıyor?

Eskiden kartvizitlerde yazan 'Senior Manager' veya 'Executive' unvanları insanları heyecanlandırırdı ama artık kimse unvanlara tapmıyor. Önemli olan akşam başını yastığa koyduğunda işle ilgili değil, kendi hayatınla ilgili ne kadar güzel hayaller kurabildiğin. Freeter yaşamı, toplumun dayattığı başarılı insan kalıbını yerle bir ederek mutluluğu ön plana çıkarıyor. Bir şirkette terfi alıp daha çok sorumluluk yüklenmek yerine, daha az sorumlulukla daha çok huzur bulmak yeni trend haline geldi. Kimse size neden müdür olmadınız diye sormuyor, aksine nasıl bu kadar enerjik ve stressiz kalabildiğinizi merak ediyorlar.