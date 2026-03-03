onedio
"Freeter" Yaşam Tarzıyla İş Dünyasındaki Geleneksel Kariyer Basamakları Nasıl Birer Birer Yıkılıyor?

etiket “Freeter” Yaşam Tarzıyla İş Dünyasındaki Geleneksel Kariyer Basamakları Nasıl Birer Birer Yıkılıyor?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
03.03.2026 - 18:01

Geleneksel 9-5 mesai kavramına, her pazar akşamı gelen o iç sıkıntısına ve emeklilik hayaliyle geçen 40 yıla koca bir elveda demeye hazır mısınız zira Japonya’dan dünyaya yayılan Freeter akımı, kariyer basamaklarını birer birer yıkıp yerine özgürlüğün tadını çıkarıyor. Peki nedir bu akım? Birlikte inceleyelim!

Freeter nedir? Önce bunu inceleyelim.

Freeter nedir? Önce bunu inceleyelim.

Freeter, düzenli ve tam zamanlı bir işe bağlı kalmak yerine proje bazlı, geçici ya da serbest işlerle geçimini sağlayan kişileri tanımlayan bir kavram. Kelime, İngilizcedeki free (özgür) ve Almancadaki arbeiter (işçi) sözcüklerinin birleşiminden geliyor ve ilk olarak Japonya’da ortaya çıkıyor. Freeter’lar genellikle esnek çalışma saatlerini, mekan bağımsızlığı ve kişisel özgürlüğü kurumsal kariyer güvenliğine tercih ediyor. Bu yaşam tarzı, klasik kariyer basamaklarına mesafeli duruyor ve işi kimliğin merkezine koymuyor.

Aynı şirkette yıllarca kalma hayali tarihe karışıyor.

Aynı şirkette yıllarca kalma hayali tarihe karışıyor.

Freeter yaşam tarzı, tek bir şirkete uzun süre sadık kalma fikrini ciddi biçimde sarsıyor. İnsanlar artık burada emekli olurum diye düşünmüyor daja çok buradan ne öğrenirim diye bakıyor. Çünkü sadakatin karşılığı çoğu zaman daha fazla iş oluyor. Freeter’lar için iş bir durak, nihai varış noktası değil. Bu da klasik kariyer basamaklarının ilk ve en kalın basamağını yerle bir ediyor. CV’lerdeki boşluklar deneyim olarak okunuyor. İş dünyası bunu kabul etmek zorunda kalıyor.

Terfi beklemek yerine gelir kaynağını çoğaltmak daha mantıklı görünüyor.

Terfi beklemek yerine gelir kaynağını çoğaltmak daha mantıklı görünüyor.

Freeter’lar için tek maaş fikri başlı başına riskli bir durum. Aynı enerjiyi bir terfi beklentisine yatırmak yerine, farklı işlerden gelir elde etmek daha rasyonel duruyor. Çünkü terfi çoğu zaman performanstan çok zamana ve politikaya bağlı. Freeter düzeninde ise sonuç odaklılık var. Haliyle bu durum, hiyerarşik yükselme mantığını anlamsızlaştırıyor. Üst pozisyon kavramı yerini daha iyi proje fikrine bırakıyor. Esasında kariyer yana doğru genişliyor.

Ofise bağlılık yerini zaman ve mekan özgürlüğüne bırakıyor.

Ofise bağlılık yerini zaman ve mekan özgürlüğüne bırakıyor.

Klasik kariyer düzeni, fiziksel olarak orada olmayı çalışmak sanıyordu. Freeter’lar bu algıyı dümdüz dağıtıyor. Laptop varsa ofis her yer, üretim her an mümkün. Bu da sabah 9 akşam 6 kutsallığını anlamsızlaştırıyor otomatik olarak. Haliyle ofiste geçirilen saatlerden ziyade ortaya çıkan değer ölçülüyor. Kariyer basamakları da buharlaşıyor çünkü kimse kimin üstü, kimin altı belli olmuyor.

Artık kartvizitlerdeki kıdemli müdür gibi unvanlar yerine, gün sonunda kişinin kendini ne kadar huzurlu ve tatmin olmuş hissettiği en önemli başarı ölçütü haline geliyor.

Artık kartvizitlerdeki kıdemli müdür gibi unvanlar yerine, gün sonunda kişinin kendini ne kadar huzurlu ve tatmin olmuş hissettiği en önemli başarı ölçütü haline geliyor.

Eskiden kartvizitlerde yazan 'Senior Manager' veya 'Executive' unvanları insanları heyecanlandırırdı ama artık kimse unvanlara tapmıyor. Önemli olan akşam başını yastığa koyduğunda işle ilgili değil, kendi hayatınla ilgili ne kadar güzel hayaller kurabildiğin. Freeter yaşamı, toplumun dayattığı başarılı insan kalıbını yerle bir ederek mutluluğu ön plana çıkarıyor. Bir şirkette terfi alıp daha çok sorumluluk yüklenmek yerine, daha az sorumlulukla daha çok huzur bulmak yeni trend haline geldi. Kimse size neden müdür olmadınız diye sormuyor, aksine nasıl bu kadar enerjik ve stressiz kalabildiğinizi merak ediyorlar.

Sosyal çevre sadece iş arkadaşları ile sınırlı kalmaktan da kurtulmuş oluyor.

Sosyal çevre sadece iş arkadaşları ile sınırlı kalmaktan da kurtulmuş oluyor.

Geleneksel kariyer yolunda çevreniz genellikle sadece aynı ofiste sabahladığınız, benzer dertlerden muzdarip insanlarla çevrilidir ama Freeter yaşamında dünya sizin mahallenizdir. Bir gün bir sanat atölyesinde bambaşka bir hayat hikayesiyle tanışırken, ertesi gün bir sahil kasabasında balıkçılarla felsefe yapabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki bu çeşitlilik, size tek bir şirketin vizyonundan çok daha fazlasını, yani gerçek hayatın perspektifini kazandırıyor. Kariyer basamaklarını tırmananlar sadece üstleriyle networking yapmaya çalışırken, siz hayatın her renginden insanla gerçek bağlar kuruyorsunuz. Bu geniş spektrumlu dostluklar, sizi dar kalıplara sıkışmaktan kurtarıp zihinsel bir zenginlik sunuyor.

