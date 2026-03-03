“Freeter” Yaşam Tarzıyla İş Dünyasındaki Geleneksel Kariyer Basamakları Nasıl Birer Birer Yıkılıyor?
Geleneksel 9-5 mesai kavramına, her pazar akşamı gelen o iç sıkıntısına ve emeklilik hayaliyle geçen 40 yıla koca bir elveda demeye hazır mısınız zira Japonya’dan dünyaya yayılan Freeter akımı, kariyer basamaklarını birer birer yıkıp yerine özgürlüğün tadını çıkarıyor. Peki nedir bu akım? Birlikte inceleyelim!
Freeter nedir? Önce bunu inceleyelim.
Aynı şirkette yıllarca kalma hayali tarihe karışıyor.
Terfi beklemek yerine gelir kaynağını çoğaltmak daha mantıklı görünüyor.
Ofise bağlılık yerini zaman ve mekan özgürlüğüne bırakıyor.
Artık kartvizitlerdeki kıdemli müdür gibi unvanlar yerine, gün sonunda kişinin kendini ne kadar huzurlu ve tatmin olmuş hissettiği en önemli başarı ölçütü haline geliyor.
Sosyal çevre sadece iş arkadaşları ile sınırlı kalmaktan da kurtulmuş oluyor.
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
