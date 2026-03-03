Ürettiği İçeriklerle Tanınan Öğretmen Sabit Doğan Meslektaşı Fatma Nur Çelik'i Anarak Yaşananlara İsyan Etti

Türkiye yine acı bir haberle sarsıldı. Bir öğrencisi tarafından hayattan koparılan öğretmen Fatma Nur Çelik'in haberi hepimizi yasa boğdu. Yaşanan elim olay aynı zamanda gençlerimizin ve öğretmenlik mesleğinin geldiği nokta üzerine ciddi bir sorgulama yapmamıza da neden oldu. Uzun süredir mesleklerinin değersizleştirilmeye çalışıldığını söyleyen öğretmenler, yaşanan olaydan sonra 2 gün okula gitmeme kararı aldı.

Okula heyecan ile hazırlandığı videosu ile tanınan öğretmen Sabit Doğan da meslektaşının başına gelenlerin ardından hem yaşanan olaya hem mesleğinin getirildiği noktaya isyan etti.