onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ürettiği İçeriklerle Tanınan Öğretmen Sabit Doğan Meslektaşı Fatma Nur Çelik'i Anarak Yaşananlara İsyan Etti

Ürettiği İçeriklerle Tanınan Öğretmen Sabit Doğan Meslektaşı Fatma Nur Çelik'i Anarak Yaşananlara İsyan Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.03.2026 - 19:15 Son Güncelleme: 03.03.2026 - 19:16

İçerik Devam Ediyor

Türkiye yine acı bir haberle sarsıldı. Bir öğrencisi tarafından hayattan koparılan öğretmen Fatma Nur Çelik'in haberi hepimizi yasa boğdu. Yaşanan elim olay aynı zamanda gençlerimizin ve öğretmenlik mesleğinin geldiği nokta üzerine ciddi bir sorgulama yapmamıza da neden oldu. Uzun süredir mesleklerinin değersizleştirilmeye çalışıldığını söyleyen öğretmenler, yaşanan olaydan sonra 2 gün okula gitmeme kararı aldı. 

Okula heyecan ile hazırlandığı videosu ile tanınan öğretmen Sabit Doğan da meslektaşının başına gelenlerin ardından hem yaşanan olaya hem mesleğinin getirildiği noktaya isyan etti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DVaiMqkjHhj/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öğretmenlerin yalnız ve savunmasız bırakıldığını söyleyen Sabit Doğan, duygularını şu sözlerle anlattı.

Öğretmenlerin yalnız ve savunmasız bırakıldığını söyleyen Sabit Doğan, duygularını şu sözlerle anlattı.

'Her gün sınıfına gülerek gittiğimiz, gülümsemesine muhtaç olduğumuz, bir gülümsemesiyle mutlu olduğumuz, bağrımıza bastığımız, onun daha iyi bir insan, daha iyi bir gelecek olması için gece gündüz çalıştığımız, kafa yorduğumuz, emek verdiğimiz, eğittiğimiz, onun için çabaladığımız, onun acısıyla üzüldüğümüz, her gün kendi acımızı, kendi ailemizin acısını, kendi çocuğumuzun derdini kapı dışında bırakıp ona koştuğumuz öğrencimiz... Öğrencimiz ya; bizim eğittiğimiz, emek verdiğimiz öğrencimiz nasıl bizden bu kadar nefret edebilir? Kin güdebilir? Düşünüyorum, bir anlam veremiyorum. Anlamsız geliyor. Nasıl diyorum, nasıl bu kadar yalnız bırakıldık? Nasıl bu kadar savunmasız bırakıldık?'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın