Nihat Hatiopoğlu'na "Dualara Rağmen Fenerbahçe Neden Şampiyon Olamıyor?" Diye Soruldu

Fenerbahçe son iki haftada Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberlikleriyle şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Taraftarların umudunu kıran iki hafta sonunda şampiyonluğa dair bir kez daha şüpheler arttı.

Bir Fenerbahçe taraftarı da konuyu Nihat Hatipoğlu'na taşıdı. Genç taraftar 'Fenerbahçe taraftarları dua etmelerine rağmen neden 11 senedir şampiyon olamıyor?' diye sordu. Hatipoğlu'nun cevabı da bir o kadar ilginçti.