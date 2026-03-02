onedio
Nihat Hatiopoğlu'na "Dualara Rağmen Fenerbahçe Neden Şampiyon Olamıyor?" Diye Soruldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.03.2026 - 19:44

Fenerbahçe son iki haftada Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberlikleriyle şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Taraftarların umudunu kıran iki hafta sonunda şampiyonluğa dair bir kez daha şüpheler arttı. 

Bir Fenerbahçe taraftarı da konuyu Nihat Hatipoğlu'na taşıdı. Genç taraftar 'Fenerbahçe taraftarları dua etmelerine rağmen neden 11 senedir şampiyon olamıyor?' diye sordu. Hatipoğlu'nun cevabı da bir o kadar ilginçti.

Nihat Hatipoğlu soruya taktikle karşılık verdi.

Hatipoğlu genç taraftarın sorusuna 'Duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar. İyi pas atıp forveti besleyecek, defans güçlü olacak, hoca talimatına uyacak. Böyle Fenerbahçe de kazanır. Biz onların lehine konuşuyoruz şimdi bizi linçlemesinler' şeklinde cevap verdi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
