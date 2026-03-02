Nihat Hatiopoğlu'na "Dualara Rağmen Fenerbahçe Neden Şampiyon Olamıyor?" Diye Soruldu
Fenerbahçe son iki haftada Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberlikleriyle şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Taraftarların umudunu kıran iki hafta sonunda şampiyonluğa dair bir kez daha şüpheler arttı.
Bir Fenerbahçe taraftarı da konuyu Nihat Hatipoğlu'na taşıdı. Genç taraftar 'Fenerbahçe taraftarları dua etmelerine rağmen neden 11 senedir şampiyon olamıyor?' diye sordu. Hatipoğlu'nun cevabı da bir o kadar ilginçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nihat Hatipoğlu soruya taktikle karşılık verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın