ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Dan Caine, İran'da Kayıplarının Beklenenden Fazla Olacağını Açıkladı

02.03.2026 - 17:22

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı İran’a yönelik askeri operasyon üçüncü gününe girerken bölgedeki gerilim hızla tırmanıyor. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Tahran’a düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 40 günlük ulusal yas ilan edildi. Gelişmeler üzerine Lübnan merkezli Hizbullah, İsrail’e füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenleyerek karşılık verdi. İsrail ordusu da Hizbullah hedeflerine yönelik yeni hava saldırıları gerçekleştirdi. Lübnan’ın güneyinde düzenlenen saldırılarda en az 31 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Böylece İsrail ile Hizbullah arasında Kasım 2024’ten bu yana fiilen devam eden ateşkes de sona ermiş oldu.

İran'ın misillemeleri devam ederken ABD'den de itiraf gibi bir açıklama geldi.

ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Dan Caine operasyona dair bilgi verdi.

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in ardından kürsüye ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Dan Caine çıktı. Caine, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik ortak operasyonunun hedeflerine ilişkin yaptığı açıklamada, “ABD ve müttefiklerinin öncelikli amacı kendi güvenliklerini ve bölgedeki ortaklarını korumak, İran’ın sınır ötesi güç aktarım kapasitesini etkisiz hale getirmek ve gerektiğinde ilave askeri seçenekleri devreye sokmaya hazır olmaktır” ifadelerini kullandı.

Caine, planladıklarından daha fazla kayıp yaşayacaklarını düşündüğünü itiraf etti.

Dan Caine, operasyonun tek seferlik bir müdahale değil, aşamalar halinde sürdürülen devamlı bir askeri görev niteliği taşıdığını vurguladı. Çatışmaların ilerleyen süreçte planlanandan daha yüksek kayıplara yol açabileceğini belirten Caine, ABD’nin olası can kayıplarını en düşük seviyede tutmak için önlemler aldığını söyledi. Buna karşın operasyonun kapsamına dikkat çeken Caine, yürütülen sürecin açık biçimde “geniş ölçekli bir muharebe operasyonu” olduğunu ifade etti.

İran'ın saldırı kapasitesini hatırlattı.

Dan Caine, İran’ın uzun menzilli saldırı kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekerek, son 30 gün içinde yapılan askeri konuşlanmanın bu tehdidin farkında olarak planlandığını söyledi. Bu süreçte savunma unsurlarının önemli ölçüde güçlendirildiğini belirten Caine, “en etkili savunmanın güçlü bir saldırı kapasitesi olduğunu” ifade etti. Güney cephesinde hava üstünlüğünü sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Caine, İran’ın nükleer programını korumak amacıyla uzun süredir konvansiyonel bir savunma ağı oluşturduğunu ve buna karşı operasyonel hazırlıkların sürdüğünü dile getirdi.

