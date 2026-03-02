ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Dan Caine, İran'da Kayıplarının Beklenenden Fazla Olacağını Açıkladı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı İran’a yönelik askeri operasyon üçüncü gününe girerken bölgedeki gerilim hızla tırmanıyor. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Tahran’a düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 40 günlük ulusal yas ilan edildi. Gelişmeler üzerine Lübnan merkezli Hizbullah, İsrail’e füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenleyerek karşılık verdi. İsrail ordusu da Hizbullah hedeflerine yönelik yeni hava saldırıları gerçekleştirdi. Lübnan’ın güneyinde düzenlenen saldırılarda en az 31 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Böylece İsrail ile Hizbullah arasında Kasım 2024’ten bu yana fiilen devam eden ateşkes de sona ermiş oldu.

İran'ın misillemeleri devam ederken ABD'den de itiraf gibi bir açıklama geldi.