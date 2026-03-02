İsrail ve ABD'nin İran'a Saldırısından Sonra F1 Takvimi Riske Girdi

Ajansspor’dan Orhan Gülek’in aktardığı bilgilere göre Formula 1 yönetimi gelişmeleri yakından izliyor ancak şu aşamada takvimde ani bir iptal kararının gündemde olmadığı ifade ediliyor.

F1 yönetiminin ilgili ülkelerin hükümetleriyle temasını sürdürdüğü, yarışlara henüz birkaç hafta bulunması nedeniyle diplomatik ve askeri sürecin nasıl şekilleneceğinin beklendiği belirtiliyor. Buna karşın, olası risk senaryolarının perde arkasında detaylı şekilde değerlendirildiği de kulislerde konuşuluyor.