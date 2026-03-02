İsrail ve ABD'nin İran'a Saldırısından Sonra F1 Takvimi Riske Girdi
Formula 1’de 2026 sezonu henüz başlamadan yarış takvimi tartışma konusu oldu. ABD-İsrail-İran ekseninde artan savaş gerilimi, Orta Doğu’da planlanan etapların akıbetini belirsiz hale getirirken paddock kulislerinde dikkat çekici bir senaryo öne çıkıyor. Olası yarış iptallerinin gündeme gelmesiyle birlikte, Turkish Grand Prix’nin beklenenden daha erken bir tarihte yeniden takvime dahil edilme ihtimalinin güçlendiği konuşuluyor.
Bahreyn ve Suudi Arabistan takvimleri riskte.
Şimdilik bir iptal kararı yok!
Bir aksilik durumunda Türkiye listede yer alıyor.
