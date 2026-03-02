onedio
İsrail ve ABD'nin İran'a Saldırısından Sonra F1 Takvimi Riske Girdi

02.03.2026 - 18:24

Formula 1’de 2026 sezonu henüz başlamadan yarış takvimi tartışma konusu oldu. ABD-İsrail-İran ekseninde artan savaş gerilimi, Orta Doğu’da planlanan etapların akıbetini belirsiz hale getirirken paddock kulislerinde dikkat çekici bir senaryo öne çıkıyor. Olası yarış iptallerinin gündeme gelmesiyle birlikte, Turkish Grand Prix’nin beklenenden daha erken bir tarihte yeniden takvime dahil edilme ihtimalinin güçlendiği konuşuluyor.

Kaynak - Ajansspor

Bahreyn ve Suudi Arabistan takvimleri riskte.

2026 Formula 1 sezonu bu hafta sonu Melbourne’de düzenlenecek Australian Grand Prix ile start alıyor. Ancak gözler yalnızca sezonun açılış yarışında değil, ilerleyen haftalarda takvimde yaşanabilecek olası değişikliklerde.

İran ile İsrail-ABD hattında yükselen gerilim ve bölgede artan askeri hareketlilik, Orta Doğu’daki yarışların geleceğini tartışmaya açtı. Özellikle Bahrain Grand Prix ile Saudi Arabian Grand Prix için güvenlik risklerine yönelik değerlendirmelerin yapılmaya başlandığı belirtiliyor.

Şimdilik bir iptal kararı yok!

Ajansspor’dan Orhan Gülek’in aktardığı bilgilere göre Formula 1 yönetimi gelişmeleri yakından izliyor ancak şu aşamada takvimde ani bir iptal kararının gündemde olmadığı ifade ediliyor.

F1 yönetiminin ilgili ülkelerin hükümetleriyle temasını sürdürdüğü, yarışlara henüz birkaç hafta bulunması nedeniyle diplomatik ve askeri sürecin nasıl şekilleneceğinin beklendiği belirtiliyor. Buna karşın, olası risk senaryolarının perde arkasında detaylı şekilde değerlendirildiği de kulislerde konuşuluyor.

Bir aksilik durumunda Türkiye listede yer alıyor.

Olası bir iptal halinde takvime yeni bir yarış eklemek Formula 1 açısından oldukça karmaşık bir süreç olarak görülüyor. Mayıs ayında yalnızca sınırlı bir takvim boşluğu bulunurken, yarışların yaz arasına kaydırılması Orta Doğu’daki aşırı sıcaklar nedeniyle pratik bir seçenek olarak değerlendirilmiyor. Ayrıca art arda dört yarış hafta sonu düzenlenmesi hem lojistik operasyonlar hem de ekip personeli açısından ciddi bir yük anlamına geliyor.

Gazeteci Matt Coch’un değerlendirmesine göre ise sürecin en belirleyici unsurlarından biri finansal dengeler olacak. Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarının yüksek organizasyon gelirleri sağlaması nedeniyle Formula 1 yönetiminin, olası bir iptal durumunda oluşacak ekonomik kaybı telafi edebilecek alternatifler üzerinde durduğu ifade ediliyor.

Kulislerde öne çıkan olası yedek pistler arasında Portekiz’de düzenlenen Portuguese Grand Prix, İtalya’daki Emilia Romagna Grand Prix (Imola) ve Türkiye’deki Turkish Grand Prix yer alıyor.

