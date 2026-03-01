Sevgili Terazi, bugün bir meslektaşının anlattığı sıradan bir hikaye, senin için büyük bir ilham kaynağı olabilir. İş çevrenle kuracağın sıcak ama bir o kadar da profesyonel ilişkiler ise yeni ve heyecan verici bir iş birliğinin temelini oluşturabilir. Tam da bu yüzden tüm duyularını açarak ve fırsatlara odaklanarak geçirmelisin bugünü.

İşte bu aşamada, rekabete de hazır olmalısın. Senin gibi fırsatları yakalamaya hazır olan rakiplerinin önüne geçmek için hızlı kararlar alman gerekebilir. Bugün kararsızlığa yer yok. Kendinden emin, kararlı ve hızlı adımlar atarak zirvedeki yerini garantilemelisin. Bu sayede terfi, iş birliği, zam ya da yeni bir projeye adını yazdırmayı başarabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, bugün partnerinle yeni bir heyecana atılmaya ne dersin? Birlikte daha önce hiç denemediğiniz bir şeyi denemek, bir yeri keşfetmek ya da yapılacaklar listene bir tik atmak harika olur. Öte yandan eğer bekarsan, katılacağın bir kurs veya aktivitede tanışacağın kişi sana aşkı getirebilir. Ortak zevklere ve hedeflere sahip olduğun bu kişi ile gelecek planları yapmaya erkenden başlaman bile mümkün... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…