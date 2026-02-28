Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında oyun oynama ve risk almanın tam sırası. Partnerine karşı içtenlikle hissettiğin ancak bir türlü dile getiremediğin o büyük arzunu ya da beklentini bugün açığa çıkarmalısın. Bu kontrolsüz ve cesur çıkışın, karşı taraftan beklediğin tepkiyi alacak ve aranızdaki o mesafeli saygı, yerini dizginlenemeyen bir tutkuya bırakacak.

Şimdi, aşkta cesur olmanın tam zamanı. Kalbine söz geçiremiyorsan, bazen kırılmayı göze almalı ve aşk için riske girmelisin. Bu durum sadece tutkulu değil, derin ve gerçek bir aşkın da anahtarı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…