Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında adrenalinin tavan yaptığı bir gün olacak. Mevcut ilişkinde, geleceğe yönelik planları masaya yatırma zamanı geldi çattı. Ancak unutma ki Merkür retrosunda olduğumuz bu dönemde, kesin ve net kararlar almak için aceleci olmamakta fayda var. Belki de evlilik kararını hızla almak yerine, partnerinle daha fazla deneyim paylaşmayı düşünmeli ve ilişkinin derinliklerine inmelisin.

Ailelerini bir araya getirme adımı ile bu özel süreci başlatmayı planlayabilirsin. Bu sayede, duygularını ve düşüncelerini netleştirmek için kendine bolca zaman tanımış olursun. Taşlar yerine oturduğunda ise, mutlu bir evlilik için harekete geçme zamanı gelmiş olabilir. Kim bilir, belki de Merkür retrosunun sona erdiği dönemde 'evet' demenin tam zamanı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…