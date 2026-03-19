Uzmanlara Göre Birinin Narsist Olduğunu Ele Veren 5 İşaret

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 14:54

Son yıllarda “narsist” kelimesi sıkça kullanılsa da, çevremizde gerçekten bu kişilik tipine sahip olanları ayırt etmek kolay değil. İnsan davranışı uzmanları, beden dili ve küçük davranış kalıplarının kişiliğe dair önemli ipuçları verdiğini belirtiyor. İşte birinin narsist olabileceğini ele veren 5 belirgin işaret.

Son yıllarda “narsist” kelimesi öylesine yaygınlaştı ki, çevremizde gerçekten bu kişilik tipine sahip olanları ayırt etmek zorlaştı.

İnsan davranışı uzmanı Liz Rose, Narsistik Kişilik Özellikleri taşıyan kişilerin beden dili üzerinden verebileceği ipuçlarını paylaştı. Rose’a göre, narsistler genellikle üstünlük ve hayranlık ihtiyaçlarını bilinçsiz şekilde yansıtan davranış kalıplarına sahiptir.

İşte Narsistleri Ele Veren 5 İşaret

1. Göz taraması

Narsistler, dikkatlerini ve statülerini sürekli kontrol eder. Siz konuşurken bile gözleri odada başka yerlere kayabilir; bu davranış, sürekli “daha iyi ilgi” arayışını gösterir.

2. Alaycı gülümseme

Bir köşesi hafifçe yukarı kalkmış, diğer köşe nötr kalan bu gülümseme, sıcaklık değil üstünlük mesajı verir. Özellikle başkası savunmasızken ya da tartışma sırasında ortaya çıkıyorsa, bu ciddi bir kırmızı bayraktır.

3. Abartılı ifadeler

Narsistler, dramatik mimik ve abartılı beden diliyle dikkat çekmeyi sever. Dik duruş, kontrollü hareketler ve yoğun göz teması, özgüven gösterisi gibi görünür ama çoğu zaman manipülasyon amacını taşır.

4. Sınır ihlali ve müdahaleci temas

Kişisel alanı ihlal etmek, erken dokunmak veya hızlıca yaklaşmak, psikolojik baskı yaratmak ve üstünlük kurmak için kullanılan davranışlardır. Sağlıklı insanlar mesafe ve rahatlık sinyallerine göre hareket ederken, narsistler bu sınırları genellikle umursamaz.

5. Empati yerine hareketsizlik

Karşınızda duygusal bir tepki gösterdiğinizde, başını eğmeyen, gözlerinde yumuşama olmayan veya tepki vermeyen bir kişi, gerçek zamanlı duygusal kopukluk sergiliyor demektir. Narsistler genellikle konuşmanın odağı kendileriyken enerji kazanır; ilgi onlardan başkasına kayınca soğur ve disengage olurlar.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
