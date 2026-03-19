Uzmanlara Göre Birinin Narsist Olduğunu Ele Veren 5 İşaret

1. Göz taraması

Narsistler, dikkatlerini ve statülerini sürekli kontrol eder. Siz konuşurken bile gözleri odada başka yerlere kayabilir; bu davranış, sürekli “daha iyi ilgi” arayışını gösterir.

2. Alaycı gülümseme

Bir köşesi hafifçe yukarı kalkmış, diğer köşe nötr kalan bu gülümseme, sıcaklık değil üstünlük mesajı verir. Özellikle başkası savunmasızken ya da tartışma sırasında ortaya çıkıyorsa, bu ciddi bir kırmızı bayraktır.

3. Abartılı ifadeler

Narsistler, dramatik mimik ve abartılı beden diliyle dikkat çekmeyi sever. Dik duruş, kontrollü hareketler ve yoğun göz teması, özgüven gösterisi gibi görünür ama çoğu zaman manipülasyon amacını taşır.

4. Sınır ihlali ve müdahaleci temas

Kişisel alanı ihlal etmek, erken dokunmak veya hızlıca yaklaşmak, psikolojik baskı yaratmak ve üstünlük kurmak için kullanılan davranışlardır. Sağlıklı insanlar mesafe ve rahatlık sinyallerine göre hareket ederken, narsistler bu sınırları genellikle umursamaz.

5. Empati yerine hareketsizlik

Karşınızda duygusal bir tepki gösterdiğinizde, başını eğmeyen, gözlerinde yumuşama olmayan veya tepki vermeyen bir kişi, gerçek zamanlı duygusal kopukluk sergiliyor demektir. Narsistler genellikle konuşmanın odağı kendileriyken enerji kazanır; ilgi onlardan başkasına kayınca soğur ve disengage olurlar.