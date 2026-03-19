article/comments
Psikologlara Göre Öz Güveni Düşük İnsanların En Sık Kullandığı 4 İfade

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 09:07

İnsanların günlük hayatta kullandığı ifadeler, iç dünyalarına dair önemli ipuçları taşır. Öz güven eksikliği de çoğu zaman fark edilmeden dile yansır ve belirli kalıplar üzerinden kendini gösterir. Psikologlara göre bazı cümleler, bireyin kendine dair algısını doğrudan ortaya koyar.

İşte öz güvensiz insanların en çok kullandığı 4 ifade...

İnsanların kendileriyle kurduğu iç diyalog, dış dünyaya söyledikleri cümlelere doğrudan yansır.

Öz güven eksikliği de çoğu zaman fark edilmeden, gündelik konuşmaların içine sızar. Psikologlara göre bazı ifadeler var ki, tekrarlandıkça kişinin kendine olan inancını daha da aşağı çekiyor.

İşte Öz Güvensiz İnsanların En Çok Kullandığı 4 İfade

“Ben yapamam.”

Bu cümle genelde denemeden önce gelir. Kişi aslında yeteneklerini değil, başarısızlık ihtimalini büyütür. Zamanla bu ifade bir savunma mekanizmasına dönüşür: Denememek, başarısız olmaktan daha güvenli hissettirir.

“Zaten kimse beni önemsemiyor.”

Genelleme bağımlılığı diyebiliriz. Tek bir olumsuz deneyim, bir anda “herkes”e yayılır. Bu ifade, kişinin kendini sosyal olarak değersiz hissettiğini gösterir. Oysa gerçek çoğu zaman daha basittir: İnsanlar meşgul, hayat kaotik. Ama zihin bunu kişisel algılamayı seviyor.

“Keşke onun gibi olabilsem.”

Kıyaslama burada zirve yapıyor. Öz güvensiz bireyler, kendi güçlü yönlerini görmezden gelip sürekli başkalarının hayatına zoom yapar. Problem şu: Başkalarının “highlight reel”ını kendi “behind the scenes”inle karşılaştırıyorsun. Tabii ki kötü hissedeceksin.

“Beni yanlış anlarlar diye korkuyorum.”

Bu ifade, onay ihtiyacının yüksek olduğunu gösterir. Kişi kendini ifade etmek yerine, nasıl algılanacağını kontrol etmeye çalışır. Sonuç? Ya hiç konuşmaz ya da kendisi gibi konuşmaz. İki durumda da kaybeden yine kendisi olur.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
