Psikologlara Göre Öz Güveni Düşük İnsanların En Sık Kullandığı 4 İfade

“Ben yapamam.”

Bu cümle genelde denemeden önce gelir. Kişi aslında yeteneklerini değil, başarısızlık ihtimalini büyütür. Zamanla bu ifade bir savunma mekanizmasına dönüşür: Denememek, başarısız olmaktan daha güvenli hissettirir.

“Zaten kimse beni önemsemiyor.”

Genelleme bağımlılığı diyebiliriz. Tek bir olumsuz deneyim, bir anda “herkes”e yayılır. Bu ifade, kişinin kendini sosyal olarak değersiz hissettiğini gösterir. Oysa gerçek çoğu zaman daha basittir: İnsanlar meşgul, hayat kaotik. Ama zihin bunu kişisel algılamayı seviyor.

“Keşke onun gibi olabilsem.”

Kıyaslama burada zirve yapıyor. Öz güvensiz bireyler, kendi güçlü yönlerini görmezden gelip sürekli başkalarının hayatına zoom yapar. Problem şu: Başkalarının “highlight reel”ını kendi “behind the scenes”inle karşılaştırıyorsun. Tabii ki kötü hissedeceksin.

“Beni yanlış anlarlar diye korkuyorum.”

Bu ifade, onay ihtiyacının yüksek olduğunu gösterir. Kişi kendini ifade etmek yerine, nasıl algılanacağını kontrol etmeye çalışır. Sonuç? Ya hiç konuşmaz ya da kendisi gibi konuşmaz. İki durumda da kaybeden yine kendisi olur.