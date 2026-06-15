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Psikologlar Açıkladı: Başkasının Bahtsızlığına Sevinen Kişilerin Tek Ortak Özelliği

Psikologlar Açıkladı: Başkasının Bahtsızlığına Sevinen Kişilerin Tek Ortak Özelliği

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 09:52
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Gündelik yaşamda bencilce davranan birinin hataya düşmesi veya haksızlık yapan bir kişinin olumsuz bir gelişmeyle karşılaşması, bireylerde içsel ve gizli bir memnuniyet hissi uyandırabiliyor. Bu durumun hemen ardından gelişen suçluluk duygusu ise bireyin kendi ahlaki değerlerini sorgulamasına yol açıyor. Psikoloji bilimi, bu karmaşık tepkinin temelinde mutlak bir kötülük aramak yerine, insan zihninin savunma mekanizmalarına odaklanılması gerektiğine işaret ediyor.

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Alman literatüründe "Schadenfreude" olarak tanımlanan bu kavram kökenini insan zihninin normal işleyişinden alıyor

Alman literatüründe "Schadenfreude" olarak tanımlanan bu kavram kökenini insan zihninin normal işleyişinden alıyor

Uzmanlar, başkasının talihsizliğinden doğan bu neşe hissinin sanıldığından daha yaygın bir duygusal refleks olduğunu belirtiyor. Söz konusu durum, bireyin doğrudan zarar verme arzusundan ziyade, duygusal dengesini koruma amacıyla geliştirdiği içsel süreçlerden kaynaklanıyor. Araştırmalar, bu tepkinin temelinde adalet arayışı ve sosyal karşılaştırma gibi iki güçlü etkenin yer aldığını gösteriyor. Kibirli veya adaletsiz davrandığı düşünülen bir kişinin olumsuz bir durum yaşaması, bireylerde dünyadaki ahlaki dengenin sağlandığı algısını oluşturuyor. Kötü eylemlerin bir karşılığı olduğunu görme ihtiyacı, evren bir düzene sahip olduğu inancını besleyerek zihinsel bir rahatlama sağlıyor. Popüler kültürde yer bulan evrensel adalet ve karma inanışları da bu psikolojik gereksinimi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Sosyal karşılaştırma süreçleri bireyin kırılan özgüvenini korumaya yönelik bir kalkan görevi üstleniyor

Sosyal karşılaştırma süreçleri bireyin kırılan özgüvenini korumaya yönelik bir kalkan görevi üstleniyor

Hayatın zorlu dönemlerinde veya yetersizlik hissi yaşandığında, başkalarının da başarısızlığa uğradığını görmek bireyin üzerindeki toplumsal baskıyı hafifletiyor. Bu durum, doğrudan bir başkasının acısından beslenmekten ziyade, 'herkes hata yapabilir' bilinciyle gelen dolaylı bir teselli arayışı olarak değerlendiriliyor. Biyolojik araştırmalar da zihnin bu gibi anlarda geçici bir rahatlama sağlamak adına dopamin salgıladığını ortaya koyuyor. Nihayetinde bu his, egoyu ve zedelenen özgüveni korumak adına bilinç dışı şekilde devreye giren bir savunma mekanizması olarak işlev görüyor.

Duygusal rahatlama hissi ile birine kasıtlı olarak zarar verme arzusu arasında keskin bir sınır bulunuyor

Duygusal rahatlama hissi ile birine kasıtlı olarak zarar verme arzusu arasında keskin bir sınır bulunuyor

Psikologlar, anlık bir tatmin veya hafif bir rahatlama hissetmenin insani bir tepki olduğunu, ancak birinin sürekli olarak acı çekmesini veya başarısız olmasını arzulamanın sağlıklı sınırları aştığını vurguluyor. Bu durumun süreklilik kazanması, bireyin kendi iç dünyasındaki güvensizlikleri, derin yaraları ve manevi değerlerini yansıtan bir ayna işlevi görüyor. Sürecin doğru analiz edilmesi, bireyin kendini acımasızca yargılamasını önlerken insan doğasına yönelik daha geniş bir empati yeteneği kazanılmasına da zemin hazırlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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