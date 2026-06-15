Psikologlar Açıkladı: Başkasının Bahtsızlığına Sevinen Kişilerin Tek Ortak Özelliği
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Gündelik yaşamda bencilce davranan birinin hataya düşmesi veya haksızlık yapan bir kişinin olumsuz bir gelişmeyle karşılaşması, bireylerde içsel ve gizli bir memnuniyet hissi uyandırabiliyor. Bu durumun hemen ardından gelişen suçluluk duygusu ise bireyin kendi ahlaki değerlerini sorgulamasına yol açıyor. Psikoloji bilimi, bu karmaşık tepkinin temelinde mutlak bir kötülük aramak yerine, insan zihninin savunma mekanizmalarına odaklanılması gerektiğine işaret ediyor.
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Alman literatüründe "Schadenfreude" olarak tanımlanan bu kavram kökenini insan zihninin normal işleyişinden alıyor
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Sosyal karşılaştırma süreçleri bireyin kırılan özgüvenini korumaya yönelik bir kalkan görevi üstleniyor
Duygusal rahatlama hissi ile birine kasıtlı olarak zarar verme arzusu arasında keskin bir sınır bulunuyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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