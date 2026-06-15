Psikologlar Açıkladı: Başkasının Bahtsızlığına Sevinen Kişilerin Tek Ortak Özelliği

Uzmanlar, başkasının talihsizliğinden doğan bu neşe hissinin sanıldığından daha yaygın bir duygusal refleks olduğunu belirtiyor. Söz konusu durum, bireyin doğrudan zarar verme arzusundan ziyade, duygusal dengesini koruma amacıyla geliştirdiği içsel süreçlerden kaynaklanıyor. Araştırmalar, bu tepkinin temelinde adalet arayışı ve sosyal karşılaştırma gibi iki güçlü etkenin yer aldığını gösteriyor. Kibirli veya adaletsiz davrandığı düşünülen bir kişinin olumsuz bir durum yaşaması, bireylerde dünyadaki ahlaki dengenin sağlandığı algısını oluşturuyor. Kötü eylemlerin bir karşılığı olduğunu görme ihtiyacı, evren bir düzene sahip olduğu inancını besleyerek zihinsel bir rahatlama sağlıyor. Popüler kültürde yer bulan evrensel adalet ve karma inanışları da bu psikolojik gereksinimi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.