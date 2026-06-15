Ucuz Diye Satın Aldığı Madenden Servet Çıktı: Altında 37 Milyar Dolarlık Rezerv Yatıyormuş
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Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/world-n...
İş insanı Randall Atkins tarafından 2011 yılında yaklaşık 2 milyon dolar bedelle satın alınan Wyoming’deki Brook Madeni, gerçekleştirilen son analizlerin ardından küresel piyasaların dikkatini çeken stratejik bir üretim merkezine dönüştü. İlk aşamada yalnızca kömür üretimi amacıyla işletilmesi planlanan sahada, ABD Enerji Bakanlığına bağlı araştırmacılarla ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda yüksek ekonomik değere sahip nadir toprak elementleri tespit edildi.
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Keşfedilen stratejik mineraller modern teknolojinin temelini oluştururken brüt rezerv değerleri uzmanlar arasında teknik tartışmalara yol açıyor
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Washington yönetimi dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla projeyi yakından takip ediyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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