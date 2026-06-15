Ucuz Diye Satın Aldığı Madenden Servet Çıktı: Altında 37 Milyar Dolarlık Rezerv Yatıyormuş

Maden sahasında yürütülen sondaj ve laboratuvar analizleri; neodimyum, praseodimyum, disprosyum ve terbiyum gibi kritik elementlerin varlığını ortaya koydu. Elektrikli araç bataryaları, rüzgâr türbinleri ve savunma sanayisine yönelik yüksek teknolojik sistemlerin imalatında vazgeçilmez kabul edilen bu bileşenlerin toplam brüt değerinin 37 milyar dolara ulaşabileceği öngörülüyor. Ancak madencilik sektörü uzmanları, bu rakamın doğrudan elde edilecek net bir geliri temsil etmediğini, yer altındaki işlenmemiş cevherin tahmini piyasa değerini yansıttığını belirterek operasyonel maliyetlerin göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekiyor.