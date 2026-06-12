Koca Ülkedeki Küçücük Sahili Kurtarmak İçin 15 Milyon Euro Harcayacaklar
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Portekiz, ülke ekonomisinin en önemli dayanak noktalarından biri konumundaki turizm sektörünü korumak ve kıyı erozyonunun yıkıcı etkilerini yavaşlatmak amacıyla kapsamlı bir çevre operasyonu başlattı. İklim değişikliği sebebiyle her geçen yıl hızlanan sahil kayıpları, ülkenin güneyindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Algarve bölgesini doğrudan tehdit ediyor. Bu kapsamda harekete geçen Portekiz hükümeti, kıyı şeridini tahkim etmek üzere milyonlarca tonluk yapay plaj besleme çalışmasını yürürlüğe koydu.
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Deniz yatağından çıkarılan milyonlarca metreküp kum boru hatlarıyla kıyıya aktarılıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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