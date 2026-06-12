Koca Ülkedeki Küçücük Sahili Kurtarmak İçin 15 Milyon Euro Harcayacaklar

Yapay müdahalenin ekolojik dengeye zarar vermesini önlemek amacıyla, operasyon Portekiz Kültürel Miras Kurumu ile tam koordinasyon halinde ve aşamalı olarak icra ediliyor. Çalışma öncesinde yürütülen çevresel etki değerlendirmeleri doğrultusunda, tortu yığılmasının belirli alanlarda yaratabileceği ekolojik bozulmaların önüne geçiliyor. Ayrıca su altındaki arkeolojik varlıkların zarar görmemesi adına, kum çıkarım alanlarında titiz bir denetim mekanizması işletiliyor. Portekiz, bu stratejik hamleyle hem doğal ve tarihi zenginliklerini korumayı hem de küresel turizm pazarındaki rekabetçi konumunu güvence altına almayı hedefliyor.