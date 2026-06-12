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Koca Ülkedeki Küçücük Sahili Kurtarmak İçin 15 Milyon Euro Harcayacaklar

Koca Ülkedeki Küçücük Sahili Kurtarmak İçin 15 Milyon Euro Harcayacaklar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 15:00
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Portekiz, ülke ekonomisinin en önemli dayanak noktalarından biri konumundaki turizm sektörünü korumak ve kıyı erozyonunun yıkıcı etkilerini yavaşlatmak amacıyla kapsamlı bir çevre operasyonu başlattı. İklim değişikliği sebebiyle her geçen yıl hızlanan sahil kayıpları, ülkenin güneyindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Algarve bölgesini doğrudan tehdit ediyor. Bu kapsamda harekete geçen Portekiz hükümeti, kıyı şeridini tahkim etmek üzere milyonlarca tonluk yapay plaj besleme çalışmasını yürürlüğe koydu.

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Deniz yatağından çıkarılan milyonlarca metreküp kum boru hatlarıyla kıyıya aktarılıyor

Deniz yatağından çıkarılan milyonlarca metreküp kum boru hatlarıyla kıyıya aktarılıyor

Loulé belediye sınırları içerisinde yer alan Quarteira ile Garrão arasındaki 6,7 kilometrelik sahil şeridinde yürütülen operasyon, açık denizde konuşlu tarama gemileri vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Deniz altındaki uygun havzalardan çıkarılan yaklaşık 1,4 milyon metreküp tortu, devasa boru hatları sistemiyle doğrudan kıyıya pompalanıyor. Bu mühendislik çalışması sonucunda, dalgaların aşındırdığı kumsalların genişliğinin ortalama 37 metre artırılması hedefleniyor. Yapay plaj besleme (beach nourishment) adı verilen bu yöntemle, erozyona uğrayan sahil şeridinde doğal bir koruma kalkanı oluşturulması amaçlanıyor.

Projenin lojistik büyüklüğü ve mali portresi dikkat çekici seviyelere ulaşıyor

Projenin lojistik büyüklüğü ve mali portresi dikkat çekici seviyelere ulaşıyor

Toplamda yaklaşık 2,2 milyon tona tekabül eden kum sevkiyatının gerçekleştirildiği bu mega proje, bütçe büyüklüğüyle de öne çıkıyor. Portekiz hükümeti, söz konusu sahil koruma ve rehabilitasyon faaliyeti için 14,9 milyon avroluk bir ihale bütçesi tahsis etti. Bölgesel turizmin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıyan bu finansman, aynı zamanda iklim krizinin kıyı ekonomilerine getirdiği ek maliyetlerin boyutunu gözler önüne seriyor.

Çevresel etki analizleri ve kültürel mirasın korunması süreci hassasiyetle yönetiliyor

Çevresel etki analizleri ve kültürel mirasın korunması süreci hassasiyetle yönetiliyor

Yapay müdahalenin ekolojik dengeye zarar vermesini önlemek amacıyla, operasyon Portekiz Kültürel Miras Kurumu ile tam koordinasyon halinde ve aşamalı olarak icra ediliyor. Çalışma öncesinde yürütülen çevresel etki değerlendirmeleri doğrultusunda, tortu yığılmasının belirli alanlarda yaratabileceği ekolojik bozulmaların önüne geçiliyor. Ayrıca su altındaki arkeolojik varlıkların zarar görmemesi adına, kum çıkarım alanlarında titiz bir denetim mekanizması işletiliyor. Portekiz, bu stratejik hamleyle hem doğal ve tarihi zenginliklerini korumayı hem de küresel turizm pazarındaki rekabetçi konumunu güvence altına almayı hedefliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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