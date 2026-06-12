Dünyada Eşi Benzeri Yok: Türkiye'deki 3 Bin Yıllık Doğa Harikası İçin Bilim Dünyası Harekete Geçti
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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde yer alan Çat Barajı, dünyada ender görülen ve oluşumu yaklaşık 3 bin yıl süren yüzen adalara ev sahipliği yapıyor. Suyun akıntısı ve rüzgarın yönüne bağlı olarak sürekli hareket eden bu yapılar, son dönemde su seviyesindeki dalgalanmalar nedeniyle kıyıya vurarak parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bitki kökleri ile organik maddelerin binlerce yılda keçeleşmesiyle oluşan bu ekosistem, hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde korunması gereken hassas bir doğal miras olarak değerlendiriliyor.
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Bilim Dünyası ve Yerel Yönetimler Adaları Kurtarmak İçin Ortak Çalışma Başlatıyor
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Koruma Çalışmaları Bölgenin Bilimsel ve Turistik Değerini Güvence Altına Alıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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