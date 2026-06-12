Dünyada Eşi Benzeri Yok: Türkiye'deki 3 Bin Yıllık Doğa Harikası İçin Bilim Dünyası Harekete Geçti

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde yer alan Çat Barajı, dünyada ender görülen ve oluşumu yaklaşık 3 bin yıl süren yüzen adalara ev sahipliği yapıyor. Suyun akıntısı ve rüzgarın yönüne bağlı olarak sürekli hareket eden bu yapılar, son dönemde su seviyesindeki dalgalanmalar nedeniyle kıyıya vurarak parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bitki kökleri ile organik maddelerin binlerce yılda keçeleşmesiyle oluşan bu ekosistem, hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde korunması gereken hassas bir doğal miras olarak değerlendiriliyor.

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