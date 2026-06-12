article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dünyada Eşi Benzeri Yok: Türkiye'deki 3 Bin Yıllık Doğa Harikası İçin Bilim Dünyası Harekete Geçti

Dünyada Eşi Benzeri Yok: Türkiye'deki 3 Bin Yıllık Doğa Harikası İçin Bilim Dünyası Harekete Geçti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 17:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde yer alan Çat Barajı, dünyada ender görülen ve oluşumu yaklaşık 3 bin yıl süren yüzen adalara ev sahipliği yapıyor. Suyun akıntısı ve rüzgarın yönüne bağlı olarak sürekli hareket eden bu yapılar, son dönemde su seviyesindeki dalgalanmalar nedeniyle kıyıya vurarak parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bitki kökleri ile organik maddelerin binlerce yılda keçeleşmesiyle oluşan bu ekosistem, hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde korunması gereken hassas bir doğal miras olarak değerlendiriliyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilim Dünyası ve Yerel Yönetimler Adaları Kurtarmak İçin Ortak Çalışma Başlatıyor

Bilim Dünyası ve Yerel Yönetimler Adaları Kurtarmak İçin Ortak Çalışma Başlatıyor

Söz konusu doğa harikasının bütünlüğünü korumak amacıyla Çelikhan Kaymakamlığı ve Adıyaman Üniversitesi koordinasyonunda kapsamlı bir kurtarma projesi hayata geçiriliyor. 'Çat Barajında Yüzen Adaları Gelecek Nesiller İçin Koruyalım' adı verilen çalışma kapsamında, Kaymakam Özgür Pelvan ve Prof. Dr. Erhan Akça başkanlığındaki heyet bölgede teknik incelemeler gerçekleştiriyor. Projenin ilk etabında, kıyıya sürüklenen adaların güvenli alanlara çekilmesi ve barajın su seviyesi en yüksek olan bölgesine özel yöntemlerle sabitlenmesi planlanıyor.

Koruma Çalışmaları Bölgenin Bilimsel ve Turistik Değerini Güvence Altına Alıyor

Koruma Çalışmaları Bölgenin Bilimsel ve Turistik Değerini Güvence Altına Alıyor

Üzerinde endemik bitkiler ve küçük ağaç toplulukları barındıran bu hareketli toprak kütleleri, çevre bilimciler için canlı bir laboratuvar özelliği taşıyor. Uzmanlar, adaların açık suya sabitlenmesiyle hem mikrobiyolojik yapının korunacağını hem de bölgenin ekoturizm potansiyelinin artacağını öngörüyor. Gelecek dönemde, adaların doğal yapısına zarar verilmeden yürütülecek sabitleme çalışmalarının ardından, alanın uluslararası turizme kazandırılması hedefleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın