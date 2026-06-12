Ne Çamaşır Suyu, Ne Deterjan: Tek Bir Malzeme Banyo Köşelerini Bembeyaz Yapıyor
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Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/ho...
Duşakabin ve küvet kenarlarında su sızıntılarını önlemek amacıyla kullanılan silikon şeritler, banyolardaki yüksek nem oranı nedeniyle zamanla kararma ve küflenme problemiyle karşı karşıya kalıyor. Gözenekli yapısı sebebiyle küf sporlarının derinlemesine yerleştiği bu alanlar, banyo hijyenini olumsuz etkilerken estetik açıdan da kötü bir görüntü oluşturuyor.
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Kimyasal temizleyiciler yüzeydeki lekeleri çıkarsa da kalıcı bir çözüm sunamıyor
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Mutfaklarda sıklıkla yer alan beyaz sirke küf sporlarını kökünden kurutuyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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