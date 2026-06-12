article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ne Çamaşır Suyu, Ne Deterjan: Tek Bir Malzeme Banyo Köşelerini Bembeyaz Yapıyor

Ne Çamaşır Suyu, Ne Deterjan: Tek Bir Malzeme Banyo Köşelerini Bembeyaz Yapıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 15:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Duşakabin ve küvet kenarlarında su sızıntılarını önlemek amacıyla kullanılan silikon şeritler, banyolardaki yüksek nem oranı nedeniyle zamanla kararma ve küflenme problemiyle karşı karşıya kalıyor. Gözenekli yapısı sebebiyle küf sporlarının derinlemesine yerleştiği bu alanlar, banyo hijyenini olumsuz etkilerken estetik açıdan da kötü bir görüntü oluşturuyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/ho...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kimyasal temizleyiciler yüzeydeki lekeleri çıkarsa da kalıcı bir çözüm sunamıyor

Kimyasal temizleyiciler yüzeydeki lekeleri çıkarsa da kalıcı bir çözüm sunamıyor

Geniş kitleler tarafından ilk çare olarak görülen çamaşır suyu, silikon yüzeylerdeki siyah lekeleri temizlemede başarılı görünse de problemin kökenine inemiyor. Yalnızca yüzeydeki küf tabakasına etki eden kimyasal maddeler, malzemenin gözeneklerine yerleşen sporları yok edemediği için lekelerin kısa süre sonra aynı noktalarda yeniden ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor.

Mutfaklarda sıklıkla yer alan beyaz sirke küf sporlarını kökünden kurutuyor

Mutfaklarda sıklıkla yer alan beyaz sirke küf sporlarını kökünden kurutuyor

Uzmanlar, kimyasal ürünlerin aksine silikonun yapısına zarar vermeden derinlemesine temizlik sağlayan en etkili alternatifin beyaz sirke olduğunu belirtiyor. İçeriğinde barındırdığı asidik özellikler sayesinde küf hücrelerini moleküler düzeyde parçalayan bu doğal malzeme, silikon şeritlerde herhangi bir aşınmaya veya renk değişimine yol açmıyor. Maddenin ince dokusu, gözeneklerin en dip noktalarına kadar ulaşarak yerleşik tüm sporları etkisiz hale getiriyor.

Belirli uygulama adımlarının eksiksiz takip edilmesi temizlik performansını artırıyor

Belirli uygulama adımlarının eksiksiz takip edilmesi temizlik performansını artırıyor

Banyo silikonlarında kalıcı temizlik sağlamak adına uzmanlar şu uygulama adımlarının izlenmesini tavsiye ediyor:

  • Yüzeye doğrudan püskürtme yapılması gerekiyor: Beyaz sirke bir sprey şişesi yardımıyla kararan ve küf bağlayan silikon bölgelere yoğun şekilde uygulanıyor.

  • Asidin lekeleri çözmesi için yeterli sürenin tanınması önem taşıyor: Doğal temizleyicilerin etkisini göstermesi kimyasal ürünlere kıyasla daha uzun zaman alıyor. Sirkenin yüzeyde en az bir saat, mümkünse tam performans için gece boyunca bekletilmesi öneriliyor.

  • Uygulama esnasında alanın havalandırılması sağlık açısından önem arz ediyor: Keskin kokusuyla bilinen beyaz sirkenin banyo gibi kapalı alanlarda solunum rahatsızlığı yaratmaması adına işlem süresince pencerelerin açık tutulması gerekiyor.

  • Yumuşayan tabakanın fırçalanarak arındırılması süreci tamamlıyor: Bekleme süresinin ardından, sert kıllı bir fırça yardımıyla ovulan küf kalıntıları yüzeyden kolayca ayrılıyor. Bölge bol ılık suyla durulandıktan sonra, yeni küf oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla kuru bir bezle tamamen nemsiz hale getiriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın