Ne Çamaşır Suyu, Ne Deterjan: Tek Bir Malzeme Banyo Köşelerini Bembeyaz Yapıyor

Uzmanlar, kimyasal ürünlerin aksine silikonun yapısına zarar vermeden derinlemesine temizlik sağlayan en etkili alternatifin beyaz sirke olduğunu belirtiyor. İçeriğinde barındırdığı asidik özellikler sayesinde küf hücrelerini moleküler düzeyde parçalayan bu doğal malzeme, silikon şeritlerde herhangi bir aşınmaya veya renk değişimine yol açmıyor. Maddenin ince dokusu, gözeneklerin en dip noktalarına kadar ulaşarak yerleşik tüm sporları etkisiz hale getiriyor.