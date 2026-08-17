Fenerbahçe'de Transferde İbre Yeniden Hakan Çalhanoğlu'na Döndü

Trendyol Süper Lig’de yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nu yeniden transfer gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, yerli oyuncu takviyesi kapsamında deneyimli orta sahayla ilgilendiği öne sürüldü.