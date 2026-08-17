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Fenerbahçe'de Transferde İbre Yeniden Hakan Çalhanoğlu'na Döndü

Fenerbahçe'de Transferde İbre Yeniden Hakan Çalhanoğlu'na Döndü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.08.2026 - 00:15
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Süper Lig’de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yabancı oyuncu kuralı nedeniyle kadrosuna yerli takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçti.

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İtalyan basını sürpriz gelişmeyi duyurdu.

İtalyan basını sürpriz gelişmeyi duyurdu.

Trendyol Süper Lig’de yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nu yeniden transfer gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, yerli oyuncu takviyesi kapsamında deneyimli orta sahayla ilgilendiği öne sürüldü.

Menajeriyle temas sağlandı.

Menajeriyle temas sağlandı.

Haberin ayrıntılarında, Fenerbahçe’nin 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu’nun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği de öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi karşılaşmada görev yapan milli futbolcu, 12 gol ve 7 asistlik performansıyla takımına önemli bir skor katkısı sağladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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