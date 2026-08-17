Fenerbahçe'de Transferde İbre Yeniden Hakan Çalhanoğlu'na Döndü
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Süper Lig’de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yabancı oyuncu kuralı nedeniyle kadrosuna yerli takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçti.
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İtalyan basını sürpriz gelişmeyi duyurdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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