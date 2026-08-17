İrlanda Takımı Bohemian'ın Gelirinden Küba'ya Pay Vereceğini Açıkladığı Formalar Tükendi

Forma satışlarından elde edilecek kârın yüzde 30’u, ABD ablukasının neden olduğu yakıt, gıda ve ilaç sıkıntısıyla mücadele eden Küba’ya destek sağlayan Cuba Vive ve MediCuba Europe’a aktarılacak. Kuruluşlar, adaya tıbbi malzeme, hastane ekipmanı ve güneş enerjisi sistemleri ulaştırıyor.

Bohemian FC Ticaret Direktörü Daniel Lambert, 60 yılı aşkın süredir sürdüğünü belirttiği ablukaya karşı İrlanda halkının Küba halkıyla güçlü bir dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Proje kapsamında hazırlanan iki kısa filmle de desteklenen forma çalışması, Bohemian FC ve Massive Attack’ın abluka karşıtı tutumunu ve Küba’nın egemenliğine yönelik desteklerini ortaya koyuyor.