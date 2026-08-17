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İrlanda Takımı Bohemian'ın Gelirinden Küba'ya Pay Vereceğini Açıkladığı Formalar Tükendi

İrlanda Takımı Bohemian'ın Gelirinden Küba'ya Pay Vereceğini Açıkladığı Formalar Tükendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.08.2026 - 21:26
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ABD ablukası ve giderek ağırlaşan enerji krizinin etkileriyle mücadele eden Küba, yerli üretim ve kolektif iş gücüne dayanarak ayakta kalmaya çalışıyor. Ülke, İrlanda’dan İtalya’ya, Namibya’dan Porto Riko’ya uzanan uluslararası dayanışma ağından aldığı destekle mücadelesini sürdürüyor.

Farklı bir destek bu kez futbol sahalarından geldi.

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Kulübün sahibi taraftarlardan formalarda Küba imzası.

Kulübün sahibi taraftarlardan formalarda Küba imzası.

İrlanda’nın köklü kulüplerinden, taraftarlarının sahibi olduğu Bohemian FC, İngiliz müzik grubu Massive Attack ile yaptığı iş birliği kapsamında 2026 sezonunda giyeceği üçüncü formasını tanıttı. Tasarımda Küba Milli Takımı’nın klasik forma çizgileri ile İrlandalı sanatçı Jim Fitzpatrick’in eserlerinden esinlenildi.

İrlanda ile Küba arasındaki tarihsel bağlara gönderme yapan forma, yalnızca bir futbol ürünü olmanın ötesine geçerek iki ülke arasındaki dayanışmayı sahadan Küba’ya taşıyan bir projeye dönüştü.

Forma gelirinden %30 Küba'ya gönderilecek.

Forma gelirinden %30 Küba'ya gönderilecek.

Forma satışlarından elde edilecek kârın yüzde 30’u, ABD ablukasının neden olduğu yakıt, gıda ve ilaç sıkıntısıyla mücadele eden Küba’ya destek sağlayan Cuba Vive ve MediCuba Europe’a aktarılacak. Kuruluşlar, adaya tıbbi malzeme, hastane ekipmanı ve güneş enerjisi sistemleri ulaştırıyor.

Bohemian FC Ticaret Direktörü Daniel Lambert, 60 yılı aşkın süredir sürdüğünü belirttiği ablukaya karşı İrlanda halkının Küba halkıyla güçlü bir dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Proje kapsamında hazırlanan iki kısa filmle de desteklenen forma çalışması, Bohemian FC ve Massive Attack’ın abluka karşıtı tutumunu ve Küba’nın egemenliğine yönelik desteklerini ortaya koyuyor.

Stoklar tamamen tükendi.

Stoklar tamamen tükendi.

Kampanya, taraftarlardan kısa sürede yoğun ilgi gördü. Bohemian FC’nin satış gelirlerini Küba ile dayanışma çalışmalarına aktaracağını açıkladığı yeni forma, piyasaya çıktıktan birkaç gün sonra tamamen tükendi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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