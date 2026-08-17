İrlanda Takımı Bohemian'ın Gelirinden Küba'ya Pay Vereceğini Açıkladığı Formalar Tükendi
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ABD ablukası ve giderek ağırlaşan enerji krizinin etkileriyle mücadele eden Küba, yerli üretim ve kolektif iş gücüne dayanarak ayakta kalmaya çalışıyor. Ülke, İrlanda’dan İtalya’ya, Namibya’dan Porto Riko’ya uzanan uluslararası dayanışma ağından aldığı destekle mücadelesini sürdürüyor.
Farklı bir destek bu kez futbol sahalarından geldi.
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Kulübün sahibi taraftarlardan formalarda Küba imzası.
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Forma gelirinden %30 Küba'ya gönderilecek.
Stoklar tamamen tükendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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