Başlamadan 6 Oyuncu Ayrılmıştı: Ayrılık Kriziyle Anılan Sevdam Karadeniz'in Yayın Tarihi Sonunda Belli Oldu!
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NOW'un aylardır ayrılık kriz haberleriyle konuşulan yeni Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz için beklenen an nihayet geldi. Kanal dün akşam yeni bir fragman paylaştı ve dizinin ekrana geleceği günü de açıkladı. Kadrodan peş peşe gelen ayrılıklar, değişen başroller ve son anda verilen erteleme kararından sonra Kuzey ile Zeyşan'ın hikayesi sonunda başlıyor. Peki Sevdam Karadeniz ne zaman başlıyor, yeni fragmanda neler var?
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Sevdam Karadeniz, Alazlı ve Yeniceli aileleri arasında filizlenen Kuzey ile Zeyşan'ın aşkını anlatacak.
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Sevdam Karadeniz'de Emre Bey'den Ece Dizdar'a kadar tam 6 oyuncu kadroya veda etti.
Eylülde ertelenen Sevdam Karadeniz'in ilk bölümü 12 Ekim Pazartesi akşamı NOW'da yayınlanacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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