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Başlamadan 6 Oyuncu Ayrılmıştı: Ayrılık Kriziyle Anılan Sevdam Karadeniz'in Yayın Tarihi Sonunda Belli Oldu!

Başlamadan 6 Oyuncu Ayrılmıştı: Ayrılık Kriziyle Anılan Sevdam Karadeniz'in Yayın Tarihi Sonunda Belli Oldu!

Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.09.2026 - 07:37
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NOW'un aylardır ayrılık kriz haberleriyle konuşulan yeni Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz için beklenen an nihayet geldi. Kanal dün akşam yeni bir fragman paylaştı ve dizinin ekrana geleceği günü de açıkladı. Kadrodan peş peşe gelen ayrılıklar, değişen başroller ve son anda verilen erteleme kararından sonra Kuzey ile Zeyşan'ın hikayesi sonunda başlıyor. Peki Sevdam Karadeniz ne zaman başlıyor, yeni fragmanda neler var?

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Sevdam Karadeniz, Alazlı ve Yeniceli aileleri arasında filizlenen Kuzey ile Zeyşan'ın aşkını anlatacak.

Sevdam Karadeniz, Alazlı ve Yeniceli aileleri arasında filizlenen Kuzey ile Zeyşan'ın aşkını anlatacak.

Sevdam Karadeniz'in fikri, TRT 1'de sezonun en çok izlenen dizileri arasında gösterilen Taşacak Bu Deniz'in rüzgârıyla doğdu. Karadeniz hikâyelerine olan ilgiyi gören NOW, yapımcı Banu Akdeniz'le birlikte kendi sevda hikâyesini hazırlamak için kolları sıvadı.

Dizinin merkezinde iki köklü aile var: Alazlılar ve Yeniceliler. Kuzey Alazlı'ya Erdem Adilce, Zeyşan Yeniceli'ye Meltem Akçöl hayat veriyor. İki gencin aşkı, kuşaklardır süren aile bağlarının ve çekişmelerin tam ortasında filizleniyor.

Sevdam Karadeniz oyuncuları arasında Ayşegül Günay, Şerif Erol, Deniz Hamzaoğlu, Leya Kırşan, Mustafa Kırantepe, Enes Demirkapı, Emre Bulut ve Gözde Cığacı da bulunuyor. Leya Kırşan, Kuzey'in kardeşi Üzüm'ü canlandırıyor. Dizinin nerede çekildiğini merak edenlere de cevap hazır: Kamera, Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadeniz'in yemyeşil doğasına çevrildi.

Sevdam Karadeniz'de Emre Bey'den Ece Dizdar'a kadar tam 6 oyuncu kadroya veda etti.

Sevdam Karadeniz'de Emre Bey'den Ece Dizdar'a kadar tam 6 oyuncu kadroya veda etti.

Gelelim dizinin asıl konuşulan tarafına. Sevdam Karadeniz daha ilk karesi yayınlanmadan ayrılık haberleriyle gündemden hiç düşmedi.

İlk olarak başrol için açıklanan Emre Bey ve Aslıhan Malbora, dizi sete bile çıkmadan projeden ayrıldı. Bunun üzerine ikinci erkek rol için düşünülen Erdem Adilce, Kuzey rolüne yükseltildi. Hivda Zizan Alp ve Durul Bazan da kadrodan ayrılan isimler arasında yer aldı.

Asıl şaşkınlık ise 18 Temmuz'da Trabzon'da çekimler başladıktan sonra yaşandı. Zeyşan rolü için anlaşılan ve okuma provasına katılan Damlasu İkizoğlu da diziye veda etti, rol sonunda Meltem Akçöl'e geçti.

Listenin son adı Zeyşan'ın annesi Şehnaz'ı canlandıracak olan Ece Dizdar oldu. Dizdar 19 Eylül'de Instagram'dan ''Sevdam Karadeniz' dizisi ile yollarımızı ayırdık' diyerek ayrılığı duyurdu. Sevdam Karadeniz oyuncularının neden ayrıldığı ise bugüne kadar ne yapım ne de oyuncular tarafından açıklandı.

Eylülde ertelenen Sevdam Karadeniz'in ilk bölümü 12 Ekim Pazartesi akşamı NOW'da yayınlanacak.

Eylülde ertelenen Sevdam Karadeniz'in ilk bölümü 12 Ekim Pazartesi akşamı NOW'da yayınlanacak.

Kadro krizi yetmezmiş gibi bir de erteleme kararı geldi. NOW, eylül başında Sevdam Karadeniz'in de aralarında bulunduğu beş dizinin başlangıcını ileri tarihe kaydırdı. Kanalın gerekçeleri arasında eylülün ilk haftalarında izlenme oranlarının düşük seyretmesi, maç yayınları ve tanıtımlara daha fazla zaman ayırma isteği vardı.

Dizinin ekime kaldığı günden beri akıllardaki tek soru 'ne zaman başlıyor' oldu. Cevap sonunda NOW'dan geldi: Sevdam Karadeniz'in ilk bölümü 12 Ekim Pazartesi 20.00'de ekrana gelecek.

Hatırlarsanız ağustosta yayınlanan ilk tanıtımlar Taşacak Bu Deniz'e benzetilmiş, Leya Kırşan'ın şivesi de sosyal medyada epey eleştirilmişti. Yeni fragmanda ise Karadeniz'in yaylaları, aile büyüklerinin sert bakışları ve Kuzey ile Zeyşan'ın yol kenarındaki karşılaşması öne çıkıyor. Tanıtımın akılda kalan cümlesi de hazır: 'Bu ateşin fitilini ben yakmadım, sen yaktın!' İşte tarihli fragman:

Tarihli tanıtımı buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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