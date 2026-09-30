Başlamadan 6 Oyuncu Ayrılmıştı: Ayrılık Kriziyle Anılan Sevdam Karadeniz'in Yayın Tarihi Sonunda Belli Oldu!

Sevdam Karadeniz'in fikri, TRT 1'de sezonun en çok izlenen dizileri arasında gösterilen Taşacak Bu Deniz'in rüzgârıyla doğdu. Karadeniz hikâyelerine olan ilgiyi gören NOW, yapımcı Banu Akdeniz'le birlikte kendi sevda hikâyesini hazırlamak için kolları sıvadı.

Dizinin merkezinde iki köklü aile var: Alazlılar ve Yeniceliler. Kuzey Alazlı'ya Erdem Adilce, Zeyşan Yeniceli'ye Meltem Akçöl hayat veriyor. İki gencin aşkı, kuşaklardır süren aile bağlarının ve çekişmelerin tam ortasında filizleniyor.

Sevdam Karadeniz oyuncuları arasında Ayşegül Günay, Şerif Erol, Deniz Hamzaoğlu, Leya Kırşan, Mustafa Kırantepe, Enes Demirkapı, Emre Bulut ve Gözde Cığacı da bulunuyor. Leya Kırşan, Kuzey'in kardeşi Üzüm'ü canlandırıyor. Dizinin nerede çekildiğini merak edenlere de cevap hazır: Kamera, Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadeniz'in yemyeşil doğasına çevrildi.