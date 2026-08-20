Taşacak Bu Deniz'in Yeni Rakibi Sevdam Karadeniz'de Leya Kırşan'ın Şivesi Beğenilmedi!
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Yeni sezonda Taşacak Bu Deniz'e rakip olacak yeni Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz'de art arda başrol krizi yaşanmıştı. Dizide 3 kez değişen başrollerin ardından resmen hazırlıklar ve çekimler başladı. Resmi hesaptan yapılan Leya Kırşan'lı tanıtımda Kırşan'ın şivesi beğenilmedi.
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Daha başlamadan oyuncu değişiklikleriyle gündeme gelen yeni dizilerden biri olan Sevdam Karadeniz'den ilk tanıtım yayınlandı.
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Genç yetenek Leya Kırşan da ana karakter Kuzey Alazlı'nın kardeşi Üzüm olarak Sevdam Karadeniz kadrosuna dahil oldu.
O tanıtımı buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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