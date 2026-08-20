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Taşacak Bu Deniz'in Yeni Rakibi Sevdam Karadeniz'de Leya Kırşan'ın Şivesi Beğenilmedi!

Taşacak Bu Deniz'in Yeni Rakibi Sevdam Karadeniz'de Leya Kırşan'ın Şivesi Beğenilmedi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.08.2026 - 15:45
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Yeni sezonda Taşacak Bu Deniz'e rakip olacak yeni Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz'de art arda başrol krizi yaşanmıştı. Dizide 3 kez değişen başrollerin ardından resmen hazırlıklar ve çekimler başladı. Resmi hesaptan yapılan Leya Kırşan'lı tanıtımda Kırşan'ın şivesi beğenilmedi.

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Daha başlamadan oyuncu değişiklikleriyle gündeme gelen yeni dizilerden biri olan Sevdam Karadeniz'den ilk tanıtım yayınlandı.

Daha başlamadan oyuncu değişiklikleriyle gündeme gelen yeni dizilerden biri olan Sevdam Karadeniz'den ilk tanıtım yayınlandı.

Yakında NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin çekimleri tıpkı Taşacak Bu Deniz gibi Trabzon'da yapılıyor. Dizi henüz başlamadan başrol tarafında birkaç kez değişiklik yaşanması nedeniyle dizinin kadro süreci oldukça hareketli geçti. Dizinin ilk açıklanan başrol oyuncusu Emre Bey oldu. Bey'in ardından kadın başrolün Aslıhan Malbora olduğu açıklandı ancak iki oyuncu da çekimler başlamadan diziden ayrıldı. Emre Bey'in ayrılmasının ardından yapımcı Banu Akdeniz, daha önce dizide ikinci erkek başrol olarak değerlendirilen Erdem Adilce'yi Kuzey Alazlı rolüne yükseltti. Erdem Adilce'nin karşısında Damlasu İkizoğlu ile anlaşma sağlandı. Hatta Temmuz ayında Erdem Adilce ve Damlasu İkizoğlu'nun başrolleri paylaştığı okuma provası gerçekleştirildi ve çekim hazırlıkları bu ikiliyle ilerledi. Damlasu İkizoğlu, çekimler başladıktan sonra projeden ayrıldı. Böylece Zeyşan karakteri bir kez daha oyuncu değişikliğine gitti.  Sonunda Meltem Akçöl, Zeyşan Yeniceli rolü için anlaşma sağladı.

Genç yetenek Leya Kırşan da ana karakter Kuzey Alazlı'nın kardeşi Üzüm olarak Sevdam Karadeniz kadrosuna dahil oldu.

Genç yetenek Leya Kırşan da ana karakter Kuzey Alazlı'nın kardeşi Üzüm olarak Sevdam Karadeniz kadrosuna dahil oldu.

Ayşegül Günay, Şerif Erol, Deniz Hamzaoğlu, Mustafa Kırantepe, Enes Demirkapı, Emre Bulut, Gözde Cığacı gibi isimler de merakla beklenen yeni Karadeniz dizisinde rol alan isimler arasında...

Çekimleri başlayan ve ilk tanıtımı yayınlanan diziden bu kez de Leya Kırşan'lı bir tanıtım geldi. Ancak ünlü oyuncunun yaptığı Karadeniz şivesi pek beğenilmedi.

O tanıtımı buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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