Taşacak Bu Deniz'in Yeni Rakibi Sevdam Karadeniz'de Leya Kırşan'ın Şivesi Beğenilmedi!

Yakında NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin çekimleri tıpkı Taşacak Bu Deniz gibi Trabzon'da yapılıyor. Dizi henüz başlamadan başrol tarafında birkaç kez değişiklik yaşanması nedeniyle dizinin kadro süreci oldukça hareketli geçti. Dizinin ilk açıklanan başrol oyuncusu Emre Bey oldu. Bey'in ardından kadın başrolün Aslıhan Malbora olduğu açıklandı ancak iki oyuncu da çekimler başlamadan diziden ayrıldı. Emre Bey'in ayrılmasının ardından yapımcı Banu Akdeniz, daha önce dizide ikinci erkek başrol olarak değerlendirilen Erdem Adilce'yi Kuzey Alazlı rolüne yükseltti. Erdem Adilce'nin karşısında Damlasu İkizoğlu ile anlaşma sağlandı. Hatta Temmuz ayında Erdem Adilce ve Damlasu İkizoğlu'nun başrolleri paylaştığı okuma provası gerçekleştirildi ve çekim hazırlıkları bu ikiliyle ilerledi. Damlasu İkizoğlu, çekimler başladıktan sonra projeden ayrıldı. Böylece Zeyşan karakteri bir kez daha oyuncu değişikliğine gitti. Sonunda Meltem Akçöl, Zeyşan Yeniceli rolü için anlaşma sağladı.