Gönül Dağı'nın Başrolü 'Veysel' Semih Ertürk Diziden Ayrıldı: 3 Yeni Başrol Diziye Dahil Oldu
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2020 yılında Taner, Veysel ve Ramazan adında 3 amcaoğlunun hikayesiyle başlayan Gönül Dağı'nda 7. sezon hazırlıkları hız kazandı. Berk Atan, Semih Öztürk ve Cihat Süvarioğlu'nun canlandırdığı Taner, Veysel ve Ramazan için durumlar değişti. Cihat Süvarioğlu'nun ardından Semih Öztürk de diziye veda etti, 3 yeni başrol dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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TRT 1'in en uzun soluklu yapımlarından biri olan Gönül Dağı, 2020 yılında Taner, Veysel ve Ramazan adlı üç kuzenin çocukluklarından beri uçak, roket ve çeşitli teknolojik icatlar yapmanın hayalini kuran amcaoğulları, imkansız gibi görünen projelerin peşinden gitmesiyle yaşadıkları konu alınıyordu.
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7. sezon öncesi Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar ve ardından dizinin başrollerinden 'Veysel' Semih Ertürk diziye veda etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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