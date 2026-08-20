article/comments
article/share
Haberler
TV
Gönül Dağı'nın Başrolü 'Veysel' Semih Ertürk Diziden Ayrıldı: 3 Yeni Başrol Diziye Dahil Oldu

Gönül Dağı'nın Başrolü 'Veysel' Semih Ertürk Diziden Ayrıldı: 3 Yeni Başrol Diziye Dahil Oldu

Gönül Dağı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.08.2026 - 09:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2020 yılında Taner, Veysel ve Ramazan adında 3 amcaoğlunun hikayesiyle başlayan Gönül Dağı'nda 7. sezon hazırlıkları hız kazandı. Berk Atan, Semih Öztürk ve Cihat Süvarioğlu'nun canlandırdığı Taner, Veysel ve Ramazan için durumlar değişti. Cihat Süvarioğlu'nun ardından Semih Öztürk de diziye veda etti, 3 yeni başrol dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1'in en uzun soluklu yapımlarından biri olan Gönül Dağı, 2020 yılında Taner, Veysel ve Ramazan adlı üç kuzenin çocukluklarından beri uçak, roket ve çeşitli teknolojik icatlar yapmanın hayalini kuran amcaoğulları, imkansız gibi görünen projelerin peşinden gitmesiyle yaşadıkları konu alınıyordu.

TRT 1'in en uzun soluklu yapımlarından biri olan Gönül Dağı, 2020 yılında Taner, Veysel ve Ramazan adlı üç kuzenin çocukluklarından beri uçak, roket ve çeşitli teknolojik icatlar yapmanın hayalini kuran amcaoğulları, imkansız gibi görünen projelerin peşinden gitmesiyle yaşadıkları konu alınıyordu.

Yalnızca onların mucitlik maceralarına odaklanmayan dizide kasabadaki aileler, aşklar, dostluklar, ayrılıklar ve günlük hayat da hikâyenin önemli bir bölümünü oluştururken dizi, 'bozkırda bir Anadolu masalı' ve 'küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının' hikayesi olarak tanımlanmıştı. Büyük beğeniyle izlenen dizinin 5. sezonunun ardından Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu'nun diziden ayrılmasıyla birlikte yeni dönemin sinyalleri yavaş yavaş yandı.

7. sezon öncesi Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar ve ardından dizinin başrollerinden 'Veysel' Semih Ertürk diziye veda etti.

7. sezon öncesi Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar ve ardından dizinin başrollerinden 'Veysel' Semih Ertürk diziye veda etti.

7. sezonun gelmesiyle birlikte dizide yeni döneme geçiş de netleşmiş oldu. Ozan Uzunoğlu’nun yönettiği dizide zaman atlaması yaşanacak. Taner, Veysel ve Ramazan'ın çocuklarının gençlik yıllarına geçilecek dizide başrolü paylaşacak 3 yeni isim de belli oldu. Taner’in (Berk Atan) oğlu Ali’yi Yağız Kılınç, Veysel’in (Semih Ertürk) oğlu Yusuf’u Berke Acar ve Ramazan’ın (Cihat Süvarioğlu) oğlu Ramazan Mete’yi Kerem Alp Kabul canlandıracak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın