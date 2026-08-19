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Yalı Çapkını Oyuncusu, TRT'nin Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisine Dahil Oldu

Yalı Çapkını Oyuncusu, TRT'nin Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisine Dahil Oldu

Mehmed: Fetihler Sultanı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.08.2026 - 16:08
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Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 4. sezonunda hikayeye katılacak önemli tarihi karakterlerden Destina Hatun'u kimin canlandıracağı belli oldu. Serkan Çayoğlu ve Begüm Birgören'li dizinin kadrosuna katılan Yalı Çapkını oyuncusu, yeni sezonda Rüzgar Aksoy'un hayat vereceği Uzun Hasan'ın eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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TRT 1'in dev prodüksiyonlu dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 4. sezon için sete çıkmaya hazırlanırken oyuncu kadrosuna peş peşe yeni isimler katılıyor.

TRT 1'in dev prodüksiyonlu dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 4. sezon için sete çıkmaya hazırlanırken oyuncu kadrosuna peş peşe yeni isimler katılıyor.

Ağustos ayının sonunda sete çıkması planlanan Mehmed: Fetihler Sultanı ekibi, öncesinde gerçekleştirilecek afiş çekimi ve 4. sezon okuma provasında bir araya gelecek. Serkan Çayoğlu ve Begüm Birgören'in başrollerini paylaştığı dizide uzun süredir merak edilen Destina Hatun'u kimin canlandıracağı da belli oldu.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler, TRT'nin Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine dahil oldu.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler, TRT'nin Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Trabzon Rum İmparatoru IV. İoannis'in kızı olan ve gerçek adı Theodora Megale Komnene olarak bilinen Destina Hatun'a Öznur Serçeler hayat verecek. Öznur Serçeler, yeni sezonda Rüzgar Aksoy'un canlandıracağı Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'ın eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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