Yalı Çapkını Oyuncusu, TRT'nin Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisine Dahil Oldu
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Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 4. sezonunda hikayeye katılacak önemli tarihi karakterlerden Destina Hatun'u kimin canlandıracağı belli oldu. Serkan Çayoğlu ve Begüm Birgören'li dizinin kadrosuna katılan Yalı Çapkını oyuncusu, yeni sezonda Rüzgar Aksoy'un hayat vereceği Uzun Hasan'ın eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1'in dev prodüksiyonlu dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 4. sezon için sete çıkmaya hazırlanırken oyuncu kadrosuna peş peşe yeni isimler katılıyor.
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Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler, TRT'nin Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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