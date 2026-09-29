Yabancılardan Mizahın Evrensel Olduğunu Gösteren Komik Paylaşımlar

X'in otomatik çeviri özelliği sayesinde artık dünyanın öbür ucundaki birinin esprisine de gülebiliyoruz. Bu hafta da farklı ülkelerden kullanıcıların paylaşımlarını taradık ve bir kez daha gördük ki mizahın dili yok. İş yerinde herkesin başına gelen o tanıdık durumdan evcil hayvanların çizim masasındaki sabotajına, park yeri ararken yaşanan hayal kırıklığından emekli babaların iş dünyasına bakışına kadar pek çok konu bu haftanın gündeminde. Hangi dilde yazılmış olursa olsun okurken kendinizden bir parça bulacağınız paylaşımları derledik, çevirilerini de espriyi kaçırmayacak şekilde Türkçeye uyarladık.