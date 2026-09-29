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Yabancılardan Mizahın Evrensel Olduğunu Gösteren Komik Paylaşımlar

Yabancılardan Mizahın Evrensel Olduğunu Gösteren Komik Paylaşımlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.09.2026 - 11:59
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X'in otomatik çeviri özelliği sayesinde artık dünyanın öbür ucundaki birinin esprisine de gülebiliyoruz. Bu hafta da farklı ülkelerden kullanıcıların paylaşımlarını taradık ve bir kez daha gördük ki mizahın dili yok. İş yerinde herkesin başına gelen o tanıdık durumdan evcil hayvanların çizim masasındaki sabotajına, park yeri ararken yaşanan hayal kırıklığından emekli babaların iş dünyasına bakışına kadar pek çok konu bu haftanın gündeminde. Hangi dilde yazılmış olursa olsun okurken kendinizden bir parça bulacağınız paylaşımları derledik, çevirilerini de espriyi kaçırmayacak şekilde Türkçeye uyarladık.

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Okulda kullandığımız o silgilerin tek marifeti ortaya çıktı

Okulda kullandığımız o silgilerin tek marifeti ortaya çıktı
twitter.com

“Bu silgiler kâğıdı yırtmaktan başka hiçbir işe yaramadı.”

Alıntılanan paylaşım: “Bunları sadece seçkin bir kesim hatırlar.”

Emekli babası iş hayatının hâlâ 80'lerdeki gibi işlediğini sanan biri

Emekli babası iş hayatının hâlâ 80'lerdeki gibi işlediğini sanan biri
twitter.com

“Emekli babam işlerin hâlâ 80'lerdeki gibi yürüdüğünü sanıyor.”

– İş yerinden biri istifa etti 😳

– Harika! Demek sonunda hep istediğin terfiyi alıyorsun.

– Ne? Hayır, artık iki kişinin işini ben yapacağım.

– Ama maaşın da artacak, değil mi?

– Lütfen bu konuya mantık uygulamayı bırak.

Piyangoyu kazanınca kimseye söylemeyecek ama herkes anlayacak

Piyangoyu kazanınca kimseye söylemeyecek ama herkes anlayacak
twitter.com

“Piyangoyu kazanırsam kimseye söylemeyeceğim ama belirtileri olacak.”

Çizim yaparken kalemi ısıran kediden gelen paha biçilmez destek

Çizim yaparken kalemi ısıran kediden gelen paha biçilmez destek
twitter.com

“Harikasın dostum, yardımın için sağ ol.”

Her rengi aynı içecekle tarif eden romantik yazar denemesi

Her rengi aynı içecekle tarif eden romantik yazar denemesi
twitter.com

“Gözleri çarpıcı bir maviydi, mavi Gatorade gibi. Yanakları kızarmıştı, kırmızı Gatorade gibi. Tavırları gizemli ama bir o kadar ferahlatıcıydı, sarı Gatorade gibi. Tişörtü ise turuncu Gatorade tonundaydı.”

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Sonbaharın en sevilen yanı sivrisineklerin vedası

Sonbaharın en sevilen yanı sivrisineklerin vedası
twitter.com

“Sonbaharda en sevdiğim şey, sivrisineklerin geldikleri cehenneme geri dönmesi.”

Park yeri bulduğunu sanan herkesin tanıdığı o hayal kırıklığı

Park yeri bulduğunu sanan herkesin tanıdığı o hayal kırıklığı
twitter.com

“Tam park yeri buldum derken bir bakıyorsun, orada minicik bir Kia Soul duruyor.”

Evlilik yıl dönümü paylaşımına üç yıl sonra gelen güncelleme

Evlilik yıl dönümü paylaşımına üç yıl sonra gelen güncelleme
twitter.com

“Güncelleme: Hiç de harika gitmedi.”

Alıntılanan paylaşım: “Üçüncü evlilik yıl dönümümüze 10 gün var ve hâlâ 19 yaşında birinin evlenmesine kimin izin verdiğini merak ediyorum 😂 Neyse ki her şey harika gitti...”

Dizi izlerken sevgiliden gelen alakasız ama yerinde tespit

Dizi izlerken sevgiliden gelen alakasız ama yerinde tespit
twitter.com

“Kız arkadaşım biz dizi izlerken birden: 'O atta skolyoz var.'”

Roket Takımı kostümüyle otobüse binen ekip yolun sonunu biliyor

Roket Takımı kostümüyle otobüse binen ekip yolun sonunu biliyor
twitter.com

“Yenilmeye gidiyoruz 🗣️”

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Böceklerle deniz ürünleri arasındaki farkı tek cümleyle özetleyen yorum

Böceklerle deniz ürünleri arasındaki farkı tek cümleyle özetleyen yorum
twitter.com

“Muhtemelen böceklerin içi iğrenç bir sıvıyla, kabukluların içi ise etle dolu olduğu için.”

Tek başına masum duran bardaklar üst üste konunca işler değişti

Tek başına masum duran bardaklar üst üste konunca işler değişti
twitter.com

“Üst üste dizildiklerini görene kadar bu bardaklar hakkında gayet normal düşünüyordum.”

Dua Lipa'nın çift sarılı yumurtası kıskançlık yarattı

Dua Lipa'nın çift sarılı yumurtası kıskançlık yarattı
twitter.com

“Neden her şey hep ona çıkıyor?”

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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