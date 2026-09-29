Yabancılardan Mizahın Evrensel Olduğunu Gösteren Komik Paylaşımlar
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X'in otomatik çeviri özelliği sayesinde artık dünyanın öbür ucundaki birinin esprisine de gülebiliyoruz. Bu hafta da farklı ülkelerden kullanıcıların paylaşımlarını taradık ve bir kez daha gördük ki mizahın dili yok. İş yerinde herkesin başına gelen o tanıdık durumdan evcil hayvanların çizim masasındaki sabotajına, park yeri ararken yaşanan hayal kırıklığından emekli babaların iş dünyasına bakışına kadar pek çok konu bu haftanın gündeminde. Hangi dilde yazılmış olursa olsun okurken kendinizden bir parça bulacağınız paylaşımları derledik, çevirilerini de espriyi kaçırmayacak şekilde Türkçeye uyarladık.
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Okulda kullandığımız o silgilerin tek marifeti ortaya çıktı
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Emekli babası iş hayatının hâlâ 80'lerdeki gibi işlediğini sanan biri
Piyangoyu kazanınca kimseye söylemeyecek ama herkes anlayacak
Çizim yaparken kalemi ısıran kediden gelen paha biçilmez destek
Her rengi aynı içecekle tarif eden romantik yazar denemesi
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Sonbaharın en sevilen yanı sivrisineklerin vedası
Park yeri bulduğunu sanan herkesin tanıdığı o hayal kırıklığı
Evlilik yıl dönümü paylaşımına üç yıl sonra gelen güncelleme
Dizi izlerken sevgiliden gelen alakasız ama yerinde tespit
Roket Takımı kostümüyle otobüse binen ekip yolun sonunu biliyor
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Böceklerle deniz ürünleri arasındaki farkı tek cümleyle özetleyen yorum
Tek başına masum duran bardaklar üst üste konunca işler değişti
Dua Lipa'nın çift sarılı yumurtası kıskançlık yarattı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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