Orkinos Sandılar: Saros'ta Tekneye 65 Kiloluk Köpek Balığı Çıktı

Dünya genelinde 'kum kaplanı' olarak bilinen tür, bilimsel adıyla Carcharias taurus. Kıta sahanlıklarında, kumluk kıyılardan 190 metre civarındaki derinliklere kadar yaşayabilen bu köpek balığı, genellikle 2,2 ila 2,5 metre boya ulaşıyor. Sakin ve yavaş hareket eden bir tür olarak biliniyor.

Tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) listesinde 'kritik tehlike altında' olarak yer alıyor.

Türün Akdeniz'deki durumu ise oldukça kritik. Kum kaplanı köpek balığının Akdeniz'de geçmişte geniş bir yayılımı olduğu, ancak günümüzde birçok bölgede bölgesel olarak yok olduğu kabul ediliyor. CIESM kayıtlarında türün Akdeniz'deki son kayıtlarından biri 2005'te Malta'dan, bir de 2016'da Antalya Körfezi'nden.

Bu nedenle Saros'ta yakalandığı bildirilen balığın türünün uzmanlar tarafından kesin olarak doğrulanması önem taşıyor.

Denizin 50 metre altından gelen bu sürpriz, Saros'un sularında hâlâ keşfedilmeyi bekleyen çok şey olduğunu hatırlatıyor.