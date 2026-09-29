article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Orkinos Sandılar: Saros'ta Tekneye 65 Kiloluk Köpek Balığı Çıktı

Orkinos Sandılar: Saros'ta Tekneye 65 Kiloluk Köpek Balığı Çıktı

Edirne Balıkçı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 12:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ağlar her zamankinden çok daha ağırdı. Edirne'nin Enez açıklarında avlanan balıkçılar, ağları çekerken büyük bir orkinos yakaladıklarını düşündü. Ama tekneye çıkardıkları şey hiç beklemedikleri bir sürpriz oldu! Saros Körfezi'nde ağlara 1 metre 70 santimetre boyunda, 65 kilo ağırlığında bir köpek balığı takıldı.

İşte detaylar.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ağırlığından Dolayı Orkinos Sandılar

Ağırlığından Dolayı Orkinos Sandılar

Olay, Edirne'nin Enez ilçesine bağlı sahilin açıklarında yaşandı. Balıkçılar, Saros Körfezi'nde yaklaşık 50 metre derinliğe bıraktıkları ağları toplamaya başladı. Ağlar ağırlaştıkça balıkçıların aklına ilk gelen, büyük bir orkinos yakalamış olmaktı.

Ancak ağlar tekneye yaklaştığında gerçek ortaya çıktı: Ağa takılan balık bir köpek balığıydı! Balıkçılar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Köpek balığını tekneye almak da hiç kolay olmadı. Balık ancak büyük bir güçlükle tekneye çıkarılabildi.

Tekneye alınan köpek balığının öldüğü belirlendi. Yapılan ölçümde balığın 1 metre 70 santimetre uzunluğunda ve 65 kilo ağırlığında olduğu saptandı.

Köpek Balığının Türü Belli Oldu: Kum Kaplanı

Köpek Balığının Türü Belli Oldu: Kum Kaplanı

Dünya genelinde 'kum kaplanı' olarak bilinen tür, bilimsel adıyla Carcharias taurus. Kıta sahanlıklarında, kumluk kıyılardan 190 metre civarındaki derinliklere kadar yaşayabilen bu köpek balığı, genellikle 2,2 ila 2,5 metre boya ulaşıyor. Sakin ve yavaş hareket eden bir tür olarak biliniyor.

Tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) listesinde 'kritik tehlike altında' olarak yer alıyor. 

Türün Akdeniz'deki durumu ise oldukça kritik. Kum kaplanı köpek balığının Akdeniz'de geçmişte geniş bir yayılımı olduğu, ancak günümüzde birçok bölgede bölgesel olarak yok olduğu kabul ediliyor. CIESM kayıtlarında türün Akdeniz'deki son kayıtlarından biri 2005'te Malta'dan, bir de 2016'da Antalya Körfezi'nden.

Bu nedenle Saros'ta yakalandığı bildirilen balığın türünün uzmanlar tarafından kesin olarak doğrulanması önem taşıyor.

Denizin 50 metre altından gelen bu sürpriz, Saros'un sularında hâlâ keşfedilmeyi bekleyen çok şey olduğunu hatırlatıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın