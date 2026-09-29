Orkinos Sandılar: Saros'ta Tekneye 65 Kiloluk Köpek Balığı Çıktı
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Ağlar her zamankinden çok daha ağırdı. Edirne'nin Enez açıklarında avlanan balıkçılar, ağları çekerken büyük bir orkinos yakaladıklarını düşündü. Ama tekneye çıkardıkları şey hiç beklemedikleri bir sürpriz oldu! Saros Körfezi'nde ağlara 1 metre 70 santimetre boyunda, 65 kilo ağırlığında bir köpek balığı takıldı.
İşte detaylar.
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Ağırlığından Dolayı Orkinos Sandılar
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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