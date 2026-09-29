Yasemin Ergene'nin Eski Eşi Kazadan Sonra İlk Kez Görüntülendi: İzzet Özilhan'ın Son Hali Ortaya Çıktı!
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Yasemin Ergene'nin eski eşi İzzet Özilhan'dan sosyal medyayı hareketlendiren bir görüntü geldi. Motosiklet kazasından bu yana ortalıkta görünmeyen iş insanı, yakın dostunun ziyareti sırasında yürüteç desteğiyle ayakta poz verdi ve son hali ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah
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İzzet Özilhan ile Yasemin Ergene 14 yıllık evliliği tek celsede anlaşarak bitirdi.
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Boşanma sonrası magazin gündeminde yer almayan İzzet Özilhan, geçirdiği motosiklet kazası sonrası sevenlerini korkutmuştu.
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