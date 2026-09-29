Yasemin Ergene'nin Eski Eşi Kazadan Sonra İlk Kez Görüntülendi: İzzet Özilhan'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Anadolu Grubu'nun eski Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan, iş dünyasının tanınan isimlerinden. TÜSİAD Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor ve motosiklet tutkusuyla da biliniyor. Ama adının magazin sayfalarına en çok girdiği dönem, oyunculuğu bırakıp hayatını ona bağlayan Yasemin Ergene ile evlilik yıllarıydı.

Çift 16 Temmuz 2011'de dünyaevine girdi, iki kızları oldu ve Ergene bir süre Yasemin Özilhan adıyla yaşadı. 14 yıl süren birliktelik geçen yıl Eylül ayında sessiz sedasız bitti. Anlaşmalı boşanma tek celsede tamamlandı, taraflar birbirinden tazminat istemedi, çocukların velayeti konusunda da ortak karar alındı.

Ayrılık haberi duyulur duyulmaz aldatma iddiaları hızla dolaşıma girse de Ergene bunları yalanladı. Kararı 'fikir ayrılıkları' yüzünden, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde verdiklerini söyledi. Ardından Özilhan soyadını bıraktı ve Tuzlu Kahve ile yıllar sonra ekranlara döndü.

Boşanmanın üzerinden bir yıl bile geçmeden Özilhan'ın adı bu kez çok daha kötü bir haberle gündeme geldi: motosiklet kazası.