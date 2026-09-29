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Yasemin Ergene'nin Eski Eşi Kazadan Sonra İlk Kez Görüntülendi: İzzet Özilhan'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Yasemin Ergene'nin Eski Eşi Kazadan Sonra İlk Kez Görüntülendi: İzzet Özilhan'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
29.09.2026 - 12:52
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Yasemin Ergene'nin eski eşi İzzet Özilhan'dan sosyal medyayı hareketlendiren bir görüntü geldi. Motosiklet kazasından bu yana ortalıkta görünmeyen iş insanı, yakın dostunun ziyareti sırasında yürüteç desteğiyle ayakta poz verdi ve son hali ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah

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İzzet Özilhan ile Yasemin Ergene 14 yıllık evliliği tek celsede anlaşarak bitirdi.

İzzet Özilhan ile Yasemin Ergene 14 yıllık evliliği tek celsede anlaşarak bitirdi.

Anadolu Grubu'nun eski Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan, iş dünyasının tanınan isimlerinden. TÜSİAD Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor ve motosiklet tutkusuyla da biliniyor. Ama adının magazin sayfalarına en çok girdiği dönem, oyunculuğu bırakıp hayatını ona bağlayan Yasemin Ergene ile evlilik yıllarıydı.

Çift 16 Temmuz 2011'de dünyaevine girdi, iki kızları oldu ve Ergene bir süre Yasemin Özilhan adıyla yaşadı. 14 yıl süren birliktelik geçen yıl Eylül ayında sessiz sedasız bitti. Anlaşmalı boşanma tek celsede tamamlandı, taraflar birbirinden tazminat istemedi, çocukların velayeti konusunda da ortak karar alındı.

Ayrılık haberi duyulur duyulmaz aldatma iddiaları hızla dolaşıma girse de Ergene bunları yalanladı. Kararı 'fikir ayrılıkları' yüzünden, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde verdiklerini söyledi. Ardından Özilhan soyadını bıraktı ve Tuzlu Kahve ile yıllar sonra ekranlara döndü.

Boşanmanın üzerinden bir yıl bile geçmeden Özilhan'ın adı bu kez çok daha kötü bir haberle gündeme geldi: motosiklet kazası.

Boşanma sonrası magazin gündeminde yer almayan İzzet Özilhan, geçirdiği motosiklet kazası sonrası sevenlerini korkutmuştu.

Boşanma sonrası magazin gündeminde yer almayan İzzet Özilhan, geçirdiği motosiklet kazası sonrası sevenlerini korkutmuştu.

Ağustos ayında motosikletiyle seyir halindeyken trafik kazası geçiren Özilhan, bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılmış ve acil ameliyata alınmıştı. Yaralanma bacağıyla sınırlı kalmadı; elinden ve ayağından da yaralandığı öğrenildi. Ameliyatın başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği duyurulmuş, hastanede annesi Emine Özilhan ile ablası Türkan Özilhan da yanından ayrılmamıştı. Tedavisinin ardından iyileşme sürecini evinde geçirmesi planlanmıştı. O günden bu yana da Özilhan uzun süre gözlerden uzak kaldı. Sonunda beklenen kare geldi. Yakın dostu Mert Ersin'in ziyaretinde görüntülenen İzzet Özilhan'ın son hali ortaya çıktı. Ersin kareyi sosyal medyada 'Allah İzzet'imi bize bağışladı. Geçmiş olsun kardeşim' notuyla paylaştı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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